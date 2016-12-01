И вас вылечат

Городской больнице № 1 – 65 лет

Легенды ангарского здравоохранения

Отличники здравоохранения



До последнего вздоха



Во всём первые

Галина ЛЕМЗЯКОВА, фото из архива городской больницы № 1

В ней работают первый победитель конкурса «Народный врач» терапевт Анатолий ЛЫМИЧ и дважды лауреат Екатерина МАНАКОВА. Победители губернаторского конкурса «Лучший по профессии» терапевт Инна ЗАБЕГАЛИНА; заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии, доктор медицинских наук Виталий ДЫДЫКИН; заведующий коло-проктологическим отделением, кандидат медицинских наук Владимир СУДАКОВ.Городская больница № 1 до сих пор остается единственным лечебным учреждением города, в котором действуют отделения: пульмонологическое, гастроэнтерологическое, челюстно-лицевой хирургии и центр клинической иммунологии, аллергологии, диагностики, профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией, СПИД. Именно их сотрудники лечат жителей Савватеевки, Одинска, Новоодинска, микрорайона Цементный и заимки Ивановка. Семь врачей являются главными специалистами города по своему профилю. Именно в этой больнице два года назад министр здравоохранения Иркутской области Николай КОРНИЛОВ давал мастер-класс оперирования по новым технологиям.В первой больнице города за 65 лет работы сложился хороший коллектив. И в каждом профиле есть свои лидеры, которые знают, как продлить ангарчанам жизнь, спасти их или улучшить качество жизни. Поздравления от руководства они уже получили. А мы решили напомнить о тех, чьи имена у ангарчан остаются на слуху– участковая медицинская сестра поликлиники №1. Среди коллег отметила 90-летний юбилей и продолжала трудиться. Однажды, придя с работы домой, легла спать и не проснулась. Главный врач больницы Дмитрий Николаевич МАХАНЁК (на фото слева) работал до последней секунды своей жизни. Он скончался через несколько дней после того, как была сделана эта фотография: в кабинете министра здравоохранения Иркутской области, куда приехал решать насущные вопросы больницы.