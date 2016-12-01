Ангел пролетел…

Где купить новогоднее настроение

Каждая вещь на этой выставке - ручной работы и в единственном экземпляре.

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Оксана ТИХАЯ

47 мастеров представили 260 работ, выполненных в 30 разных техниках. Декоративные тарелки в стиле декупаж, точечная роспись бутылок, вышивки с зимней тематикой и невероятное множество Дедов Морозов, Снегурок, пингвинов, снеговиков… А еще тут есть ёлка, украшенная игрушками ручной работы. Если раньше больше ценились игрушки фабричные, то сейчас, когда всего много, милые сердцу те, что сделаны своими руками.- рассказывает сотрудница центра и автор войлочных сапожков и снежинок Оксана ДИКАЯ. На зеленых ветках застыли ангелы из тестопластики усольских мастеров, шары с объемным и обратным декупажем. Зимние птички Аси БЕЛОВОЙ, выполненные с поразительным натурализмом в технике сухого и мокрого валяния.А что мешает всем нам в новогоднюю ночь поверить в чудо? Хочется улучшить жилищные условия – повесьте на ёлку домик. А если мечтаете о прибавлении семейства, купите игрушку-ляльку или коляску.Переходя от витрины к витрине, народ только тихо ахает. Зинаиде КРИХЕЛИ, кажется, трудно удивить ангарчан. Но нет. Сказочного дерева, выполненного из крупного бисера, мы еще не видели. Интерьерным куклам Дианы СЕДОВОЙ тоже почетное место на отдельной полке. Тонкостью работы поражают коробочки и открытки в стиле скрапбукинга, особенно рождественский камин Екатерины МОИСЕЕВОЙ. Ну а пряничные игрушки - домик и бискорню (подушечку с неровными углами) Елены КОРНИЛОВОЙ - надо понюхать. Выполненные из коричневой ткани и расшитые крестиком простыми белыми нитками, они производят трогательное впечатление, имитируя пряники с корицей, которые раньше вешали на ёлку.- объясняет Любовь БРЕУС, руководитель клуба «Радуга».Если у вас не получится сходить на выставку сейчас, сделайте это 3-6 января. Художественный центр будет работать с 10.00 до 18.00.