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Здесь не врут


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Вчера, 20:08
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Где театр чувствует себя как дома


Здесь не врут
Вера, Лика и Александр ГОВОРИНЫ – дружная театральная семья: два режиссера и танцор.

Новый год в семье Александра и Веры ГОВОРИНЫХ встречают 26 декабря. В этот день девятнадцать лет назад родилась Снегурочка - дочь Лика.

Мы угадали, побывали в гостях у Говориных накануне, 25 декабря, и почувствовали, что Новый год наступает уже буквально завтра. Эту волшебную нотку внесла Лика, которая накануне вечером прилетела из Санкт-Петербурга, где учится на втором курсе экономического университета.

Согласитесь, Лика – имя необычное. Но еще необычнее, что оба родителя, не договариваясь, выбрали имя дочери задолго до её рождения. Вера увидела афишу спектакля Александра АБРАМОВА «Лика» и решила, что так назовет свою будущую дочь. Александр в библиотеке газеты «Время» нашел и отложил в памяти это старое русское имя.

- Нам с Сашей посчастливилось, наше детство прошло во Дворце «Нефтехимик», - рассказывает Вера. - Я занималась в «Багульнике», Александр - в «Синей птице», потом в «Чудаке». Когда директором ДК был Валерий Яковлевич ФРИДМАН, Дворец был для нас родным домом. До сих пор помню запах старого паркета - запах моего детства.

Сейчас Вера занимается бизнесом, Александр – режиссер двух театров - «Чудак» и «Росток». Удивительно, но ни в одном спектакле этого режиссера не участвует его жена Вера, хотя сразу видно: настоящая актриса – и станцует, и споет. Александр смеется:

- У нее уже есть главная роль - жены и хозяйки нашего дома.

А вот дочка не раз выручала отца, играла в его спектаклях, когда жила в Ангарске. И сейчас будущий менеджер всё свободное время занимается творчеством, она - режиссер студенческого театра. Отцовские корни!

- Лика без дела не сидит, - говорит мама, - с детства изучала языки: английский, французский и русский (спасибо Наталье Михайловне ХВОЙНОВОЙ, учителю гимназии №1), окончила с красным дипломом художественную школу (сейчас мастерит чудные игрушки), занималась фигурным катанием.

Здесь не врут
Александр предупреждает, что он вооружен! Этот театральный реквизит дорог ему потому, что его подарил В.К. ВЕНГЕР.

В уходящем году Александру Говорину исполнилось 55 лет, 30 лет - его театру «Росток». На юбилей театра режиссер Говорин поставил спектакль «Нолик в стране чисел». Это поклон Л.В. БЕСПРОЗВАННОМУ, режиссеру спектакля, который Саша Говорин, тогда ученик четвертого класса, увидел в ДК «Нефтехимик». Мальчишка до того был сражен всем, что происходило на сцене, что записался в «Синюю птицу», а после службы в армии перешел в «Чудак».

Принято считать, что високосный год - трудный, сложный.

- Нормальный, - считает Александр, - хотя в 2016 году из жизни ушли хорошие люди – Виталий Константинович ВЕНГЕР, артист Иркутского театра имени Охлопкова, Анатолий ТРАПЕЗНИКОВ, бывший актер «Чудака», и Федор ТКАЧЕНКО, наш постоянный зритель. Надо о них помнить и жить дальше.

На днях мы провели традиционный предновогодний капустник, где показали фрагмент нашего будущего спектакля «Стечение обстоятельств» по рассказам Александра ВАМПИЛОВА, которому в 2017 году исполнилось бы 80 лет. Сейчас в «Чудаке» много молодежи - на капустнике на сцену вышли 17 человек. Из них восемь дебютантов.

У ангарского «Чудака» свой зритель, залы на спектаклях всегда полные. Александр считает, что это хороший знак.

- В наши дни театр становится отдушиной. Здесь не врут.

В этой семье есть хорошая традиция, которую ввела Лика: за ужином каждый должен рассказать хотя бы одну положительную новость дня. Так и повелось: Говорины во всем умеют находить позитив.

- Этот год был не совсем успешный для моего бизнеса, - говорит Вера, - но очень показательным. Мы поняли, что у нас замечательные друзья. Спасибо им за поддержку. С Новым годом! Всем крепкого здоровья и удачи!

Ольга КРАСНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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