Будьте бдительными

Перед праздниками оживлённо начинают трудиться мошенники, воры и прочие люди.На минувшей неделе в дежурную часть полиции поступило сообщение о совершении мошенничества от 39-летней иркутянки. Жительница областного центра стала жертвой интернет-аферистов на сайте «Авито.ру». В сети она увидела объявление о сдаче в аренду коттеджа в Листвянке на новогоднюю ночь. Позвонив по указанному номеру, ей ответил мужчина, который сказал, что пока коттедж никто не заказывал. Для бронирования незнакомец попросил в качестве предоплаты перевести 3 тысячи рублей. Заявительница перевела сумму, но после этого телефон собеседника стал недоступен. В дальнейшем выяснилось – никакого коттеджа по указанному в объявлении адресу не существует.Также за минувшую неделю двое граждан стали жертвами аферистов, представившихся сотрудниками Пенсионного фонда России.Будьте бдительны! Не попадайтесь на уловки мошенников!