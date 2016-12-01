Через ЗАГС!



Собств. инф.

В номинации «Молодая семья» могут принять участие супруги до 35 лет, имеющие детей старше двух лет. Конкурс для многодетных семей рассчитан на супругов, имеющих трех и более детей, которым нет 18 лет. Номинация «Приемная семья» - для супругов, которые не менее 5 лет являются опекунами или попечителями детей.Конкурсная комиссия рассмотрит пакет документов участников. В частности, семье нужно будет подтвердить, что она ведёт активный образ жизни - участвует в общественной работе, спортивных, культурных мероприятиях, а также представить грамоты, дипломы и семейный альбом. Ангарчанам предстоит приложить немало усилий, чтобы доказать свои успехи и семейные достижения. Но оно того стоит! Лучшая семья будет отмечена социальными выплатами: три победителя в каждой номинации получат по 250, 300 и 400 тысяч рублей. А участники конкурса, занявшие поощрительные места, - по 50-100 тысяч рублей.Так, в 2016 году ангарская семья ПИЩЕВСКИХ победила в номинации «Молодая семья». Награда - социальная выплата в размере 250 тысяч рублей.Заявление на участие в конкурсе и необходимые документы нужно представить в управление социальной защиты населения по Ангарскому району с 1 января по 20 февраля 2017 года. Более подробную информацию можно узнать в кабинете № 16 управления соцзащиты по адресу: улица Коминтерна, дом 41. Тел. 52-28-94.