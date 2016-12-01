Дайте им отдохнуть

Родители давно просят правительство региона, чтобы дети отдыхали от занятий в школе не только в воскресенье, но и в субботу.
На днях губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил Министерству образования Приангарья рекомендовать школам перейти на пятидневную учебную неделю в начальных классах. - Если выдержать план невозможно из-за перегруженности школы, занятости учебных классов, то, конечно, никто не может заставить директора школы поменять учебный план. Но у нас много школ, где можно ввести пятидневную неделю, по крайней мере в начальных классах. Поэтому Министерству образования рекомендовано через муниципальные органы управления образования обсудить с родительской общественностью образовательных организаций возможность перехода на пятидневную учебную неделю с нового, 2017-2018, учебного года», - подчеркнул губернатор.