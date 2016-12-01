Зэки тоже люди

Олег АНТИПЕНКО, Мария КАННАБИХ и Анатолий КИЛАНОВ высоко оценивают работу общественных наблюдателей.

Ольга КРАСНОВА, фото Николая СТЕРНИНА

Как рассказал нашей редакции Олег АНТИПЕНКО, председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иркутской области, заключенные ангарского СИЗО обратились и в их организацию. На минувшей неделе Антипенко вместе с Марией КАННАБИХ, членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Анатолием КИЛАНОВЫМ, начальником ГУФСИН России по Иркутской области, побеседовали с пострадавшими. Выводы пока делать рано, расследование ведут следственный комитет и прокуратура Иркутской области.Закон «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания» был принят в 2008 году.- говорит М.В. Каннабих.Выдвигать кандидатов в члены наблюдательных комиссий имеют право только региональные общественные организации. Членом ОНК может стать человек старше 25 лет, не имеющий судимости, не служащий в государственных и муниципальных органах и не адвокат. Кандидатов региональных общественных наблюдательных комиссий утверждает Общественная палата РФ.Новый состав правозащитников нашего региона работает с ноября 2015 года, в комиссии 19 человек. Их поле деятельности довольно большое. По информации О.Н. Антипенко, в Иркутской области большое количество мест принудительного содержания: 21 колония, 5 СИЗО, одно лечебно-исправительное учреждение.- рассказывает Олег Николаевич.Общественных наблюдателей под свою защиту взяла Госдума, которая подготовила поправки к закону «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в исправительных учреждениях». Это, в частности, право членов ОНК проносить в колонии и СИЗО фотоаппараты, видеокамеры и диктофоны. Олег Антипенко утверждает, что в нашем регионе такой проблемы нет: аппаратуру наблюдатели проносят, получив разрешение руководства учреждений.По словам Анатолия Киланова, работа правозащитников помогает выявить имеющиеся недостатки в колониях, СИЗО, ИВС и других местах лишения свободы и оперативно их исправить.