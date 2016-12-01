Уважаемые пользователи портала! Если Вы по каким то причинам утеряли свой пароль, то воспользуйтесь специальной формой для восстонавления доступа к акаунту. Также Вы можете зарегистрироваться на нашем портале.
,
Курс валют предоставлен сайтом kursvalut.com
.

Через ЗАГС!


0

Вчера, 18:37
 Количество просмотров: 56
    

В регионе ежегодно проходит конкурс «Почетная семья Иркутской области». Его главное условие - участниками могут быть только супруги, живущие в официальном браке.

В номинации «Молодая семья» могут принять участие супруги до 35 лет, имеющие детей старше двух лет. Конкурс для многодетных семей рассчитан на супругов, имеющих трех и более детей, которым нет 18 лет. Номинация «Приемная семья» - для супругов, которые не менее 5 лет являются опекунами или попечителями детей.

Конкурсная комиссия рассмотрит пакет документов участников. В частности, семье нужно будет подтвердить, что она ведёт активный образ жизни - участвует в общественной работе, спортивных, культурных мероприятиях, а также представить грамоты, дипломы и семейный альбом. Ангарчанам предстоит приложить немало усилий, чтобы доказать свои успехи и семейные достижения. Но оно того стоит! Лучшая семья будет отмечена социальными выплатами: три победителя в каждой номинации получат по 250, 300 и 400 тысяч рублей. А участники конкурса, занявшие поощрительные места, - по 50-100 тысяч рублей.

Так, в 2016 году ангарская семья ПИЩЕВСКИХ победила в номинации «Молодая семья». Награда - социальная выплата в размере 250 тысяч рублей.

Заявление на участие в конкурсе и необходимые документы нужно представить в управление социальной защиты населения по Ангарскому району с 1 января по 20 февраля 2017 года. Более подробную информацию можно узнать в кабинете № 16 управления соцзащиты по адресу: улица Коминтерна, дом 41. Тел. 52-28-94.

Собств. инф.
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Ту-154 упал в Сочи!
Пил, пью, буду пить...
Медведев призвал наказать продавцов боярышника
Все новости категории

Спортивные новости
Наши победили
Гонка за Луной
Бой с тенью
Все новости категории

Реклама


ВНИМАНИЕ!
ГАЗЕТА "ВРЕМЯ"
НАБИРАЕТ
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
МОЛОДЫХ
И ДЕРЗКИХ! ___________________________
ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН.
пос. Мегет,
30, 32, 34 мкр.
пос. Старица
тел. 52-29-55,
8-950-134-77-30
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
тел. 8-964-809-78-16 ___________________________
ВНИМАНИЕ!
на имя ТОКАРЕВА
Александра Валерьевича
прислали по почте
армейские фотографии
АДРЕС УКАЗАН НЕВЕРНО!
Вы можете обратиться
в почтовое отделение №30
на пл. Ленина.

Архив новостей

«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Статей за Декабрь 2016 (365)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)
Статей за Август 2016 (457)
Статей за Июль 2016 (438)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru