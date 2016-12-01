Что будет?

28 ДЕКАБРЯ,

СРЕДА

29 ДЕКАБРЯ,

ЧЕТВЕРГ

30 ДЕКАБРЯ,

ПЯТНИЦА

31 ДЕКАБРЯ,

СУББОТА



1 ЯНВАРЯ,

ВОСКРЕСЕНЬЕ

2 ЯНВАРЯ,

ПОНЕДЕЛЬНИК

по входным билетам будут разыгрываться картины ангарских художников, выставочный зал на ул. Глинки, 25.Дворец ветеранов «Победа», вход свободный.(танцы, песни, гадания, сказочное шоу), ДК «Нефтехимик», заказ билетов по тел. 522-522.храм Святой Троицы.храм Святой Троицы.Активный день после праздничных застолий. Идём в ледовые городки, на горку, каток или лыжню.