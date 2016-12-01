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За садик будем платить по-новому


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Вчера, 12:16
 Количество просмотров: 238
    

За садик будем платить по-новому
В детских садах родителей знакомят с новыми постановлениями мэра АГО о родительской плате. Дело привычное: как Новый год, так новые постановления о повышении. Но в этом году всё иначе.

Повышения не будет. По крайней мере в ближайшем будущем. Постановления мэра АГО Сергея ПЕТРОВА № 2781-па, 2782-па и 2810-па от 16.12.2016 года внесли в родительскую плату за питание детей следующее изменение: установлена стоимость одного дня питания. Эта цифра будет умножаться на количество дней, которые посетил ребенок. Что логичнее прежней системы, когда плата была усредненной, а фактически фиксированной за полный месяц, хотя месяцы бывают как короткие, так и длинные.

Итак, в постановлении 2810-па говорится, что один день пребывания в дошкольном учреждении стоит:

1) для возрастных групп с 1 года 6 месяцев до 3 лет:

с 9-часовым пребыванием – 74,92 рубля;

с 12-часовым пребыванием – 92,83 рубля;

2) для возрастных групп с 3 лет до 7 лет:

с 9-часовым пребыванием – 96,14 рубля;

с 12-часовым пребыванием – 115,00 рублей.

Для льготников – родителей-инвалидов, многодетных семей и бюджетников - в два раза дешевле:

1) для возрастных групп с 1 года 6 месяцев до 3 лет:

с 9-часовым пребыванием – 37,46 рубля;

с 12-часовым пребыванием – 46,42 рубля;

2) для возрастных групп с 3 лет до 7 лет:

с 9-часовым пребыванием – 48,07 рубля;

с 12-часовым пребыванием – 57,50 рубля.

Так, например, если в феврале 19 рабочих дней, то вы заплатите за ребенка: 19 умножить на 115 – 2185 рублей. Тогда как по старой системе расчёта вы отдали бы фиксированную сумму – 2367 рублей.

Как пояснили нашей газете в управлении образования, для родителей особых изменений не будет. Повышения нет, и это уже хорошая новость.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото www.steshka.ru
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