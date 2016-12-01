Ангарская москвичка

Марина ДОРОШЕНКО рекомендует: Ольхон. Июль. Шаманка. Езжайте и загадывайте желания.
Фото из архива М.Б. ДОРОШЕНКО9500-я подписчица Марина Борисовна ДОРОШЕНКО родилась в Москве. А живёт в Ангарске и на историческую родину не рвётся.- Мы с братом двойняшки,
- объясняет Марина Борисовна. - Когда-то давно, в советские времена, здесь двойняшек не рожали. Поэтому мама поехала к своей маме, нашей бабушке. А потом вернулась. Родители - москвичи, закончили столичные институты и поехали в Сибирь - Ангарск строить. Мама работала на комбинате, папа на НПЗ. Мой брат Андрей РИДНЫЙ тоже живёт в Ангарске. Я уже 27 лет работаю учителем немецкого языка. В школе № 24.
Спрашиваем, не считает ли Марина Борисовна немецкий язык непопулярным? Ведь сейчас весь мир разговаривает на английском. Отвечает:- А разве Германия слаборазвитая страна? Я считаю, главное, чтобы человек знал любой иностранный язык. Ведь его изучение даже от болезни Альцгеймера спасает, развивает мозг. Я очень люблю свою работу. Своих двоих детей и свой класс.
Марина Дорошенко говорит, что наша газета уже писала про её сыновей. Первый раз в 2000 году - про то, что её сын Никита ДОРОШЕНКО занял 1-е место в интеллектуальной игре и получил приз. Позже про него же писали, что он служил в президентском полку, в роте почетного караула. Фото Никиты попало в газету «Время» с парада Победы. А младший сын Илья… прыгал с Китойского моста, и его фото тоже выложили в газете с вопросом: «Где родители этого ребенка?»
Тоже, выходит, отметился.
Нашу газету Марина Борисовна выписывает всю жизнь. Говорит: - Один только раз в тяжелые годы не выписала, сразу осознала, столько новостей пропустила. С тех пор перерывов не делаю. Новости в газете люблю, письма читателей.
Недавно Марина открыла для себя Ольхон:- На фото я возле столбов на Ольхоне, возле Шаманки загадываю желания. Это нам посоветовал шаман, который сказал, что именно в июле нужно ехать на остров и просить всё, что хочешь, – в это время каналы открываются. Я тогда много желаний загадала, одно из них – получить приз в газете «Время». Практически все сбылось!
От нашей газеты Марине Дорошенко достался сертификат в Универмаг на Чайковского. Пусть идёт и исполняет своё желание на свой вкус.
Наталья ОЖОГИНА