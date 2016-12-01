«Вместе с мамой мы справимся!»

В благотворительном фонде Иркутской области «Оберегъ» действует социальная гостиница для малообеспеченных женщин с малолетними детьми, которые в силу жизненных обстоятельств не имеют собственного жилья. Это девушки с новорожденными детьми, многодетные матери и матери-одиночки.Организована социальная группа полного дня для дошкольников. Развивающие занятия с ними проводят психологи и логопеды.Специалисты фонда помогают женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, восстанавливать документы, получать образование, искать работу, устраивать детей в садики. Специалисты Центра занятости города Иркутска оказывают содействие в повышении мотивации женщин к трудоустройству, организации их профессионального обучения, а также проводят занятия по социальной адаптации на рынке труда.