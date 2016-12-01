Ещё один детсад

Ольга КНЯЗЕВА

Новый детский сад присоединили к действующем саду «Теремок» в 12а микрорайоне, номер учреждения 117. Заведующая Людмила БУРОВА будет руководить сразу двумя учреждениями. Остальной коллектив сейчас находится на стадии формирования.Стоимость строительства составила 150 миллионов рублей. 75 миллионов рублей было выделено по государственной программе Иркутской области «Развитие образования». Аналогичная сумма была выделена из местной казны.