Роман со спортом

В команде «Ермак» один из самых старых игроков... журналист

Роман КАРАВАЕВ за день так наговорится, что дома предпочитает тишину и одиночество.

Фото Николая СТЕРНИНА

Наталья ОЖОГИНА

В этих условиях постоянный игрок – это что-то. Роман КАРАВАЕВ, пресс-атташе хоккейного клуба «Ермак», работает на своём месте с 2006 года.- уточняет Роман. -Роман с детства тоже здорово попрыгал, пытаясь найти своё.- вспоминает Роман. -Роман - уроженец Ангарска, но корни у него вятские. Говорит, никогда не был там, но всю жизнь хотел съездить. Впрочем, жизнь его и так повозила: за всю спортивную карьеру он побывал в более чем 160 городах. Ещё цифра - 112 соревнований было у Романа Караваева. Медалей так много, что теперь и не помнит, где какие…После спортивной карьеры началась журналистская. Работал вначале в «Аисте» в Иркутске, потом в ТРК-Ангарск, от журналиста дошёл до директора. А в сентябре 2006-го Роману предложили прийти в «Ермак».Живёт Роман с женой Галиной (но мы её во время своего визита не видели, либо очень занята, либо стесняется). Это у него вторая семья. Первая женитьба случилась, когда ему было 18 лет, через 12 лет молодые развелись. Дочка от первого брака, тоже, кстати, спортсменка (вот они, гены!) - мастер спорта по лёгкой атлетике Регина КАРАВАЕВА, живёт и работает в Иркутске.С Галиной Роман познакомился 23 года назад, а оформить отношения они решили только три года назад. Свадьбы не было.- недоумевает Роман, - после 20 лет совместной жизни...На самом деле женой Караваев гордится. Несколько лет назад Галина затеяла ремонт в их двухкомнатной «хрущёвке» Вот что можно здесь было придумать? Придумала, дав жилому помещению свет, воздух и стиль. В этой квартире много чего необычного, даже номер на дверях – перевёрнутая тройка.Зато готовит дома не жена, а наш пресс-атташе. Он же утверждает, что настоящий борщ варится… из петуха, а не на говяжьей кости. Конечно, петухов нынче не напастись, можно и на обычном бройлере варить. В борщ, помимо всего прочего, Караваев добавляет болгарский перец, любой: красный, жёлтый, зеленый. И обязательно перед тем, как выключить огонь, смалец, т.е. мелко рубленный в кашу чеснок со старым салом. Еще укроп! Главное: настоящий борщ сразу не едят, он должен «поспать» ночь.Роман Караваев – это тот самый случай, когда человек долго искал своё место в жизни и нашёл. Удачно. Такое место, где все его умения и способности полностью востребованы. Ведь для «Ермака» он не просто пресс-атташе. Он душа клуба. А ещё глаза, уши и хорошо подвешенный язык.