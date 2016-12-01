НЕУНЫВАЮЩИЕ

Как прошёл 2016 год для ангарского бизнесаЯрмарка «Покупай ангарское!» стала любимым событием для ангарчан.Как нас пугали год назад! Мол, следующий, високосный, 2016-й станет для частного бизнеса самым тяжёлым за последнее десятилетие. Однако время прошло, а предпринимательство в Ангарске продолжает жить, развиваться, строить планы на будущее. И помогает ему в этом сектор по развитию малого и среднего предпринимательства отдела по стратегическому развитию территории АГО.
Поддержка бизнесу оказывается в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ангарского городского округа». Основные направления поддержки: оказание информационно-консультационной поддержки; поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, развитие молодежного предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.
Учиться никогда не поздно
Бизнес – это самая мобильная и быстро изменяющаяся среда. Чтобы быть «на волне», надо постоянно получать новые знания. К счастью, с этим нет никаких проблем, было бы желание. Целый год предприниматели АГО получали бесплатные консультации по различным вопросам предпринимательской деятельности: юриспруденции, бухгалтерскому учету, маркетингу, бизнес-планированию, менеджменту. Консультирование предпринимателей проводила консалтинговая фирма «Бизнес-класс Елены Ростовской». За новыми знаниями обратились 208 предпринимателей! Ещё более 300 приняли участие в различных обучающих семинарах и тренингах. Кстати, именно в этом году у местных бизнесменов была возможность попасть на серию семинаров международного центра дистанционного обучения «БАЙКАЛ-ЛИНК» из Иркутска, не выезжая в областной центр. - Я считаю, государство даёт нам достаточно рычагов для развития,
- поделился впечатлениями Сергей ВИНОГРАДОВ, руководитель ООО «Оптосервис», одного из ангарских предприятий по производству светодиодных светильников. - Я сам, мои сотрудники всегда принимаем участие в интересных для нас семинарах. Везде знания стоят немалых денег, а здесь уникальная возможность получить их бесплатно и потом внедрить на производстве!
В любой момент ангарский предприниматель может узнать обо всех мерах и формах поддержки. Для этого достаточно обратиться в сектор поддержки малого и среднего предпринимательства или просто зайти на портал «Деловой Ангарск».
Для начинающих
Традиционно в конце года сектор организовывает проведение деловой игры «Юный предприниматель» среди старшеклассников.
Деловая игра позволила участникам получить ответы на вопросы, касающиеся создания собственного дела, и предоставила возможность раскрыть профессиональные и личностные качества, что позволит молодым людям в будущем взять хороший финансовый старт. Игра моделирует процесс создания собственного бизнеса от формирования идеи до получения прибыли. Каждому участнику представилась возможность сформировать собственную компанию и наладить работу в ней: разработать собственный уникальный продукт, организовать взаимодействие сотрудников, провести первую рекламную кампанию и, наконец, получить прибыль от реализации продукта.
Игра проводилась в течение всего ноября, сначала для старшеклассников внегородских школ Саватеевки и Одинска. А затем деловая игра проводилась в Ангарске, ее участниками стали старшеклассники лицея № 1 и гимназии № 8.
Финансовая поддержка
Одним из основных мероприятий в 2016 году по поддержке и развитию предпринимателей АГО было предоставление субсидий на возмещение части затрат на покупку производственного оборудования. Максимальная сумма субсидии составляла 200 тыс. руб.
В ноябре был объявлен конкурсный отбор на предоставление субсидий, по результатам которого 6 организаций были признаны получателями субсидий. На данные цели в бюджете АГО была предусмотрена сумма в 1 миллион рублей.
Умеем побеждать
И всё-таки бизнес в Ангарске – это не только напряжённая работа. Есть время и для праздников, и других интересных мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности. И их в этом году было много.
19 мая в ДК «Энергетик» прошла ярмарка услуг для предпринимателей. В формате одного окна в этот день были представлены 32 организации (ИФНС, Пенсионный фонд, ФСС, прокуратура города Ангарска, уполномоченный по защите прав предпринимателей, гарантийный фонд Иркутской области и другие организации). Каждый из присутствующих предпринимателей имел возможность получить консультацию по вопросам предпринимательской деятельности. В рамках данного мероприятия прошла встреча предпринимателей с мэром АГО. В течение дня ярмарку посетило более 100 представителей бизнеса.
Дважды мэр АГО Сергей ПЕТРОВ проводил встречи с предпринимателями. На них можно было узнать текущую картину социально-экономического развития округа, задать свои вопросы и получить ответы от мэра.
26 мая 2016 года на площади Ленина отмечался День российского предпринимательства. Мэр АГО Сергей Петров поздравил и вручил предпринимателям благодарственные письма за вклад в развитие территории. А на следующий день прошла традиционная бизнес-спартакиада. В этом году команды состязались на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Атом-спорт». 60 руководителей и работников из различных организаций и предприятий, 10 команд приняли участие в спортивных соревнованиях.
Одно из главных событий года как для бизнеса, так и для простых ангарчан – ярмарка «Покупай ангарское!». 15 октября на площади Ленина 80 организаций представили на суд покупателей свои товары и услуги. И, судя по количеству посетителей, все остались довольны.
Еще одним из самых запоминающихся и важных событий 2016 года стал конкурс «Лучший предприниматель года-2016». Конкурс проводится с 2007 года и является одной из престижных наград в сфере предпринимательства. Для участия была подана 21 заявка, и жюри пришлось изрядно потрудиться, чтобы определить лучших. 22 декабря подвели итоги. Лучшим местным товаропроизводителем стало ООО «Ангара-реактив». Лучший предприниматель года в сфере общественного питания – ИП ЗАПОРОЖСКИЙ П.В., кафе «Пиzzбург». Лучший предприниматель года в сфере оптовой и розничной торговли – ЗАО «Реактив», лучший предприниматель года в сфере услуг – ООО «Саяны» («Лукоморье»).
Отдельная номинация - «Признание общественности». Голосование за претендентов проводилось на Интернет-портале «Деловой Ангарск». Большинство голосов набрал центр наградной, сувенирной и рекламной продукции «Призёр».
Призы для победителей были предоставлены акционерным обществом «ТВЭЛ». Партнерами мероприятия выступили «Фаберлик», ВТБ-24, фитнес-клуб Universal Sport.
В нашем городе живут и работают люди, которые стремятся побеждать и быть лучшими. Доказательство тому – конкурс «Лучший предприниматель года» и целый ряд побед наших предприятий и организаций в 2016 году. Так, наши предприятия заняли первые строчки во всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России» 2016 года в номинациях «Продукция производственно-технического значения» и «Продовольственные товары», «Новинка». Среди лучших: Ангарская нефтехимическая компания, Ангарский завод полимеров, Восточно-Сибирский машиностроительный завод, фабрика мороженого «Ангария», «Каравай» и мясоперерабатывающий комбинат «Ангарский».
Малый бизнес не отстает. Индивидуальный предприниматель Татьяна Алексеевна КУЗЬМЕНКО второй год подряд становится лауреатом международного конкурса «Лучшие товары и услуги – Гемма». Премиум-отель «ПушкинЪ» был признан лауреатом всероссийского конкурса среди гостиниц «Звезда Броневика-2016» с присвоением почетного диплома лауреата в номинации «Открытие года». Призовые места в международном конкурсе «Лучшее независимое СТО» получили ООО «Автоэкспресс» и ООО «Компания Фильтр-Ангарск». А спа-салон «Сливки» занял первое место в областном конкурсе предприятий бытового обслуживания.
Спасибо вам, уважаемые предприниматели, за то, что прославляете наш город, за неоценимый вклад в его развитие. Ангарск открыт для новых побед. С наступающим Новым годом!
Надежда ИВАНОВА