От снобства-до скотства

Человек, который умер после употребления отравленного «Боярышника», имеет право на ту же долю сочувствия, что и человек, отравившийся салатом. Не понимают этого разве что сторонники ИГИЛ и их собратья на Украине.





Трагедия в Иркутске, где более 70 человек погибли в результате употребления спиртосодержащей жидкости «Боярышник», показала не только недостаточность контроля за оборотом подобных жидкостей в нашей стране. Она позволила людям в разных странах проявить все самое худшее – как будто это они напились спирта до невменяемости и несут всю правду-матку, невзирая на окружающих.





Ну и, как всегда бывает в последнее время вокруг значимых информационных поводов, не обошлось без огромного количества лжи и передергиваний.

Первая и главная ложь – это то, что подобное возможно якобы только в нищей спившейся России. РБК опубликовало подборку аналогичных трагедий в разных странах мира, включая Западную Европу – Италии (23 жертвы), Испании (51 погибший), Норвегии (9 погибших), Чехии (38 погибших). Регулярно происходят отравления в Индии – с огромным количеством жертв, в 1981 году погибли 308 человек.



Пусть так, отвечают сторонники теории «все ужасное происходит только в России». Но ведь в Западной Европе потребители отравились поддельным алкоголем, а тут люди знали, что пьют суррогат.



Если это о чем-то и говорит, так это только о том, что контроль за рынком питьевого этилового спирта в России налажен лучше, чем за его непитьевыми аналогами. Алкоголики в любой стране будут пить самый дешевый продукт, независимо от того, что написано на этикетке.



Погибшие иркутяне из неблагополучного района раньше неоднократно употребляли злополучный «Боярышник» и не могли предположить, что пьют отраву.



Но, кстати, контроль за питьевым алкоголем все равно недостаточен – буквально месяц назад в Красноярске семь человек погибли, отравившись поддельным виски.



Пусть так, продолжат сторонники теории «сами виноваты», но ведь в сообщении Следственного комитета говорится, что жертвы «приобретали через интернет поддельный виски Jack Daniels по неадекватно низкой стоимости». Уверен, что не все погибшие знали о том, что пьют не настоящий виски, а приобретенный «по неадекватно низкой стоимости». Наверняка кто-то купил по дешевке и решил продемонстрировать друзьям высокий уровень потребления.





Хотя и это не является панацеей. Пять лет назад в Германии из-за отравления кишечной палочкой умерли 42 человека – зараженными оказались огурцы, листовой салат и другие продукты, употребляемые сторонниками ЗОЖ.



Человек, который умер после употребления отравленного «Боярышника», имеет право на ту же долю сочувствия, что и человек, отравившийся салатом. Любая человеческая жизнь заслуживает уважения, а любая смерть – сожаления.



«Человек, который умер после употребления «Боярышника», имеет право на ту же долю сочувствия, что и человек, отравившийся салатом»



Не понимают этого разве что сторонники ИГИЛ* и их собратья на Украине. И те и другие считают нормальным убивать послов, и также и те и другие способны искренне радоваться жестоким смертям невинных людей.

Моральные уроды, которые принесли к российскому посольству в Киеве пузырьки с настойкой боярышника, и их единомышленник из украинского МИДа Андрей Олефиров, который опубликовал «иронические картинки» на тему массового отравления «Боярышником» в Иркутске, – это не просто яркое подтверждение старого украинского анекдота «А нас-то за что?». Это однозначное доказательство утраты человеческого облика теми, кто, в свою очередь, считает Россию «Мордором», а нас – «орками».



Причем на вопрос, зачем он это сделал, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Финляндии написал: «Это направлено не против людей, а против власти, которая дома не может сохранить людей, а еще и посылает убивать граждан моей страны». Отметим, что убивать граждан его страны, живущих в Донбассе, посылает войска верховный главнокомандующий ВСУ, то есть Петр Алексеевич Порошенко. Интересно, а как же у них там обстоят дела с «сохранением людей»?



В ноябре, то есть меньше месяца назад, в Харьковской области «паленой» водкой с содержанием метила отравились 104 человека, умерли 57.



То есть цифры сравнимы с иркутскими.

Кто-нибудь может вообразить, что возле посольства Украины в России кто-то поставит бутылку водки с надписью «Метильная сотня – херои Украины»? Кто-то может представить, что российский дипломат опубликует «веселые картинки» с гарными хлопцами, глотающими метиловую горилку?

Как писал Мераб Мамардашвили, «культур много, цивилизация – одна». Украина (хочется верить, что не вся страна, а лишь отдельные, к сожалению, самые заметные ее представители) полностью выпала из числа цивилизованных людей, и реакция на трагедию в Иркутске – несомненный маркер.



Впрочем, справедливости ради следует отметить, что и в нашей стране нашлось немало снобов, которые через губу прокомментировали произошедшее в стиле «нечего было пить всякую дрянь».



Если их не убеждают примеры с множеством людей в разных странах, погибших от фальсифицированных «элитных» напитков, и не только напитков, а от обыкновенных огурцов и салатов, и они уверены, что уж с ними-то такое никогда не случится, что ж – их самоуверенности можно только позавидовать.



Но от такого снобства до самого обыкновенного скотства – один шаг.



* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"





















