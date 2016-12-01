45 лет санной трассе в Братске

Со сцены театра к спортсменам со словами благодарности обратились мэр Братска Сергей Серебренников, управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин, заместитель председателя думы города Аркадий Нестеренко. От имени депутата Государственной думы РФ Андрея Чернышева выступил депутат городской думы, директор Благотворительного фонда «Сибирский характер» Александр Дубровин, который вручил руководителю СДЮСШОР Жанне Лукашовой сертификат на приобретение для школы автомобиля УАЗ.Выступая перед спортсменами, тренер по скелетону и бобслею Павел Калоедов рассказал, что санная трасса в Братске была построена всего за три месяца. И главным инициатором строительства выступил первый начальник Братскгэсстроя Иван Наймушин. Сегодня в детской юношеской спортивной школе Александра Зубкова занимаются 400 юных спортсменов.