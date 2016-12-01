Вторая после деда

В Ангарске выбрали главную Снегурочку этого года

Только второе участие в конкурсе принесло Алисе ПУГАЧЁВОЙ победу.

Фото Николая СТЕРНИНА

Ольга КНЯЗЕВА

Конкурс «Мисс Снегурочка» проходит уже 12 лет подряд. Участвовать могут все желающие, ограничение одно – возраст будущей Снегурочки должен быть от 8 до 10 лет. Но это не обычный детский конкурс красоты, это вообще не совсем конкурс. У девочек не было отдельных номеров, они не пели, не танцевали и не рассказывали о себе. Они просто участвовали в концерте. А жюри (да, дед не один выбирал себе внучку) оценивали, как конкурсантки держатся на сцене. В составе жюри - чиновники из управления по культуре и представители спонсоров.- делится впечатлениями организатор конкурса, режиссёр ДК Ирина ЗНОБА.Заботу о номерах участниц полностью взяли на себя преподаватели и хореографы ДК. Единственное, что потребовалось от самих девочек, - ежедневно приходить на репетиции.- мама участницы Юлии ГОРОВОЙ Наталья переживает, кажется, больше, чем дочь. Юля занимается в художественной школе и в шахматном кружке, поэтому на сцену она вышла впервые. Точно так же, как и многие другие участницы.Из 23 конкурсанток только около 30% занимаются танцами или пением. Две участницы – уже почти профессиональные циркачки. 10-летняя Лиза СЕМЕНЧУК занимается в цирковой студии «Шари-Вари». Ещё до начала конкурса решила, что бороться будет не за первое место, а за приз зрительских симпатий. Мама Лизы Елена заметно переживает за дочь за сценой.Вопреки слухам, за участие в конкурсе больших денег не собирали. Был взнос по 2 тысячи рублей – на призы, медали, грамоты и работу хореографов. Они ежедневно работали со Снегурочками в течение полутора месяцев.- делится Елена СЕМЕНЧУК.Стальные нервы родителей – это ещё одно условие для участия в конкурсе. Кто-то ещё не успел выйти на сцену, а уже всё лицо в слезах и губной помаде – мама не успевает шнуровать платье.А вот 9-летняя Анжела МАРТЫНОВСКАЯ вместе со своей мамой Надеждой, кажется, ничуть не переживают. Надежда призналась, что для них главное - участие здесь, а победа вовсе и не важна.– занимаемся панкратионом, так что к борьбе привыкла.Марина КАДЕЛЯЦКАЯ перекрестила убегающую на сцену 8-летнюю Вику. Дочка занимается танцами, поэтому ей сцена знакома, но от волнений это не спасло ни маму, ни саму Вику.- считает Марина.Опыта, конечно, маленькие Снегурочки набрались. Ведь здесь всё как в настоящем конкурсе красоты: соперницы, много косметики, красивые причёски, платья и слёзы. Последних было хоть отбавляй. Особенно когда объявили имя главной Снегурочки этого года – Алисы Пугачёвой, ученицы гимназии № 1. Девочка участвует в конкурсе уже второй раз, как сама призналась, выложилась на все сто.