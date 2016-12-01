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Нашлась!


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Чудеса случаются - верьте

Полвека ангарчанка Алена ЮШИНА даже не подозревала, что ее по всей стране ищут родные братья. Вообще не знала об их существовании. Глаза ей раскрыла газета «Время».

Нашлась!
Алёна с приёмными родителями (сидит на коленях).

В четверговом номере за 15 декабря, в рубрике «Письма без цензуры», было опубликовано письмо, в котором ангарчан просили помочь найти женщину, о судьбе которой родственники ничего не знают почти 50 лет («Время» № 139 - «Найти человека»). 19 января 1967 года в Чунском районе на операционном столе, несмотря на усилия врачей, погибла женщина, которую из дальнего лесхоза срочно, пробившись сквозь пургу, доставил самолет санавиации. Ее звали Зинаида Андреевна АЛЕШЕВА. У нее, матери троих детей, пришло время рожать в очередной раз, но возникли серьезные осложнения. Также врачи не смогли спасти ее сына, но жива осталась девочка-близнец. И тут начинается загадочная история.

Теперь уже не восстановить подробностей последовавших событий, ведь тех, кто был в курсе, на белом свете уже нет. Но из письма в редакцию было достоверно известно, что девочка обратно в семью не вернулась, а оказалась в Иркутском доме малютки. Почти одновременно с этим скоропостижно скончался ее отец, а трех его сыновей родственники увезли в Чувашию. Трагедия раскидала семью Алешевых в разные стороны.

Прошло много лет. Выросли два брата (третий, младший Андрей, погиб в детстве). Валерий остался жить в Чувашии, Михаил осел в Абакане. Братья обзавелись семьями, доработали до пенсии. Вроде жизнь удалась. Но не давала покоя мысль о сестре, которой они полвека назад, будучи пацанами, выбрали имя Алена. Братья даже в передачу «Ищу тебя» обращались. Оттуда сделали запрос в дом малютки. Там ответили, что информации о девочке не сохранилось. Тупик? Нет!

Родственница братьев Зоя НИКИТИНА опубликовала в газете «Чунский вестник» письмо об этой истории. И тут появился свет в конце тоннеля.

Нашлись таинственные свидетели, которые посоветовали поискать в Ангарске Анатолия и Тамару МЕРИНОВЫХ. Они, дескать, в курсе. Но супругов Мериновых давно уже не было в живых. Однако должны быть те, кто их знал, и Зоя Никитина написала письмо в нашу газету. Не скрою, затея найти давно пропавшую Алену выглядела не очень оптимистично. Но жизнь показала, что вера, надежда и упорство достанут любого.

Нашлась!
У Алёны Анатольевны ЮШИНОЙ оказалась куча родни и родители, о которых она не знала.

Я держал в руках свежий номер нашей «толстушки», когда в кабинете зазвонил телефон. Женский голос ошарашил: «Алена, это моя мама!» Надо ли говорить, что на следующий день к нам пришла виновница крупномасштабных поисков. Слово Алене Анатольевне ЮШИНОЙ:

- Я не могу описать, что со мной случилось, когда я раскрыла газету и прочитала имена своих приемных родителей! А тут еще фото моей первой семьи, о которой я ничего не знала!

Слез был целый океан!

Плакала Алена. Плакала Татьяна, ее дочь. Хлюпал носами весь коллектив детсада, в котором работают мама с дочкой. Но главные потрясения были еще впереди. В статье были указаны контактные телефоны в Чебоксарах, и Алена Анатольевна сразу набрала номер. Чувашия не отзывалась. Только потом она сообразила, что там сейчас глубокая ночь. А утром раздался ответный звонок:

- Я Алешев Валерий Леонидович, кто мне звонил?

У взявшей трубку Татьяны горло перехватило. Смогла только сказать:

- Вас ищут ваша сестра и я, ваша родная племянница.

Повисла долгая пауза.

Когда Валерий Леонидович пришел в себя, то проговорили они не менее часа. Он рассказал про своего второго брата, который живет в Абакане, но посоветовал его к разговору аккуратно подготовить. Сердечник. Мало ли что. Днем между Чебоксарами и Ангарском состоялся телесеанс по скайпу. Брат с сестрой в окружении родственников диву давались: до чего же они все похожи!

- Брат тоже не мог рассказать, как я оказалась в доме малютки. Да и какая теперь разница? Меня в двухлетнем возрасте удочерили прекрасные люди из Шелехова. Мама швеей работала (по ее пути пошла и дочь), папа - плотником. Своих детей у них не было, так они всю свою любовь на меня положили. Уехали жить в Ангарск, чтобы в Шелехове «добрые люди» не проболтались. Мне ни в чем не было отказа, у меня даже мысли никогда не могло появиться, что они приемные родители.

Об этом Алена случайно узнала, когда сама уже давно была семейным человеком. Потрясло ли ее это? Нисколько!

- Когда в 30 лет узнаешь такое, это уже не имеет никакого значения. Семья, которая тебя вырастила, остается твоей навсегда. Только точила мысль о семье, о которой ничего не слышала.

Алена тоже наводила справки в доме малютки, но тоже безуспешно. Не было ни малейшей нити, за которую можно было ухватиться. До появления в нашей газете письма «Найти человека»…

Ближайшие планы Алены и ее дочери нам известны. Уже куплены билеты на поезд в Чувашию, и свой скорый юбилей она отметит в кругу таких далеких и одновременно таких близких людей. Они долго не виделись. Целую жизнь. Но кто хочет, тот встретится хоть через сто лет.

Игорь КАРИН, фото из архива семьи ЮШИНЫХ
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