Волшебная батарейка, или зачем нам праздники

Пока люди живы, у них обязательно будут праздники.
Фото Николая СТЕРНИНАМарину ГАВРИЛОВУ, руководителя праздничного агентства «Арлекино», в городе знают как тамаду. В самый разгар кризиса, в конце 2015 года, она открыла… магазинчик приколов! Даже магазины с продуктами стонут от снижения потребительского спроса. А тут нелепые парики, смешные очки, длинные носы… Кому они нужны вообще?- Нужны,
– считает Марина, которая по своей профессии юриста не проработала ни дня, а в сфере развлечений аж с 1996 года. - В кризисные времена даже больше, чем в сытые и благополучные. Праздники, особенно костюмированные, делают людей свободными. Недаром во многих странах мира так популярны карнавалы. Человек в маске может вступить в разговор или потанцевать, совершенно не заботясь о том, что о нем подумают. В старину знатный дворянин во время святок мог переодеться в лакея или кучера и отправиться гулять по таким местам, куда в другие дни заглянуть бы не рискнул. Служанка переодевалась в принцессу и отправлялась на бал. Так у бедной служанки появлялся шанс выйти замуж за принца.
Идея магазинчика родилась из спроса. Если агентство занимается организацией праздников, значит, нужны сопутствующие товары, призы за конкурсы. Часто, когда Марина просила людей купить призы самим, они скупали чуть не всю «шанхайку» - брелоки, магнитики и совсем ерунду типа губок для мытья посуды.
Вообще-то отделы с таким специфическим товаром в городе есть. Фишка «Арлекино» заключалась в том, что в одном месте не только собрали нужный товар, но и разделили его по тематике. Так появилась пиратская вечеринка и мафия, медсестричка и назад, в 90-е. В прошлом году, при встрече года Обезьяны, успехом пользовалась гавайская серия приколов.
До осуществления своей мечты Марина арендовала маленькое проходное помещение, на котором, собственно, и поднялась. Думала: вот бы иметь своё, ведь аренда съедает столько прибыли! Накопила денег и полтора года назад купила «однушку». Понравилось, что перед входом большая площадка, где можно поиграть с ребятишками на 1 июня и 1 сентября. Перед магазинчиком установили золотую кованую карету. Дверки с замками сначала не планировали, но потом оказалось, что без них по вечерам есть риск превратить карету в пивнушку. Поэтому карета «работает» с 10 до 19 часов. Тут часто фотографируются, а потом из любопытства заглядывают и в магазин. - Когда у меня появилась эта квартира, я, наконец-то, почувствовала под ногами почву. Это же моя работа, ничего другого я больше не умею. Но помню и ужас, когда после Нового года цены стали расти на глазах. На какой ремонт мы копим, непонятно. И я поняла: если не сделаю сейчас, больше уже никогда не смогу. Или пан, или пропал. Поднапряглась, и ремонт, оказавшийся в два раза дороже намеченного, осилила.
В результате отдельных аплодисментов сейчас удостаиваются ее подарки. Скажем, участник в маске Путина получает приз – флажок с триколором, а Обаме вручают туалетную бумагу с долларами. Гости хохочут! Особое удовольствие многим доставляет сфотографироваться с такими призами.
Стали ли люди экономить на праздниках? Марина задумывается:- Как ни странно, новогодних корпоративов у меня нынче больше, чем в прошлом году. А вот свадеб реально меньше. Может, это связано с високосным годом? Наша фишка – держимся на детских праздниках. На детях ангарчане точно не экономят.
Хорошо проведенный праздник действует как батарейка, заряд бодрости и энергии. Повеселились от души, накопили радости - и всю неделю, а то и месяц работаешь с настроением.
Оксана ТИХАЯ