Что будет?

28 ДЕКАБРЯ, 17.00 – «Художественная лотерея»,
СРЕДА
по входным билетам будут разыгрываться картины ангарских художников, выставочный зал на ул. Глинки, 25.
29 ДЕКАБРЯ, 8.00-20.00 - выставка игрушек «Новогодняя сказка»,
ЧЕТВЕРГ
Дворец ветеранов «Победа», вход свободный.
30 ДЕКАБРЯ,19.00 – «Мандариновый вечер»
ПЯТНИЦА
(танцы, песни, гадания, сказочное шоу), ДК «Нефтехимик», заказ билетов по тел. 522-522.
31 ДЕКАБРЯ, Новый год. Не забудьте купить подарки, нарядить ёлку и поздравить своих близких.17.00 – вечернее богослужение «Всенощное бдение»,
СУББОТА
храм Святой Троицы.
9.30 - Литургия. Молебен на начало Нового года,
1 ЯНВАРЯ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ
храм Святой Троицы.
2 ЯНВАРЯ,
ПОНЕДЕЛЬНИК
Активный день после праздничных застолий. Идём в ледовые городки, на горку, каток или лыжню.