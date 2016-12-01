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Никто не замёрз


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Сегодня, 17:47
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За прошлую неделю в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области с «горячей линии» иркутского регионального отделения «Общественного народного фронта» поступило 55 обращений. Три из них касались низкой температуры в палате № 1 и туалете наркологического отделения Ангарской психиатрической больницы.

Почему холодно? – поинтересовались мы у главного врача больницы Владимира КОРНИЕНКО.

- У нас тепло. На прошлой неделе, когда поступали жалобы, в первой палате никто не лежал. Она десять дней пустовала. Пациенты, которые в ней сейчас находятся, на холод не жалуются. Там, как и в других палатах, +21 градус. В туалете - +20. При открытой форточке во время проветривания помещения чуть холоднее. Мы разговаривали с пациентами, от имени которых поступали звонки в Общенародный фронт, они нас заверили, что никуда не обращались. Мы выяснили, что на «горячую линию» звонил мужчина, имеющий специфическое психическое заболевание, симптомы которого выражаются в постоянных обращениях в различные учреждения, включая ангарский отдел Министерства здравоохранения Иркутской области, Думу АГО и всевозможные «горячие линии». В наркологическом отделении он лежал несколько лет назад и в этом году туалет посещать не мог, поскольку посетители туда не допускаются.

Морозов на улице еще не было, поэтому и в помещениях пока не холодно. Наоборот, в некоторых квартирах батареи жарят так сильно, что люди получают ожоги. В детской больнице проходит лечение ребенок, который во время сна скатился с дивана и, пролежав какое-то время прижатым к батарее, получил глубокие ожоги.

Галина ЛЕМЗЯКОВА
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