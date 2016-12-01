Глаз – алмаз

Ирина КОЗЯКОВА на фоне Тункинской долины. Любимая дорога на водопад Сайлак.

Фото из архива Ирины КОЗЯКОВОЙ



Наталья ОЖОГИНА

Оказалось, что она ещё и по духу нам близка. И где-то немножко тоже журналист. Ей 51 год. Работает врачом на «скорой помощи».- признаётся Ирина. -Про работу она и правда говорить не стала, погрустнела, зато оживилась, когда речь зашла о её семье:Какая мама, такие и дети. От нашей газеты Ирина получила в подарок сертификат в Универмаг на улице Чайковского. Повод подойти к покупке подарка творчески.