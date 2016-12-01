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Зэки тоже люди


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Вчера, 12:46
 Количество просмотров: 71
    

Зэки тоже люди
Олег АНТИПЕНКО, Мария КАННАБИХ и Анатолий КИЛАНОВ высоко оценивают работу общественных наблюдателей.

Трое заключенных ангарского СИЗО пожаловались сотрудникам аппарата уполномоченного по правам человека в Иркутской области: их избили сотрудники следственного изолятора и сокамерники. Заявления пострадавших подтверждаются следами телесных повреждений.

Как рассказал нашей редакции Олег АНТИПЕНКО, председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иркутской области, заключенные ангарского СИЗО обратились и в их организацию. На минувшей неделе Антипенко вместе с Марией КАННАБИХ, членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Анатолием КИЛАНОВЫМ, начальником ГУФСИН России по Иркутской области, побеседовали с пострадавшими. Выводы пока делать рано, расследование ведут следственный комитет и прокуратура Иркутской области.

Закон «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания» был принят в 2008 году.

- Общественные наблюдательные комиссии контролируют соблюдение прав граждан, которые содержатся в колониях, изоляторах временного содержания, следственных изоляторах и других местах лишения свободы. Всего по России около 1000 наблюдателей. Полномочия этих правозащитников реальные: они могут рассматривать жалобы заключенных и проводить независимые расследования инцидентов, - говорит М.В. Каннабих.

Выдвигать кандидатов в члены наблюдательных комиссий имеют право только региональные общественные организации. Членом ОНК может стать человек старше 25 лет, не имеющий судимости, не служащий в государственных и муниципальных органах и не адвокат. Кандидатов региональных общественных наблюдательных комиссий утверждает Общественная палата РФ.

Новый состав правозащитников нашего региона работает с ноября 2015 года, в комиссии 19 человек. Их поле деятельности довольно большое. По информации О.Н. Антипенко, в Иркутской области большое количество мест принудительного содержания: 21 колония, 5 СИЗО, одно лечебно-исправительное учреждение.

- Во все эти учреждения членам ОНК вход открыт. Там, где наблюдатели находят нарушения, они устраняются. Например, в прошлом году в трех камерах колонии № 2 был плохой свет, а на стенах грибок. Через 10 дней после проверки эти нарушения были устранены, - рассказывает Олег Николаевич.

Общественных наблюдателей под свою защиту взяла Госдума, которая подготовила поправки к закону «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в исправительных учреждениях». Это, в частности, право членов ОНК проносить в колонии и СИЗО фотоаппараты, видеокамеры и диктофоны. Олег Антипенко утверждает, что в нашем регионе такой проблемы нет: аппаратуру наблюдатели проносят, получив разрешение руководства учреждений.

По словам Анатолия Киланова, работа правозащитников помогает выявить имеющиеся недостатки в колониях, СИЗО, ИВС и других местах лишения свободы и оперативно их исправить.

- Чтобы в рамках закона сотрудникам ГУФСИН и ОНК работать в содружестве, мы изучаем мировую практику содержания и права осужденных. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в Иркутске предложил провести совместный семинар, который недавно прошел в Иркутске. Программа семинара была насыщенной: лекция профессора МГУ, деловые игры, обмен опытом работы.

Ольга КРАСНОВА, фото Николая СТЕРНИНА


Кстати

Телефоны общественной наблюдательной комиссии размещены в каждой колонии.

К членам ОНК можно обратиться и письменно: Ангарск, а/я 81.
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