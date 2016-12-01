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И вас вылечат


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Городской больнице № 1 – 65 лет

21 тысяча вызовов на дом, 250 тысяч приемов в поликлиниках № 1, Китое и Мегете, 15 тысяч пациентов в стационаре. Все это работа медперсонала городской больницы № 1. Представьте, сколько ангарчан вылечили они с 27 декабря 1951 года!

В ней работают первый победитель конкурса «Народный врач» терапевт Анатолий ЛЫМИЧ и дважды лауреат Екатерина МАНАКОВА. Победители губернаторского конкурса «Лучший по профессии» терапевт Инна ЗАБЕГАЛИНА; заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии, доктор медицинских наук Виталий ДЫДЫКИН; заведующий коло-проктологическим отделением, кандидат медицинских наук Владимир СУДАКОВ.

Городская больница № 1 до сих пор остается единственным лечебным учреждением города, в котором действуют отделения: пульмонологическое, гастроэнтерологическое, челюстно-лицевой хирургии и центр клинической иммунологии, аллергологии, диагностики, профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией, СПИД. Именно их сотрудники лечат жителей Савватеевки, Одинска, Новоодинска, микрорайона Цементный и заимки Ивановка. Семь врачей являются главными специалистами города по своему профилю. Именно в этой больнице два года назад министр здравоохранения Иркутской области Николай КОРНИЛОВ давал мастер-класс оперирования по новым технологиям.

В первой больнице города за 65 лет работы сложился хороший коллектив. И в каждом профиле есть свои лидеры, которые знают, как продлить ангарчанам жизнь, спасти их или улучшить качество жизни. Поздравления от руководства они уже получили. А мы решили напомнить о тех, чьи имена у ангарчан остаются на слуху

Кадры

1951-1954 – Надежда Семёновна ПЧЁЛКИНА

1954-1957 – Валентина Михайловна РЕМЕЗОВА (врач-хирург)

1957-1978 – Михаил Григорьевич БУРНИН (врач-невролог)

1979-1989 – Тамара Николаевна БРАГИНА (врач-терапевт, врач-кардиолог, заслуженный врач)

1989-1993 – Борис Геннадьевич БАСМАНОВ (врач-хирург)

1993-2003 – Борис Абрамович КУЗНЕЦОВ (врач-анестезиолог-реаниматолог, организатор здравоохранения, отличник здравоохранения). Сегодня возглавляет поликлиническое отделение в Мегете.

2003-2011 – Борис Геннадьевич БАСМАНОВ (врач-хирург)

2011-2014 – Дмитрий Николаевич МАХАНЁК (врач-хирург, главный хирург города Ангарска)

С августа 2014 – Иван Викторович КРЫВОВЯЗЫЙ (врач-дерматовенеролог, организатор здравоохранения)

Легенды ангарского здравоохранения

И вас вылечат
Нижний ряд: Алексей Михайлович ИВАСЕНКО - врач-рентгенолог.

2 ряд: Флора Николаевна ПИСАРЕВА - врач-хирург-травматолог, Александра Михайловна КУЗНЕЦОВА - врач-хирург-травматолог, Тина Георгиевна БЕЛИК - врач-анестезиолог-реаниматолог, Галина Матвеевна МАТВЕЕВА - врач-хирург.

3 ряд: Леонид ШТИН - врач-уролог, Николай Григорьевич ТУЛИНОВ - врач-хирург, Владимир Ильич КОБЕЦКИЙ - врач-хирург, Анатолий Ефимович БЕЛИК - главный врач детской больницы, Владимир Васильевич ШИРЯКОВ - врач-хирург.

4 ряд: Константин Савельевич КОЧМАРЕВ - заместитель главного врача по медицинской части. Рядом с ним молодой человек в очках и парень белом халате - интерны, которые после окончания интернатуры из Ангарска уехали.

Отличники здравоохранения

Тамара Николаевна АГЕЙЧЕНКО - заместитель главного врача по поликлинической работе.

Валентина Анатольевна ПРОТАСОВА - заместитель главного врача по медицинской части.

Ольга Васильевна ГАЛИМОВА - старшая медицинская сестра больницы.

Любовь Георгиевна КИРИЛЛОВА - врач-терапевт поликлиники № 1.

Борис Абрамович КУЗНЕЦОВ - заведующий поликлиническим отделением р.п. Мегет.

До последнего вздоха

И вас вылечат
9 мая 2014 года. Елизавета Куприяновна ЗАУЛЬСКАЯ (на фото вторая справа) – участковая медицинская сестра поликлиники №1. Среди коллег отметила 90-летний юбилей и продолжала трудиться. Однажды, придя с работы домой, легла спать и не проснулась. Главный врач больницы Дмитрий Николаевич МАХАНЁК (на фото слева) работал до последней секунды своей жизни. Он скончался через несколько дней после того, как была сделана эта фотография: в кабинете министра здравоохранения Иркутской области, куда приехал решать насущные вопросы больницы.

Цифра

В городской больнице № 1 работают 127 врачей и 245 человек среднего медицинского персонала

Во всём первые

И вас вылечат
Июнь 2015 года. Коллектив городской больницы № 1, у которой имеется свой герб, флаг и гимн, победил на первом городском турслете медиков. Их приветствие было признано лучшим и на областном турслете. В центре с кубком и грамотой за 1-е место Валентина Анатольевна ПРОТАСОВА – заместитель главного врача по медицинской части.

Галина ЛЕМЗЯКОВА, фото из архива городской больницы № 1
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8-950-134-77-30
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