В Ангарске возводят большой храм церкви «Благодать»

Пастор Владимир показывает, каким будет храм и территория вокруг.

Уже сейчас видно, что новая церковь станет заметным архитектурным сооружением.



Оксана ТИХАЯ,

фото Николая СТЕРНИНА

Храмовый комплекс сооружается на средства прихожан церкви «Благодать», с пастором которой, 52-летним Владимиром САВОНОВЫМ, мы поговорили. Здание выстроено в стиле классической протестантской кирхи, очень напоминающей иркутскую, и заметно преображает этот дальний угол старого города.Территория чуть больше 1 га была выделена администрацией АМО церкви «Благодать» в 2011 году. Сейчас строение основного здания снаружи почти полностью готово. Осталось немного доделать крышу и задний фронтон и приступать к внутренней отделке помещений. Всего здесь два этажа общей площадью 860 кв.м.Владимир Сергеевич (у протестантов не принято обращение «отец») проводит нас внутрь. Одет он современно: куртка, джинсы. Пройдя мимо на улице, я бы и не поняла, что это пастор. Из разговора позже выясняется, что ко всему внешнему протестанты относятся как к второстепенному. Хотя мантии, светлая и темная, у Савонова всё же имеются: молодожены нередко просят провести обряд бракосочетания в церковном одеянии.Но вернемся к строительству. Полнее всего объем работ выполнен в цоколе. Почти готовы просторные туалетные комнаты, кабинеты для бухгалтера, секретаря (даже здесь нельзя без отчетности!). Для молитвы все собираются пока в небольшой комнате, будущем гардеробе. Потому что в будущем зале для богослужений работы еще толком не начинались.Сзади за храмом по плану будут гаражи и административное здание поменьше. На остальной территории, пронизанной сетью подземных коммуникаций, больше ничего строить нельзя. Зато полный простор для будущей работы садовников и озеленителей. Савонов показывает фотографии в телефоне, как всё примерно будет выглядеть. Впечатляет.Любой храм строится на пожертвования. Первый этап строительства был начат в конце августа 2012 года. Готовились задолго, был задел. Сейчас приходится ездить по другим церквям, в том числе по Белоруссии, просить помощи у других протестантов. Количество ангарских прихожан – величина непостоянная. На праздники приходят до 200 человек. Такой огромный храмовый комплекс для двух сотен? «Планируем, что нас будет больше. И чтобы позже всем желающим в нем было комфортно», - поясняет пастор. На вырост?17 лет назад его семья приехала в Ангарск из Белоруссии и все эти годы живёт на съемных квартирах. Семью Савонов содержит на церковный оклад (всего в «Благодати» четыре таких человека, в том числе его жена-администратор).Задаю непростой вопрос: почему вас нередко называют сектой?, – отвечает пастор.С его точки зрения, к второстепенным вещам относятся формы служения. У протестантов более мажорные, современные песни, немного отличается проповедь. Протестанты не используют старославянский язык во время богослужения, чтобы сделать учение Иисуса Христа более доступным и понятным.Углубляться дальше в теологические вопросы мы не стали. Если храм строят, значит, он кому-то нужен.