Ежегодный слёт волонтёров прошел в Ангарске 22 декабря под девизом «Волонтер – это престижно!». Организатором традиционного мероприятия является Управление по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации АГО.В слёте приняли участие 28 команд из общеобразовательных и средне-специальных учреждений округа. Для обмена опытом в Ангарск приехали ребята из Зимы, а также специалисты отдела по молодёжной политике Зиминского городского муниципального образования.Все отряды были разделены на два дивизиона: пока одни получали маршрутные листы и двигались по станциям, другие получали важную информацию о специфике работы волонтёров.Во время работы на семи станциях представители волонтёрских организаций Ангарска рассказывали о наиболее распространенных направлениях волонтёрской деятельности: антинаркотическое, медицинское и экологическое волонтёрство, а также в сфере профилактики социально-негативных явлений, спорте, медиа волонтёрство, волонтёры Победы.Далее участники слета делились идеями реализации полученной информации на практике у нас в городе.«Когда у ребят есть живой пример, это всегда мотивирует. На таких форумах школьники отчётливо осознают, кто такой волонтёр, кому он может помочь. Подавляющее большинство этих ребят позже непременно находят применение своим силам в волонтёрской деятельности и помогают людям», - отметила главный специалист отдела по молодежной политике Юлия Раева.Итогом всего мероприятия стало создание совета волонтеров Ангарского городского округа под руководством Горбасенко Александра Сергеевна, директор АНО «Я делаю добро!».