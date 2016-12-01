Победители конкурса «Дорога к Обелиску»

Награждение победителей состоялось в Москве в рамках Всероссийского патриотического форума. Его участниками стали около 1500 человек. Это лидеры некоммерческих организаций и проектов, руководители региональных центров патриотического воспитания, военно-патриотических клубов и клубов исторической реконструкции, всероссийских ветеранских организаций, активисты «Российского движения школьников», представители поисковых отрядов и органов государственной власти регионов России.Межрегиональный молодежный патриотический конкурс «Дорога к Обелиску» прошел в рамках одноименного проекта с февраля по октябрь 2016 года. Организатором конкурса выступил Военно-патриотический центр «Вымпел». В адрес оргкомитета поступили работы от ребят из более чем 40 регионов России. Все они рассказали о героях-соотечественниках, героях войны, ветеранах, памятниках воинской славы в своих городах и селах. В ноябре по итогам отбора экспертного жюри были объявлены победители в 3 номинациях: «Душам погибших нужны воспоминания», «Ветераны глазами детей», «Откуда приходят герои».