Самые разнообразные сюжеты из любимых сказок, рабочих будней пожарных и символов нового года украсили фасады подразделений по всей области. Все, представленные на конкурс работы, были оценены комиссией Главного управления МЧС России по Иркутской области.Лучшей признана сюжетная фигура огнеборцев пожарно-спасательной части №19 п. Усть-Уда. Они не просто слепили главных героев новогодних праздников, но и приняли в свои ряды самого Деда Мороза.. Второе место заняла ледяная пожарная машина - рукотворное творчество бойцов иркутской специализированной пожарно-спасательной части. Тройку лидеров замыкает 7 отряд областной федеральной противопожарной службы, дислоцирующийся в г. Тайшете. Кажется, ребята смогли сделать настоящее новогоднее чудо – заковать в ледяной плен главного врага всех пожарных – обжигающее пламя.