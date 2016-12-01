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Жизнь на колёсах


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Вчера, 18:59
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9000-й подписчик у нас получился двойной. Евгений Юрьевич БАБЕНКО и его мама Галина Ивановна Бабенко вместе выписывают нашу газету. Начала, конечно, мама, 56 лет назад, как приехала в Ангарск с мужем Юрием Григорьевичем из Иркутска.

Жизнь на колёсах
Евгений БАБЕНКО (слева) около своего дома в августе 1983 года, после армии. Рядом - друг Владимир КОВАНАС.
Фото из архива Е.Ю. БАБЕНКО


Галина Ивановна работала в бюро путешествий, которое когда-то располагалось в здании, где сейчас находится газета, начальником отдела технической документации на АЭМЗ, в проектном институте. Евгений Юрьевич - механиком рефрижераторной секции на железной дороге, колесил по Союзу, аппаратчиком на АНХК.

- Мы с сыном поездили, пока работали, я – с группами, а сын по железной дороге, - говорит Галина Ивановна. - Бывало, из самолёта выйдешь, домой доедешь, на следующий день снова самолёт.

- Пока работал на железной дороге, я успел увидеть весь Советский Союз, - вспоминает Евгений Юрьевич. - Был во всех 15 республиках СССР. Вообще страну повидал практически всю, кроме Сахалина.

Сейчас попробуй поезди! Даже по стране. Дорого обойдутся такие вояжи. Не так уж и плохо, оказывается, людям жилось при советской власти!

Ну и где в СССР Евгению Юрьевичу понравилось?

- В Молдавии, - отвечает. - Природа там красивая. Виноградники кругом, зелени много. Деревья фруктовые. 8 марта - трава зеленая. Климат другой. Правда, переехать я туда никогда не хотел, мне на Родине нравится. Даже в Москву никогда не хотел, там слишком суетно.

Галина Ивановна читает нашу газету всю, от начала до конца. Евгений Юрьевич предпочитает городские новости, ответы на вопросы ангарчан в рубрике «Народный телефон» и читает интервью в рубрике «Собеседник».

За семейный подряд семья Бабенко получила от нашей газеты сертификат в Универмаг на улице Чайковского.

Наталья ОЖОГИНА
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