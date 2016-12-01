Глаз – алмаз

Ирина КОЗЯКОВА на фоне Тункинской долины. Любимая дорога на водопад Сайлак.
Фото из архива Ирины КОЗЯКОВОЙ Ирина КОЗЯКОВА, 8500-я подписчица, собирает вырезки с публикациями в газете «Время» про всех её близких, друзей и знакомых. И хранит. А ещё знает в лицо практически всех корреспондентов газеты. Бойко назвала их, как своих знакомых, да ещё и говорила, при каких обстоятельствах с ними встречалась. Вот уж точно, Ангарск – город небольшой. Все друг друга знают.
Оказалось, что она ещё и по духу нам близка. И где-то немножко тоже журналист. Ей 51 год. Работает врачом на «скорой помощи». - Работа мне моя нравится, но морально она очень тяжёлая,
- признаётся Ирина. - И я нашла себе отдушину - фотографию. Причём люблю снимать не портреты, не красивые виды - репортажи. Едёшь в машине после тяжёлого вызова. На город смотришь, разгружаешься, фотографируешь из окошка. Иногда после суток я сажусь в машину и еду в Бурятию. Я могу ехать всю дорогу и всю дорогу снимать, такие красивые у нас места. Особенно рекомендую водопад Сайлак на реке Ока. Он 20-метровой высоты! И это очень красивое место. Но ехать 500 километров… До Орлика.
Про работу она и правда говорить не стала, погрустнела, зато оживилась, когда речь зашла о её семье:- Они у меня все очень интересные. Муж Вячеслав КОЗЯКОВ работает на буровой вахтовым методом. Он инженер. Ездит на север Иркутской области, в Якутию, в Тюмень. Когда у меня спрашивают про детей, я отвечаю: сын – актёр, дочь – художница. Да, так получилось у нас. Сыну Георгию 22 года, он окончил Иркутское театральное училище, но работает в пиццерии. Пошёл в пиццерию потому, что у нас в городе, к сожалению, нет профессионального театра. Он устроился в театр народной драмы на Мухиной в Иркутске, но там низкая зарплата - 13 тысяч рублей. С учётом того, что на работу ещё нужно ездить в Иркутск, получается совсем немного… А так как он собрался жениться – решил поработать в пиццерии. Кстати, сын на работе целое шоу с тестом устраивает. Дочь, 19-летняя Полина, училась в бохайском университете в Цзиньчжоу (Китай). Но оказалось, что она очень скучает вдали от Родины и по родному городу. Вернулась домой, сейчас учится в Иркутском художественном училище, специализация «художественная роспись ткани» на отделении декоративно-прикладного искусства. Такие вот творческие дети.
Какая мама, такие и дети. От нашей газеты Ирина получила в подарок сертификат в Универмаг на улице Чайковского. Повод подойти к покупке подарка творчески.
Наталья ОЖОГИНА