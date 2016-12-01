На Иркуте возвели снежный отвал



«Эта ледовая дорога пользуются популярностью у горожан, которые в попытке сократить путь выезжают на лед. Но место – потенциально опасно из-за постоянных подвижек льда. Сейчас мы наблюдаем здесь динамическую трещину от одного берега до другого. Движение автомобилей усугубляет ситуацию, в какой момент ледовое поле не выдержит нагрузки – предсказать невозможно».



Рассказал Дмитрий Мудров, старший государственный инспектор по маломерным судам:Из-за высокого риска здесь неоднократно возводились снежные преграды, которые уничтожались с завидным постоянством. Сегодня с помощью пожарной техники насыпь пролили водой, чтобы придать ей крепость. Возле в очередной раз был установлен предупреждающий аншлаг, сигнализирующий об опасности. Сотрудники полиции и представители городской администрации составили протоколы на водителей, допустивших выезд на лед вне ледовой переправы. Они будут привлечены к административной ответственности.нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей (ст. 3 Закона Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 153-ОЗ «Об административной ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах Иркутской области»).