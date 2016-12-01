Жизнь на колёсах

Евгений БАБЕНКО (слева) около своего дома в августе 1983 года, после армии. Рядом - друг Владимир КОВАНАС.

Фото из архива Е.Ю. БАБЕНКО

Наталья ОЖОГИНА

Галина Ивановна работала в бюро путешествий, которое когда-то располагалось в здании, где сейчас находится газета, начальником отдела технической документации на АЭМЗ, в проектном институте. Евгений Юрьевич - механиком рефрижераторной секции на железной дороге, колесил по Союзу, аппаратчиком на АНХК., - говорит Галина Ивановна. -- вспоминает Евгений Юрьевич. -Сейчас попробуй поезди! Даже по стране. Дорого обойдутся такие вояжи. Не так уж и плохо, оказывается, людям жилось при советской власти!Ну и где в СССР Евгению Юрьевичу понравилось?- отвечает. -Галина Ивановна читает нашу газету всю, от начала до конца. Евгений Юрьевич предпочитает городские новости, ответы на вопросы ангарчан в рубрике «Народный телефон» и читает интервью в рубрике «Собеседник».За семейный подряд семья Бабенко получила от нашей газеты сертификат в Универмаг на улице Чайковского.