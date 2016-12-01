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На вырост


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Сегодня, 22:11
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В Ангарске возводят большой храм церкви «Благодать»

На вырост
Пастор Владимир показывает, каким будет храм и территория вокруг.

За последние год-два новое кирпичное здание в районе 8 квартала приобрело вполне конкретные очертания. Не все ангарчане знают, что именно там строят. Хотя то, что это храмовый комплекс, понятно по архитектуре и кресту на фасаде. «Красивое какое здание получается. Лучше пусть церковь, чем очередной ТЦ или кабак. Всё равно земля пустая, мусором зарастала», - пишут в соцсетях люди.

Храмовый комплекс сооружается на средства прихожан церкви «Благодать», с пастором которой, 52-летним Владимиром САВОНОВЫМ, мы поговорили. Здание выстроено в стиле классической протестантской кирхи, очень напоминающей иркутскую, и заметно преображает этот дальний угол старого города.

Территория чуть больше 1 га была выделена администрацией АМО церкви «Благодать» в 2011 году. Сейчас строение основного здания снаружи почти полностью готово. Осталось немного доделать крышу и задний фронтон и приступать к внутренней отделке помещений. Всего здесь два этажа общей площадью 860 кв.м.

Владимир Сергеевич (у протестантов не принято обращение «отец») проводит нас внутрь. Одет он современно: куртка, джинсы. Пройдя мимо на улице, я бы и не поняла, что это пастор. Из разговора позже выясняется, что ко всему внешнему протестанты относятся как к второстепенному. Хотя мантии, светлая и темная, у Савонова всё же имеются: молодожены нередко просят провести обряд бракосочетания в церковном одеянии.

На вырост
Уже сейчас видно, что новая церковь станет заметным архитектурным сооружением.

Но вернемся к строительству. Полнее всего объем работ выполнен в цоколе. Почти готовы просторные туалетные комнаты, кабинеты для бухгалтера, секретаря (даже здесь нельзя без отчетности!). Для молитвы все собираются пока в небольшой комнате, будущем гардеробе. Потому что в будущем зале для богослужений работы еще толком не начинались.

Сзади за храмом по плану будут гаражи и административное здание поменьше. На остальной территории, пронизанной сетью подземных коммуникаций, больше ничего строить нельзя. Зато полный простор для будущей работы садовников и озеленителей. Савонов показывает фотографии в телефоне, как всё примерно будет выглядеть. Впечатляет.

Любой храм строится на пожертвования. Первый этап строительства был начат в конце августа 2012 года. Готовились задолго, был задел. Сейчас приходится ездить по другим церквям, в том числе по Белоруссии, просить помощи у других протестантов. Количество ангарских прихожан – величина непостоянная. На праздники приходят до 200 человек. Такой огромный храмовый комплекс для двух сотен? «Планируем, что нас будет больше. И чтобы позже всем желающим в нем было комфортно», - поясняет пастор. На вырост?

17 лет назад его семья приехала в Ангарск из Белоруссии и все эти годы живёт на съемных квартирах. Семью Савонов содержит на церковный оклад (всего в «Благодати» четыре таких человека, в том числе его жена-администратор).

Задаю непростой вопрос: почему вас нередко называют сектой?

- Оставшийся с советских времен менталитет предполагает, что всё, не относящееся к православной церкви, обязательно секта. Но в мире существуют три большие ветви церквей - католическая, православная и протестантская. Последняя из трёх не самая малочисленная. Мы верим в того же Бога, что и православные. Читаем ту же Библию и соблюдаем те же заповеди. У нас те же праздники: Крещение, Пасха, Рождество. Святой Августин говорил: «Важно, чтобы христианская церковь была едина в главном, во второстепенном должна быть свобода, а во всем остальном любовь», – отвечает пастор.

С его точки зрения, к второстепенным вещам относятся формы служения. У протестантов более мажорные, современные песни, немного отличается проповедь. Протестанты не используют старославянский язык во время богослужения, чтобы сделать учение Иисуса Христа более доступным и понятным.

Углубляться дальше в теологические вопросы мы не стали. Если храм строят, значит, он кому-то нужен.

Оксана ТИХАЯ,
фото Николая СТЕРНИНА
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