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Ещё один детсад


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Вчера, 14:54
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Строительство детского сада в 32 микрорайоне закончено, объект сдан. 26 декабря туда пришла первая партия ребят – 20 человек. Всего сад рассчитан на 11 групп и 220 детей в возрасте от 3 до 6 лет. Списочный состав воспитанников полностью готов, оставшиеся дети придут уже после Нового года.

Новый детский сад присоединили к действующем саду «Теремок» в 12а микрорайоне, номер учреждения 117. Заведующая Людмила БУРОВА будет руководить сразу двумя учреждениями. Остальной коллектив сейчас находится на стадии формирования.

Стоимость строительства составила 150 миллионов рублей. 75 миллионов рублей было выделено по государственной программе Иркутской области «Развитие образования». Аналогичная сумма была выделена из местной казны.

Ольга КНЯЗЕВА
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