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«Вместе с мамой мы справимся!»


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Сегодня, 10:39
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«Вместе с мамой мы справимся!»
В декабре в благотворительном фонде Иркутской области «Оберегъ» стартовал социально-значимый проект «Вместе с мамой мы справимся – реализация трудовых ресурсов женщин в трудной жизненной ситуации», направленный на развитие экономической самостоятельности семьи.

В благотворительном фонде Иркутской области «Оберегъ» действует социальная гостиница для малообеспеченных женщин с малолетними детьми, которые в силу жизненных обстоятельств не имеют собственного жилья. Это девушки с новорожденными детьми, многодетные матери и матери-одиночки. В гостинице бесплатно проживают до 70 человек. Организована социальная группа полного дня для дошкольников. Развивающие занятия с ними проводят психологи и логопеды.

Специалисты фонда помогают женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, восстанавливать документы, получать образование, искать работу, устраивать детей в садики. Специалисты Центра занятости города Иркутска оказывают содействие в повышении мотивации женщин к трудоустройству, организации их профессионального обучения, а также проводят занятия по социальной адаптации на рынке труда.

Проект стал возможным благодаря средствам государственной поддержки, выделенным в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации.

irkobl.ru
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