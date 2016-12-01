Вторая после деда

В Ангарске выбрали главную Снегурочку этого годаТолько второе участие в конкурсе принесло Алисе ПУГАЧЁВОЙ победу.
Фото Николая СТЕРНИНАУ каждого уважающего себя деда должна быть внучка. И если обычные люди довольствуются тем, что уродилось, то Дед Мороз может выбирать себе любую. Этим он и занимался на ежегодном предновогоднем конкурсе «Мисс Снегурочка», который прошёл в это воскресенье, 25 декабря, в ДК «Нефтехимик». За место рядом с бородатым символом Нового года боролись 23 внучки. Корона Снегурочки досталась 9-летней Алисе ПУГАЧЁВОЙ.
Конкурс «Мисс Снегурочка» проходит уже 12 лет подряд. Участвовать могут все желающие, ограничение одно – возраст будущей Снегурочки должен быть от 8 до 10 лет. Но это не обычный детский конкурс красоты, это вообще не совсем конкурс. У девочек не было отдельных номеров, они не пели, не танцевали и не рассказывали о себе. Они просто участвовали в концерте. А жюри (да, дед не один выбирал себе внучку) оценивали, как конкурсантки держатся на сцене. В составе жюри - чиновники из управления по культуре и представители спонсоров.- Мы продумали сюжетную линию концерта и вписали девочек в номера. Это больше шоу, чем конкурс. Сложностей особых не было, кроме одной, – сделать всё на достойном уровне,
- делится впечатлениями организатор конкурса, режиссёр ДК Ирина ЗНОБА.
Заботу о номерах участниц полностью взяли на себя преподаватели и хореографы ДК. Единственное, что потребовалось от самих девочек, - ежедневно приходить на репетиции. - Мы живём в микрорайоне Юго-Восточный, но всё равно каждый день ездили сюда. Конечно, тяжеловато, но Юля сама захотела участвовать, загорелась, стоило мне только предложить,
- мама участницы Юлии ГОРОВОЙ Наталья переживает, кажется, больше, чем дочь. Юля занимается в художественной школе и в шахматном кружке, поэтому на сцену она вышла впервые. Точно так же, как и многие другие участницы.
Из 23 конкурсанток только около 30% занимаются танцами или пением. Две участницы – уже почти профессиональные циркачки. 10-летняя Лиза СЕМЕНЧУК занимается в цирковой студии «Шари-Вари». Ещё до начала конкурса решила, что бороться будет не за первое место, а за приз зрительских симпатий. Мама Лизы Елена заметно переживает за дочь за сценой.
- Лиза начала волноваться только сегодня, до этого не подавала виду.
Вопреки слухам, за участие в конкурсе больших денег не собирали. Был взнос по 2 тысячи рублей – на призы, медали, грамоты и работу хореографов. Они ежедневно работали со Снегурочками в течение полутора месяцев.- Ещё нужны были бальные платья, но нас не ограничивали ни по цвету, ни по фасону – у кого какие есть. Костюмы для номеров давал «Нефтехимик»,
- делится Елена СЕМЕНЧУК.
Стальные нервы родителей – это ещё одно условие для участия в конкурсе. Кто-то ещё не успел выйти на сцену, а уже всё лицо в слезах и губной помаде – мама не успевает шнуровать платье.
А вот 9-летняя Анжела МАРТЫНОВСКАЯ вместе со своей мамой Надеждой, кажется, ничуть не переживают. Надежда призналась, что для них главное - участие здесь, а победа вовсе и не важна.- Анжела просто хочет выйти на сцену, покрасоваться в бальном платье. Его нам сшила бабушка. А ещё у дочери характер такой
– занимаемся панкратионом, так что к борьбе привыкла.
Марина КАДЕЛЯЦКАЯ перекрестила убегающую на сцену 8-летнюю Вику. Дочка занимается танцами, поэтому ей сцена знакома, но от волнений это не спасло ни маму, ни саму Вику.- Представляю, сколько слёз будет, если не победим. Хотя я и настраиваю дочь на то, что главное – участие. Но это драйв, впечатления, эмоции – они нужны. Тем более для Вики это будет опыт,
- считает Марина.
Опыта, конечно, маленькие Снегурочки набрались. Ведь здесь всё как в настоящем конкурсе красоты: соперницы, много косметики, красивые причёски, платья и слёзы. Последних было хоть отбавляй. Особенно когда объявили имя главной Снегурочки этого года – Алисы Пугачёвой, ученицы гимназии № 1. Девочка участвует в конкурсе уже второй раз, как сама призналась, выложилась на все сто.- Я так сильно старалась, так хотела победить! Наверное, поэтому меня и выбрали. А девочкам я желаю, чтобы они не плакали и не расстраивались, они обязательно победят в следующем году.
Ольга КНЯЗЕВА