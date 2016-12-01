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45 лет санной трассе в Братске


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Сегодня, 12:35
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45 лет санной трассе в Братске

В Братске прошло торжественное мероприятие в честь 45-летия со дня открытия санной трассы международного класса. На мероприятия по случаю юбилейной даты в город прибыл президент Федерации бобслея и скелетона России, дважды олимпийский чемпион, братчанин Александр Зубков. В Братском драматическом театре были отмечены благодарственными письмами и подарками не только те, кто сегодня занимается этим видом спорта и добивается высоких результатов, но и ветераны братского санного спорта. Как сообщили в пресс-службе администрации города, среди гостей присутствовали чемпионка СССР по санному спорту 1973 года Татьяна Корнева, первый тренер юного саночника Александра Зубкова – Елена Карабанова.

Со сцены театра к спортсменам со словами благодарности обратились мэр Братска Сергей Серебренников, управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин, заместитель председателя думы города Аркадий Нестеренко. От имени депутата Государственной думы РФ Андрея Чернышева выступил депутат городской думы, директор Благотворительного фонда «Сибирский характер» Александр Дубровин, который вручил руководителю СДЮСШОР Жанне Лукашовой сертификат на приобретение для школы автомобиля УАЗ.

Выступая перед спортсменами, тренер по скелетону и бобслею Павел Калоедов рассказал, что санная трасса в Братске была построена всего за три месяца. И главным инициатором строительства выступил первый начальник Братскгэсстроя Иван Наймушин. Сегодня в детской юношеской спортивной школе Александра Зубкова занимаются 400 юных спортсменов.

Минспорта Иркутской области
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