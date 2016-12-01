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Третий день Новенны


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Сегодня, 15:18
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25 декабря католики первыми встретят Рождество

Третий день Новенны
Единственные монахини, живущие в нашем городе, - католики.

В нашем городе уже четыре года как открыт для прихожан католический храм святого Иосифа-труженика. Службы проходят каждый день, кроме вторника. Чтобы посмотреть, как в католическом приходе готовятся к Рождеству, мы пришли на будничную службу в понедельник, 19 декабря, к 17.00.

Храм святого Иосифа находится в 76 квартале, по улице Глинки, в здании бывшего детского сада. Факт нахождения в таком здании ангарским католикам некоторые горожане постоянно ставят в укор, поэтому приходу журналистов здесь не особенно рады.

Побывав внутри, мы ответственно заявляем: из всех бывших детских садов, которые в 90-е годы государство потеряло и до сих пор не может вернуть, этот используется поистине для благого дела. Одну его часть перестроили в настоящий храм. В другой находятся приходской офис, кухня, зал для принятия пищи, гостиная комната и комнатка, где живёт священник, отец Богуслав, по совместительству охранник.

Отец Богуслав в Ангарске уже 16 лет. Приехал из Польши. С ним в храме постоянно находится заведующая хозяйством Людмила Ивановна КАПУСТИНА. Ей 60 лет. Её мама, литовка по происхождению, была той самой ангарчанкой, которая пригласила в наш город католического священника.

Третий день Новенны
В сосуд с освящённой водой на входе отец Богуслав окунает пальцы прежде чем перекреститься.

Сначала ангарские католики собирались на квартире в 8 квартале. Потом выкупили это здание и на пожертвования прихожан из западных стран построили храм. Количество постоянных прихожан держится на одном уровне с того времени – около 30 человек.

В этом же здании собираются общества анонимных алкоголиков и наркоманов. Церковь предоставляет им площади, а они оказывают храму посильную помощь.

Нас проводят в храм ещё до службы. Каждый вошедший и верующий при входе в храм и выходе из него должен припасть на одно колено. На входе на стене закреплен сосуд с освящённой водой и крестом. Он напоминает нам о воде, которой мы были крещены. Каждый, кто входит, должен окунуть пальцы и перекреститься.

Украшать храм к Рождеству начнут в субботу. Сейчас же внутри установлены декорации к Рождественскому посту. Рождественский пост у католиков называется Адвент (от латинского «адвентус» – «пришествие»), что означает: Господь приходит. Пост начался с 27 ноября, за четыре недели до Рождества.

Третий день Новенны
Рождественский пост - это не запреты в еде. Это духовные предписания. Одно из них «Помоги нуждающимся». Такой стол стоит в храме.

В эти дни у католиков идёт Новенна (традиционная католическая молитвенная практика, заключающаяся в чтении определенных молитв в течение девяти дней подряд). В 17.30 началась молитва Розария. В храм пришли четыре монахини, две девушки и молодой человек.

Артёму ТРЕТЬЯКОВУ 17 лет. Его должность при приходе называется министрант («министро» на латыни означает «служить») - тот, который служит. В миру он учится в вечерней школе и параллельно в техникуме на столяра. Артём из многодетной семьи. Начинали ходить в храм они все вместе. Сейчас прихожанином остался только он.

Католическая служба музыкальная. Вживую поют девушки Вера и Екатерина. Они сидят на балконе (на хорах), играют на органе и синтезаторе. Когда девушки не могут прийти на службу, она проходит в тишине.

Вере КОНОВАЛОВОЙ 20 лет, она студентка, учится на учителя. Екатерине ПЕТРАЧЕНКОВОЙ 25 лет, она учитель истории в школе № 36. В католичестве 10 лет. До неё в семье католиков не было. Мы спросили отца Богуслава, почему в православной стране люди приходят к другой вере. Он пояснил нашей газете:

- Чаще всего у них есть католические корни. Сибирь – это ведь место ссылок.

Обстановка на службе удивительно тёплая. Монахини улыбаются, перешёптываются, приветствуют друг друга. И мне руку пожали, пожелали мира, хоть я и беспардонно на них пялилась и снимала всё на мобильный телефон.

Шёл третий день Новенны, когда Господь готовит место на Земле своему сыну. А мы должны готовить свои сердца к его приходу молитвой и хорошими делами, напомнил прихожанам отец Богуслав. И это истина, какое бы вероисповедание для себя вы ни выбрали.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА, фото автора
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