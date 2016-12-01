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Всё будет ку-ка-ре-ку!


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Вчера, 21:01
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Чему нас учит петух

Всё будет ку-ка-ре-ку!
Зоопарк при Дворце творчества детей и молодёжи даже в праздники работает каждый день, с 10.00 до 17.00, без выходных.
Фото Елены РАХМАНИНОЙ


Если праздник ещё не вошёл в вашу душу, сейчас мы расскажем, куда пойти и что потереть, чтобы наступающий год был счастливым.

Накануне года Петуха по восточному календарю напомним о счастливой судьбе нашего недавнего героя – петуха Одуванчика породы китайская шелковая («В» от 22 октября 2016 года – «Та ещё птичка»). Вчера еще покалеченный заморыш превратился в красавца, приобрел благоустроенное жильё и даже… женился.

Его избранница тоже редкая птица.

Месяц назад усольчанин притащил в ангарский зоопарк голландскую курицу с пышным хохлом на голове. Её спасла необыкновенная красота – рука хозяина не поднялась её рубить. Красотку поселили к Одувану.

Красивая пара живёт отдельно от других кур (да, классовое расслоение бывает и у птиц) в большой клетке, которую оформляла лично директор зоопарка Елена РАХМАНИНА. По виду это настоящая деревенская усадьба с подсолнухами.

К Новому году молодожёнов вымыли – ожидается наплыв посетителей с фотоаппаратами. Одувану водные процедуры понравились, он вёл себя на них как в спа-салоне – расслабился, разомлел. Говорят, разные породы кур могут скрещиваться, так что будем ждать необычных цыплят.

История Одувана учит нас верить в лучшее. Даже если вы сейчас замухрышка, жизнь может внести свои коррективы. Ждать свою единственную любовь, даже если кругом одни ощипанные курицы, а вам нужна редкая порода. А женщины должны прочитать между строк: надо быть в форме всегда, тогда есть шанс, что на голову свалится не топор, а большое счастье.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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