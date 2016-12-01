Уважаемые пользователи портала! Если Вы по каким то причинам утеряли свой пароль, то воспользуйтесь специальной формой для восстонавления доступа к акаунту. Также Вы можете зарегистрироваться на нашем портале.
,
Курс валют предоставлен сайтом kursvalut.com
.

Глаз – алмаз


0

Сегодня, 17:02
 Количество просмотров: 20
    

Глаз – алмаз
Ирина КОЗЯКОВА на фоне Тункинской долины. Любимая дорога на водопад Сайлак.
Фото из архива Ирины КОЗЯКОВОЙ


Ирина КОЗЯКОВА, 8500-я подписчица, собирает вырезки с публикациями в газете «Время» про всех её близких, друзей и знакомых. И хранит. А ещё знает в лицо практически всех корреспондентов газеты. Бойко назвала их, как своих знакомых, да ещё и говорила, при каких обстоятельствах с ними встречалась. Вот уж точно, Ангарск – город небольшой. Все друг друга знают.

Оказалось, что она ещё и по духу нам близка. И где-то немножко тоже журналист. Ей 51 год. Работает врачом на «скорой помощи».

- Работа мне моя нравится, но морально она очень тяжёлая, - признаётся Ирина. - И я нашла себе отдушину - фотографию. Причём люблю снимать не портреты, не красивые виды - репортажи. Едёшь в машине после тяжёлого вызова. На город смотришь, разгружаешься, фотографируешь из окошка. Иногда после суток я сажусь в машину и еду в Бурятию. Я могу ехать всю дорогу и всю дорогу снимать, такие красивые у нас места. Особенно рекомендую водопад Сайлак на реке Ока. Он 20-метровой высоты! И это очень красивое место. Но ехать 500 километров… До Орлика.

Про работу она и правда говорить не стала, погрустнела, зато оживилась, когда речь зашла о её семье:

- Они у меня все очень интересные. Муж Вячеслав КОЗЯКОВ работает на буровой вахтовым методом. Он инженер. Ездит на север Иркутской области, в Якутию, в Тюмень. Когда у меня спрашивают про детей, я отвечаю: сын – актёр, дочь – художница. Да, так получилось у нас. Сыну Георгию 22 года, он окончил Иркутское театральное училище, но работает в пиццерии. Пошёл в пиццерию потому, что у нас в городе, к сожалению, нет профессионального театра. Он устроился в театр народной драмы на Мухиной в Иркутске, но там низкая зарплата - 13 тысяч рублей. С учётом того, что на работу ещё нужно ездить в Иркутск, получается совсем немного… А так как он собрался жениться – решил поработать в пиццерии. Кстати, сын на работе целое шоу с тестом устраивает. Дочь, 19-летняя Полина, училась в бохайском университете в Цзиньчжоу (Китай). Но оказалось, что она очень скучает вдали от Родины и по родному городу. Вернулась домой, сейчас учится в Иркутском художественном училище, специализация «художественная роспись ткани» на отделении декоративно-прикладного искусства. Такие вот творческие дети.

Какая мама, такие и дети. От нашей газеты Ирина получила в подарок сертификат в Универмаг на улице Чайковского. Повод подойти к покупке подарка творчески.

Наталья ОЖОГИНА


Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Пил, пью, буду пить...
Медведев призвал наказать продавцов боярышника
В Слюдянке задержана фура с контрафактным алкоголем
Все новости категории

Спортивные новости
Гонка за Луной
Бой с тенью
Завершая год
Все новости категории

Реклама


ВНИМАНИЕ!
ГАЗЕТА "ВРЕМЯ"
НАБИРАЕТ
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
МОЛОДЫХ
И ДЕРЗКИХ! ___________________________
ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН.
пос. Мегет,
30, 32, 34 мкр.
пос. Старица
тел. 52-29-55,
8-950-134-77-30
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
тел. 8-964-809-78-16 ___________________________
ВНИМАНИЕ!
на имя ТОКАРЕВА
Александра Валерьевича
прислали по почте
армейские фотографии
АДРЕС УКАЗАН НЕВЕРНО!
Вы можете обратиться
в почтовое отделение №30
на пл. Ленина.

Архив новостей

«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Статей за Декабрь 2016 (335)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)
Статей за Август 2016 (457)
Статей за Июль 2016 (438)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru