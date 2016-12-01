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Правила безопасного корпоратива


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Сегодня, 12:25
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Правила безопасного корпоратива

Полиция Иркутской области настоятельно рекомендует гражданам исключить чрезмерное употребление алкоголя в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.

Как свидетельствует статистика, ежегодно на территории Приангарья в состоянии опьянения совершается порядка 7 тысяч преступлений. Совершенно очевидно, что абсолютное большинство подобных деяний могли не произойти, если бы виновные в них граждане находились в трезвом рассудке и здравом уме.

Поскольку последняя декада декабря традиционно насыщена праздничными мероприятиями, полицейские напоминают о необходимости соблюдения бдительности и осторожности в этот период. Рекомендуется избегать конфликтных ситуаций со своими знакомыми, а тем более не провоцировать ссору с посторонними людьми. Избегать случайных сомнительных знакомств, соблюдать чувство меры при употреблении горячительных напитков, внимательно относиться к сохранности своего имущества.

При проведении корпоративных вечеров необходимо помнить несколько простых правил, соблюдение которых поможет не омрачить праздничное настроение вам и вашим коллегам.

Правила безопасного корпоратива (Прочесть перед застольем).


- Определите ответственного за порядок во время проведения корпоратива.

- Соблюдайте чувство меры при употреблении спиртных напитков.

- Не оставляйте личное имущество без присмотра особенно мобильные телефоны, ключи от автомобилей, женские сумочки.

- Исключите выяснение отношений с коллегами, либо другими присутствующими. Не конфликтуйте с окружающими и не пытайтесь расставить все точки над «i» после очередной выпитой рюмки.

- Позаботьтесь заранее о безопасном маршруте домой.

- Не садитесь за руль в нетрезвом виде! Не допускайте коллег, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, к управлению автомобилем.

38.мвд.рф
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