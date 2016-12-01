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Дёшево, да мило


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Сегодня, 17:54
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Не дороже 100 тысяч. Именно столько должен стоить проект на «Ярмарке добрых дел», чтобы иметь шанс быть проданным. Так считают специалисты и люди, которые занимаются организацией этого мероприятия. Доказательство – те семь проектов, которые получили поддержку на ярмарке этого года.

Дёшево, да мило
Александр ПШЕННИКОВ (слева), восьмиклассник школы № 40, разработал проект сигнальной трости для слабовидящих людей. Благодаря специальному приборчику трость заранее сигнализирует владельцу о приближении к препятствию. Саша хочет сделать десять таких тростей для инвалидов Ангарска. Для этого ему требуется 44 700 рублей. 15 тысяч у него уже есть.
Фото Николая СТЕРНИНА


«Ярмарка добрых дел» - новое название ярмарки социальных проектов, которая проходит в нашем городе с 2008 года. Мероприятие по сути не изменилось, только из масштабного превратилось в камерное. Проводится теперь не в большой «шайбе», а в тесном фойе Дворца ветеранов «Победа». Представленных проектов всего 21. Присутствовавших предпринимателей и того меньше. Общая сумма подписанных контрактов – чуть более 170 тысяч рублей. А ведь были времена, когда на ярмарке удавалось собрать почти миллион!

Тем не менее четыре проекта смогли получить полную поддержку. Творческая мастерская из интерната № 1 просила 15 тысяч рублей на закупку расходных материалов: преподаватель учит мальчишек из интерната вязать, клеить, шить разные поделки. В прошлом году желающих помочь ему не нашлось, в этом году откликнулись сразу трое, поэтому собрать удалось даже чуть больше требуемой суммы. Что, кстати, лишний раз доказывает, что никогда не стоит опускать руки.

Проект «Равный равному» Дворца творчества детей и молодёжи стоимостью 32 тысячи рублей приобрёл «Стройкомплекс». Теперь здесь будут устраивать праздники и мастер-классы для детей из малообеспеченных семей.

Как всегда, немалая часть проектов касается благоустройства дворов. Все хотят видеть у себя перед домом красивые детские городки и спортивные комплексы, а скидываться на это всем домом – дело сложное. За красивую жизнь народ платить не хочет. Традиционно такие проекты редко находят поддержку, но в этот раз одному повезло: 50 тысяч рублей выделил на мини-спортивный комплекс у дома № 2 микрорайона 19 Евгений САРСЕНБАЕВ. Этот предприниматель уже несколько лет является одним из самых активных участников ярмарки. В этот раз он поддержал сразу три проекта. Кроме спортивного комплекса, дал по 15 тысяч рублей на приобретение боксёрского ринга для детского клуба по месту жительства «Искорка» и на создание сигнальных тростей для людей со слабым зрением. Правда, оба проекта стоят дороже. Например, для приобретения ринга требуется 153 тысячи рублей. Но лиха беда - начало, ярмарка одним днём не заканчивается. Ещё одному проекту предприниматель подарил хороший профессиональный фотоаппарат, потому что ДК «Энергетик» мечтает снять видеоролик на тему «Ангарск – лучший город на Земле, берегите его!». Общая стоимость проекта - 54 тысячи рублей, и, говорят, что один этот подарок перекрывает её в несколько раз.

Проект, приобретённый полностью, – от общественной организации «Импульс». Той самой, в которой трудится Александр ВАРЕНКОВ, занимаясь спортом с инвалидами, как взрослыми, так и детьми. В «Импульсе» тренируется более 300 человек! Они просили 41 тысячу рублей на приобретение спортивного оборудования, и эти деньги им выделил лично мэр АГО Сергей ПЕТРОВ.

Ярмарка прошла, но её участники надеются на продолжение. Кто-то из предпринимателей взял буклет и обещал подумать. Кто-то не смог приехать именно в этот день, но сможет посмотреть проекты на сайте администрации АГО и фонда «Новый Ангарск».

Анастасия КУРМАЗОВА
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