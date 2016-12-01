Ангарская москвичка

Марина ДОРОШЕНКО рекомендует: Ольхон. Июль. Шаманка. Езжайте и загадывайте желания.

Фото из архива М.Б. ДОРОШЕНКО

Наталья ОЖОГИНА

- объясняет Марина Борисовна. -Спрашиваем, не считает ли Марина Борисовна немецкий язык непопулярным? Ведь сейчас весь мир разговаривает на английском. Отвечает:Марина Дорошенко говорит, что наша газета уже писала про её сыновей. Первый раз в 2000 году - про то, что её сын Никита ДОРОШЕНКО занял 1-е место в интеллектуальной игре и получил приз. Позже про него же писали, что он служил в президентском полку, в роте почетного караула. Фото Никиты попало в газету «Время» с парада Победы. А младший сын Илья… прыгал с Китойского моста, и его фото тоже выложили в газете с вопросом:Тоже, выходит, отметился.Нашу газету Марина Борисовна выписывает всю жизнь. Говорит:Недавно Марина открыла для себя Ольхон:От нашей газеты Марине Дорошенко достался сертификат в Универмаг на Чайковского. Пусть идёт и исполняет своё желание на свой вкус.