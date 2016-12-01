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Роман со спортом


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Вчера, 21:44
 Количество просмотров: 100
    

В команде «Ермак» один из самых старых игроков... журналист

Роман со спортом
Роман КАРАВАЕВ за день так наговорится, что дома предпочитает тишину и одиночество.
Фото Николая СТЕРНИНА


Хоккейные клубы – одни из самых радиоактивных элементов современного спорта. Каждый год в них происходит процесс полураспада. Хоккеисты меняют клубы, клубы ищут лучших игроков, а тренеры, как шайбы, могут вылететь с работы после любой неудачной игры…

В этих условиях постоянный игрок – это что-то. Роман КАРАВАЕВ, пресс-атташе хоккейного клуба «Ермак», работает на своём месте с 2006 года.

- Да нет, нельзя меня назвать самым старым, - уточняет Роман. - Самый «старый» - это Николай ЗОЛОТУХИН, он с 2005 года в «Ермаке». У него уже перевалило за 600 игр за команду и подходит к 500 играм в высшей лиге российского хоккея. Ещё старожилы Сергей ЧУБЫКИН и Роман ПОПОВ. В среднем через клуб проходит около 40 человек в год, одних только тренеров за время моей работы в клубе сменилось 14 человек.

Роман с детства тоже здорово попрыгал, пытаясь найти своё.

- Батя Анатолий Романович КАРАВАЕВ всю жизнь хотел, чтобы я стал боксером, - вспоминает Роман. - Он с 8-10 лет разговор об этом вёл. Я вообще через многие секции прошёл. В 5 лет отец отдал меня в плавание, в 6 - на фигурное катание, потом я в самбо пошёл. В 13 лет одноклассник объявил: я штангой занимаюсь (тогда так говорили), я отвечаю – давай вместе! Я пришел в секцию в октябре 1974 года, и мой первый тренер Анатолий Григорьевич БАБАСКИН посмотрел на меня внимательно, дал мне палочку с блинами, говорит: «А ну присядь!» И пошло-поехало! А через 3 года я выполнил мастера спорта по тяжёлой атлетике.

Роман - уроженец Ангарска, но корни у него вятские. Говорит, никогда не был там, но всю жизнь хотел съездить. Впрочем, жизнь его и так повозила: за всю спортивную карьеру он побывал в более чем 160 городах. Ещё цифра - 112 соревнований было у Романа Караваева. Медалей так много, что теперь и не помнит, где какие…

- 90-е годы всех обрушили, с большим спортом завязал… Но в 1996 году появилось движение ветеранов тяжелой алтлетики, я снова начал заниматься. Три раза стал чемпионом России среди ветеранов. В 1998 году - чемпионом Европы (соревнования проходили в Германии в городе Елц), там я установил 5 рекордов мира. В августе 1998 года должен был ехать в Портленд на всемирные игры ветеранов… И тут - дефолт.

После спортивной карьеры началась журналистская. Работал вначале в «Аисте» в Иркутске, потом в ТРК-Ангарск, от журналиста дошёл до директора. А в сентябре 2006-го Роману предложили прийти в «Ермак».

Живёт Роман с женой Галиной (но мы её во время своего визита не видели, либо очень занята, либо стесняется). Это у него вторая семья. Первая женитьба случилась, когда ему было 18 лет, через 12 лет молодые развелись. Дочка от первого брака, тоже, кстати, спортсменка (вот они, гены!) - мастер спорта по лёгкой атлетике Регина КАРАВАЕВА, живёт и работает в Иркутске.

С Галиной Роман познакомился 23 года назад, а оформить отношения они решили только три года назад. Свадьбы не было.

- Какая свадьба? - недоумевает Роман, - после 20 лет совместной жизни...

На самом деле женой Караваев гордится. Несколько лет назад Галина затеяла ремонт в их двухкомнатной «хрущёвке» Вот что можно здесь было придумать? Придумала, дав жилому помещению свет, воздух и стиль. В этой квартире много чего необычного, даже номер на дверях – перевёрнутая тройка.

Зато готовит дома не жена, а наш пресс-атташе. Он же утверждает, что настоящий борщ варится… из петуха, а не на говяжьей кости. Конечно, петухов нынче не напастись, можно и на обычном бройлере варить. В борщ, помимо всего прочего, Караваев добавляет болгарский перец, любой: красный, жёлтый, зеленый. И обязательно перед тем, как выключить огонь, смалец, т.е. мелко рубленный в кашу чеснок со старым салом. Еще укроп! Главное: настоящий борщ сразу не едят, он должен «поспать» ночь.

Роман Караваев – это тот самый случай, когда человек долго искал своё место в жизни и нашёл. Удачно. Такое место, где все его умения и способности полностью востребованы. Ведь для «Ермака» он не просто пресс-атташе. Он душа клуба. А ещё глаза, уши и хорошо подвешенный язык.

Наталья ОЖОГИНА
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