Здесь не врут

Где театр чувствует себя как дома

Вера, Лика и Александр ГОВОРИНЫ – дружная театральная семья: два режиссера и танцор.

Александр предупреждает, что он вооружен! Этот театральный реквизит дорог ему потому, что его подарил В.К. ВЕНГЕР.

Ольга КРАСНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

Мы угадали, побывали в гостях у Говориных накануне, 25 декабря, и почувствовали, что Новый год наступает уже буквально завтра. Эту волшебную нотку внесла Лика, которая накануне вечером прилетела из Санкт-Петербурга, где учится на втором курсе экономического университета.Согласитесь, Лика – имя необычное. Но еще необычнее, что оба родителя, не договариваясь, выбрали имя дочери задолго до её рождения. Вера увидела афишу спектакля Александра АБРАМОВА «Лика» и решила, что так назовет свою будущую дочь. Александр в библиотеке газеты «Время» нашел и отложил в памяти это старое русское имя.- рассказывает Вера. -Сейчас Вера занимается бизнесом, Александр – режиссер двух театров - «Чудак» и «Росток». Удивительно, но ни в одном спектакле этого режиссера не участвует его жена Вера, хотя сразу видно: настоящая актриса – и станцует, и споет. Александр смеется:А вот дочка не раз выручала отца, играла в его спектаклях, когда жила в Ангарске. И сейчас будущий менеджер всё свободное время занимается творчеством, она - режиссер студенческого театра. Отцовские корни!- говорит мама, - сВ уходящем году Александру Говорину исполнилось 55 лет, 30 лет - его театру «Росток». На юбилей театра режиссер Говорин поставил спектакль «Нолик в стране чисел». Это поклон Л.В. БЕСПРОЗВАННОМУ, режиссеру спектакля, который Саша Говорин, тогда ученик четвертого класса, увидел в ДК «Нефтехимик». Мальчишка до того был сражен всем, что происходило на сцене, что записался в «Синюю птицу», а после службы в армии перешел в «Чудак».Принято считать, что високосный год - трудный, сложный.- считает Александр, -На днях мы провели традиционный предновогодний капустник, где показали фрагмент нашего будущего спектакля «Стечение обстоятельств» по рассказам Александра ВАМПИЛОВА, которому в 2017 году исполнилось бы 80 лет. Сейчас в «Чудаке» много молодежи - на капустнике на сцену вышли 17 человек. Из них восемь дебютантов.У ангарского «Чудака» свой зритель, залы на спектаклях всегда полные. Александр считает, что это хороший знак.В этой семье есть хорошая традиция, которую ввела Лика: за ужином каждый должен рассказать хотя бы одну положительную новость дня. Так и повелось: Говорины во всем умеют находить позитив.- говорит Вера, -