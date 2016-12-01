Всё будет ку-ка-ре-ку!

Чему нас учит петухЗоопарк при Дворце творчества детей и молодёжи даже в праздники работает каждый день, с 10.00 до 17.00, без выходных.
Фото Елены РАХМАНИНОЙЕсли праздник ещё не вошёл в вашу душу, сейчас мы расскажем, куда пойти и что потереть, чтобы наступающий год был счастливым.
Накануне года Петуха по восточному календарю напомним о счастливой судьбе нашего недавнего героя – петуха Одуванчика породы китайская шелковая («В» от 22 октября 2016 года – «Та ещё птичка»)
. Вчера еще покалеченный заморыш превратился в красавца, приобрел благоустроенное жильё и даже… женился.
Его избранница тоже редкая птица.
Месяц назад усольчанин притащил в ангарский зоопарк голландскую курицу с пышным хохлом на голове. Её спасла необыкновенная красота – рука хозяина не поднялась её рубить. Красотку поселили к Одувану.
Красивая пара живёт отдельно от других кур (да, классовое расслоение бывает и у птиц) в большой клетке, которую оформляла лично директор зоопарка Елена РАХМАНИНА. По виду это настоящая деревенская усадьба с подсолнухами.
К Новому году молодожёнов вымыли – ожидается наплыв посетителей с фотоаппаратами. Одувану водные процедуры понравились, он вёл себя на них как в спа-салоне – расслабился, разомлел. Говорят, разные породы кур могут скрещиваться, так что будем ждать необычных цыплят.
История Одувана учит нас верить в лучшее. Даже если вы сейчас замухрышка, жизнь может внести свои коррективы. Ждать свою единственную любовь, даже если кругом одни ощипанные курицы, а вам нужна редкая порода. А женщины должны прочитать между строк: надо быть в форме всегда, тогда есть шанс, что на голову свалится не топор, а большое счастье.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА