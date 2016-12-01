За садик будем платить по-новому

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

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Повышения не будет. По крайней мере в ближайшем будущем. Постановления мэра АГО Сергея ПЕТРОВА № 2781-па, 2782-па и 2810-па от 16.12.2016 года внесли в родительскую плату за питание детей следующее изменение: установлена стоимость одного дня питания. Эта цифра будет умножаться на количество дней, которые посетил ребенок. Что логичнее прежней системы, когда плата была усредненной, а фактически фиксированной за полный месяц, хотя месяцы бывают как короткие, так и длинные.Итак, в постановлении 2810-па говорится, что один день пребывания в дошкольном учреждении стоит:с 9-часовым пребыванием – 74,92 рубля;с 12-часовым пребыванием – 92,83 рубля;с 9-часовым пребыванием – 96,14 рубля;с 12-часовым пребыванием – 115,00 рублей.- в два раза дешевле:с 9-часовым пребыванием – 37,46 рубля;с 12-часовым пребыванием – 46,42 рубля;с 9-часовым пребыванием – 48,07 рубля;с 12-часовым пребыванием – 57,50 рубля.Так, например, если в феврале 19 рабочих дней, то вы заплатите за ребенка: 19 умножить на 115 – 2185 рублей. Тогда как по старой системе расчёта вы отдали бы фиксированную сумму – 2367 рублей.Как пояснили нашей газете в управлении образования, для родителей особых изменений не будет. Повышения нет, и это уже хорошая новость.