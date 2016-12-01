С улицы никого не берём

Игорь КАРИН

Например, в этом году наша помощь понадобилась при ДТП. Порядка 150 вызовов. Но это еще сравнительно небольшая цифра. Реже нас стали просить вскрыть захлопнувшиеся двери. Всех забывших ключи разинь мы предупредили, что выезжать будем только тогда, когда человеку грозит опасность. В остальных случаях следует обращаться в коммерческие компании по открыванию дверей. Такие в городе есть. А кто мог предвидеть, что этим летом в Китое погибнут два офицера ДПС, в поиске которых мы приняли большое участие!Всего за 2016 год силами отряда было проведено 260 аварийно-спасательных и 12 поисково-спасательных работ. Оказана помощь более 500 человекам, но в 80 случаях помощь пришла уже слишком поздно… В основном это те самые одинокие старики.За историю создания отряда в нем всегда была ничтожная текучесть кадров. Однако в этом году в отряд впервые приняли сразу трех новичков.Заметим, что даже старожилы отряда постоянно проходят «проверки боем» на учениях, сборах, в командировках. Накануне праздника, по традиции, на базе областного ПСО, в прибайкальских Николах, между спасотрядами области прошли спортивные соревнования. Наши заняли третье место. Начальник отряда Владимир МАХЛАЙ выслушал доклад и лишь заметил: «До следующих соревнований время есть. Будем заниматься».Сейчас в отряде 15 человек, и свободных вакансий не предвидится.Телефон Юго-Западного спасотряда 52-77-30.