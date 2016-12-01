Уважаемые пользователи портала! Если Вы по каким то причинам утеряли свой пароль, то воспользуйтесь специальной формой для восстонавления доступа к акаунту. Также Вы можете зарегистрироваться на нашем портале.
,
Курс валют предоставлен сайтом kursvalut.com
.

Проведен конкурс ледовых фигур среди спасателей и пожарных Иркутской области.


0

Сегодня, 11:05
 Количество просмотров: 46
    

Проведен конкурс ледовых фигур среди спасателей и пожарных Иркутской области.

В преддверии новогодних праздников определены победители конкурса ледовых фигур среди спасателей и пожарных Иркутской области.

Самые разнообразные сюжеты из любимых сказок, рабочих будней пожарных и символов нового года украсили фасады подразделений по всей области. Все, представленные на конкурс работы, были оценены комиссией Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Лучшей признана сюжетная фигура огнеборцев пожарно-спасательной части №19 п. Усть-Уда. Они не просто слепили главных героев новогодних праздников, но и приняли в свои ряды самого Деда Мороза.. Второе место заняла ледяная пожарная машина - рукотворное творчество бойцов иркутской специализированной пожарно-спасательной части. Тройку лидеров замыкает 7 отряд областной федеральной противопожарной службы, дислоцирующийся в г. Тайшете. Кажется, ребята смогли сделать настоящее новогоднее чудо – заковать в ледяной плен главного врага всех пожарных – обжигающее пламя.

38.mchs.gov.ru
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Ту-154 упал в Сочи!
Пил, пью, буду пить...
Медведев призвал наказать продавцов боярышника
Все новости категории

Спортивные новости
Наши победили
Гонка за Луной
Бой с тенью
Все новости категории

Реклама


ВНИМАНИЕ!
ГАЗЕТА "ВРЕМЯ"
НАБИРАЕТ
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
МОЛОДЫХ
И ДЕРЗКИХ! ___________________________
ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН.
пос. Мегет,
30, 32, 34 мкр.
пос. Старица
тел. 52-29-55,
8-950-134-77-30
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
тел. 8-964-809-78-16 ___________________________
ВНИМАНИЕ!
на имя ТОКАРЕВА
Александра Валерьевича
прислали по почте
армейские фотографии
АДРЕС УКАЗАН НЕВЕРНО!
Вы можете обратиться
в почтовое отделение №30
на пл. Ленина.

Архив новостей

«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Статей за Декабрь 2016 (380)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)
Статей за Август 2016 (457)
Статей за Июль 2016 (438)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru