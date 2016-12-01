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Победители конкурса «Дорога к Обелиску»


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Сегодня, 10:43
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Победители конкурса «Дорога к Обелиску»

Военно-патриотический центр «Вымпел-Байкал» стал победителем Межрегионального молодежного патриотического конкурса «Дорога к Обелиску». Работа иркутян «Первым Иркутским чекистам посвящается» заняла первое место в номинации «Душам погибших нужны воспоминания».

Награждение победителей состоялось в Москве в рамках Всероссийского патриотического форума. Его участниками стали около 1500 человек. Это лидеры некоммерческих организаций и проектов, руководители региональных центров патриотического воспитания, военно-патриотических клубов и клубов исторической реконструкции, всероссийских ветеранских организаций, активисты «Российского движения школьников», представители поисковых отрядов и органов государственной власти регионов России.

Межрегиональный молодежный патриотический конкурс «Дорога к Обелиску» прошел в рамках одноименного проекта с февраля по октябрь 2016 года. Организатором конкурса выступил Военно-патриотический центр «Вымпел». В адрес оргкомитета поступили работы от ребят из более чем 40 регионов России. Все они рассказали о героях-соотечественниках, героях войны, ветеранах, памятниках воинской славы в своих городах и селах. В ноябре по итогам отбора экспертного жюри были объявлены победители в 3 номинациях: «Душам погибших нужны воспоминания», «Ветераны глазами детей», «Откуда приходят герои».

irkobl.ru
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