

Правила безопасного корпоратива (Прочесть перед застольем).

Как свидетельствует статистика, ежегодно на территории Приангарья вСовершенно очевидно, что абсолютное большинство подобных деяний могли не произойти, если бы виновные в них граждане находились в трезвом рассудке и здравом уме.Поскольку последняя декада декабря традиционно насыщена праздничными мероприятиями, полицейские напоминают о необходимости соблюдения бдительности и осторожности в этот период. Рекомендуется избегать конфликтных ситуаций со своими знакомыми, а тем более не провоцировать ссору с посторонними людьми. Избегать случайных сомнительных знакомств, соблюдать чувство меры при употреблении горячительных напитков, внимательно относиться к сохранности своего имущества.При проведении корпоративных вечеров необходимо помнить несколько простых правил, соблюдение которых поможет не омрачить праздничное настроение вам и вашим коллегам.