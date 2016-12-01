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Что будет?


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Вчера, 14:40
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28 ДЕКАБРЯ,
СРЕДА

17.00 – «Художественная лотерея», по входным билетам будут разыгрываться картины ангарских художников, выставочный зал на ул. Глинки, 25.

29 ДЕКАБРЯ,
ЧЕТВЕРГ

8.00-20.00 - выставка игрушек «Новогодняя сказка», Дворец ветеранов «Победа», вход свободный.

30 ДЕКАБРЯ,
ПЯТНИЦА

19.00 – «Мандариновый вечер» (танцы, песни, гадания, сказочное шоу), ДК «Нефтехимик», заказ билетов по тел. 522-522.

31 ДЕКАБРЯ,
СУББОТА

Новый год. Не забудьте купить подарки, нарядить ёлку и поздравить своих близких.

17.00 – вечернее богослужение «Всенощное бдение», храм Святой Троицы.

1 ЯНВАРЯ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ

9.30 - Литургия. Молебен на начало Нового года, храм Святой Троицы.

2 ЯНВАРЯ,
ПОНЕДЕЛЬНИК

Активный день после праздничных застолий. Идём в ледовые городки, на горку, каток или лыжню.
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