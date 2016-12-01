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Дайте им отдохнуть


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Сегодня, 19:59
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Родители давно просят правительство региона, чтобы дети отдыхали от занятий в школе не только в воскресенье, но и в субботу.

На днях губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил Министерству образования Приангарья рекомендовать школам перейти на пятидневную учебную неделю в начальных классах.

- Если выдержать план невозможно из-за перегруженности школы, занятости учебных классов, то, конечно, никто не может заставить директора школы поменять учебный план. Но у нас много школ, где можно ввести пятидневную неделю, по крайней мере в начальных классах. Поэтому Министерству образования рекомендовано через муниципальные органы управления образования обсудить с родительской общественностью образовательных организаций возможность перехода на пятидневную учебную неделю с нового, 2017-2018, учебного года», - подчеркнул губернатор.

Собств. инф.
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