Волшебная батарейка, или зачем нам праздники

Пока люди живы, у них обязательно будут праздники.

Фото Николая СТЕРНИНА

Оксана ТИХАЯ

– считает Марина, которая по своей профессии юриста не проработала ни дня, а в сфере развлечений аж с 1996 года. -Идея магазинчика родилась из спроса. Если агентство занимается организацией праздников, значит, нужны сопутствующие товары, призы за конкурсы. Часто, когда Марина просила людей купить призы самим, они скупали чуть не всю «шанхайку» - брелоки, магнитики и совсем ерунду типа губок для мытья посуды.Вообще-то отделы с таким специфическим товаром в городе есть. Фишка «Арлекино» заключалась в том, что в одном месте не только собрали нужный товар, но и разделили его по тематике. Так появилась пиратская вечеринка и мафия, медсестричка и назад, в 90-е. В прошлом году, при встрече года Обезьяны, успехом пользовалась гавайская серия приколов.До осуществления своей мечты Марина арендовала маленькое проходное помещение, на котором, собственно, и поднялась. Думала: вот бы иметь своё, ведь аренда съедает столько прибыли! Накопила денег и полтора года назад купила «однушку». Понравилось, что перед входом большая площадка, где можно поиграть с ребятишками на 1 июня и 1 сентября. Перед магазинчиком установили золотую кованую карету. Дверки с замками сначала не планировали, но потом оказалось, что без них по вечерам есть риск превратить карету в пивнушку. Поэтому карета «работает» с 10 до 19 часов. Тут часто фотографируются, а потом из любопытства заглядывают и в магазин.В результате отдельных аплодисментов сейчас удостаиваются ее подарки. Скажем, участник в маске Путина получает приз – флажок с триколором, а Обаме вручают туалетную бумагу с долларами. Гости хохочут! Особое удовольствие многим доставляет сфотографироваться с такими призами.Стали ли люди экономить на праздниках? Марина задумывается:Хорошо проведенный праздник действует как батарейка, заряд бодрости и энергии. Повеселились от души, накопили радости - и всю неделю, а то и месяц работаешь с настроением.