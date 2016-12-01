Никто не замёрз

Галина ЛЕМЗЯКОВА

Три из них касались низкой температуры в палате № 1 и туалете наркологического отделения Ангарской психиатрической больницы.– поинтересовались мы у главного врача больницы Владимира КОРНИЕНКО.Морозов на улице еще не было, поэтому и в помещениях пока не холодно. Наоборот, в некоторых квартирах батареи жарят так сильно, что люди получают ожоги. В детской больнице проходит лечение ребенок, который во время сна скатился с дивана и, пролежав какое-то время прижатым к батарее, получил глубокие ожоги.