НЕУНЫВАЮЩИЕ

Как прошёл 2016 год для ангарского бизнеса

Ярмарка «Покупай ангарское!» стала любимым событием для ангарчан.



Учиться никогда не поздно



Для начинающих



Финансовая поддержка



Умеем побеждать

Надежда ИВАНОВА

Поддержка бизнесу оказывается в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ангарского городского округа». Основные направления поддержки: оказание информационно-консультационной поддержки; поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, развитие молодежного предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.Бизнес – это самая мобильная и быстро изменяющаяся среда. Чтобы быть «на волне», надо постоянно получать новые знания. К счастью, с этим нет никаких проблем, было бы желание. Целый год предприниматели АГО получали бесплатные консультации по различным вопросам предпринимательской деятельности: юриспруденции, бухгалтерскому учету, маркетингу, бизнес-планированию, менеджменту. Консультирование предпринимателей проводила консалтинговая фирма «Бизнес-класс Елены Ростовской». За новыми знаниями обратились 208 предпринимателей! Ещё более 300 приняли участие в различных обучающих семинарах и тренингах. Кстати, именно в этом году у местных бизнесменов была возможность попасть на серию семинаров международного центра дистанционного обучения «БАЙКАЛ-ЛИНК» из Иркутска, не выезжая в областной центр.- поделился впечатлениями Сергей ВИНОГРАДОВ, руководитель ООО «Оптосервис», одного из ангарских предприятий по производству светодиодных светильников. -В любой момент ангарский предприниматель может узнать обо всех мерах и формах поддержки. Для этого достаточно обратиться в сектор поддержки малого и среднего предпринимательства или просто зайти на портал «Деловой Ангарск».Традиционно в конце года сектор организовывает проведение деловой игры «Юный предприниматель» среди старшеклассников.Деловая игра позволила участникам получить ответы на вопросы, касающиеся создания собственного дела, и предоставила возможность раскрыть профессиональные и личностные качества, что позволит молодым людям в будущем взять хороший финансовый старт. Игра моделирует процесс создания собственного бизнеса от формирования идеи до получения прибыли. Каждому участнику представилась возможность сформировать собственную компанию и наладить работу в ней: разработать собственный уникальный продукт, организовать взаимодействие сотрудников, провести первую рекламную кампанию и, наконец, получить прибыль от реализации продукта.Игра проводилась в течение всего ноября, сначала для старшеклассников внегородских школ Саватеевки и Одинска. А затем деловая игра проводилась в Ангарске, ее участниками стали старшеклассники лицея № 1 и гимназии № 8.Одним из основных мероприятий в 2016 году по поддержке и развитию предпринимателей АГО было предоставление субсидий на возмещение части затрат на покупку производственного оборудования. Максимальная сумма субсидии составляла 200 тыс. руб.В ноябре был объявлен конкурсный отбор на предоставление субсидий, по результатам которого 6 организаций были признаны получателями субсидий. На данные цели в бюджете АГО была предусмотрена сумма в 1 миллион рублей.И всё-таки бизнес в Ангарске – это не только напряжённая работа. Есть время и для праздников, и других интересных мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности. И их в этом году было много.19 мая в ДК «Энергетик» прошла ярмарка услуг для предпринимателей. В формате одного окна в этот день были представлены 32 организации (ИФНС, Пенсионный фонд, ФСС, прокуратура города Ангарска, уполномоченный по защите прав предпринимателей, гарантийный фонд Иркутской области и другие организации). Каждый из присутствующих предпринимателей имел возможность получить консультацию по вопросам предпринимательской деятельности. В рамках данного мероприятия прошла встреча предпринимателей с мэром АГО. В течение дня ярмарку посетило более 100 представителей бизнеса.Дважды мэр АГО Сергей ПЕТРОВ проводил встречи с предпринимателями. На них можно было узнать текущую картину социально-экономического развития округа, задать свои вопросы и получить ответы от мэра.26 мая 2016 года на площади Ленина отмечался День российского предпринимательства. Мэр АГО Сергей Петров поздравил и вручил предпринимателям благодарственные письма за вклад в развитие территории. А на следующий день прошла традиционная бизнес-спартакиада. В этом году команды состязались на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Атом-спорт». 60 руководителей и работников из различных организаций и предприятий, 10 команд приняли участие в спортивных соревнованиях.Одно из главных событий года как для бизнеса, так и для простых ангарчан – ярмарка «Покупай ангарское!». 15 октября на площади Ленина 80 организаций представили на суд покупателей свои товары и услуги. И, судя по количеству посетителей, все остались довольны.Еще одним из самых запоминающихся и важных событий 2016 года стал конкурс «Лучший предприниматель года-2016». Конкурс проводится с 2007 года и является одной из престижных наград в сфере предпринимательства. Для участия была подана 21 заявка, и жюри пришлось изрядно потрудиться, чтобы определить лучших. 22 декабря подвели итоги. Лучшим местным товаропроизводителем стало ООО «Ангара-реактив». Лучший предприниматель года в сфере общественного питания – ИП ЗАПОРОЖСКИЙ П.В., кафе «Пиzzбург». Лучший предприниматель года в сфере оптовой и розничной торговли – ЗАО «Реактив», лучший предприниматель года в сфере услуг – ООО «Саяны» («Лукоморье»).Отдельная номинация - «Признание общественности». Голосование за претендентов проводилось на Интернет-портале «Деловой Ангарск». Большинство голосов набрал центр наградной, сувенирной и рекламной продукции «Призёр».Призы для победителей были предоставлены акционерным обществом «ТВЭЛ». Партнерами мероприятия выступили «Фаберлик», ВТБ-24, фитнес-клуб Universal Sport.В нашем городе живут и работают люди, которые стремятся побеждать и быть лучшими. Доказательство тому – конкурс «Лучший предприниматель года» и целый ряд побед наших предприятий и организаций в 2016 году. Так, наши предприятия заняли первые строчки во всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России» 2016 года в номинациях «Продукция производственно-технического значения» и «Продовольственные товары», «Новинка». Среди лучших: Ангарская нефтехимическая компания, Ангарский завод полимеров, Восточно-Сибирский машиностроительный завод, фабрика мороженого «Ангария», «Каравай» и мясоперерабатывающий комбинат «Ангарский».Малый бизнес не отстает. Индивидуальный предприниматель Татьяна Алексеевна КУЗЬМЕНКО второй год подряд становится лауреатом международного конкурса «Лучшие товары и услуги – Гемма». Премиум-отель «ПушкинЪ» был признан лауреатом всероссийского конкурса среди гостиниц «Звезда Броневика-2016» с присвоением почетного диплома лауреата в номинации «Открытие года». Призовые места в международном конкурсе «Лучшее независимое СТО» получили ООО «Автоэкспресс» и ООО «Компания Фильтр-Ангарск». А спа-салон «Сливки» занял первое место в областном конкурсе предприятий бытового обслуживания.Спасибо вам, уважаемые предприниматели, за то, что прославляете наш город, за неоценимый вклад в его развитие. Ангарск открыт для новых побед. С наступающим Новым годом!