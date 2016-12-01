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Праздник должен быть везде


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Сегодня, 12:33
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Как встречает Новый год лучший Дед Мороз

Праздник должен быть везде
ЛЕЛЮК – семья творческая. Никита играет на саксофоне. Данил учится в школе искусств № 3 игре на ударной установке (на фото он играет на пэде – имитаторе барабана). Игорь Валерьевич в молодости играл на гитаре и посвящал жене песни.

Новогоднее настроение в квартире 39-летнего заведующего отделением УЗИ городской больницы № 1 Игоря ЛЕЛЮКА, признанного в этом году лучшим Дедом Морозом Ангарска, и его жены Надежды - преподавателя физики Ангарского техникума рекламы и промышленных технологий, поселилось еще 3 декабря.

Именно в этот день в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, проводился первый этап конкурса «Дед Мороз и Снегурочка, ау!». Заработав в играх с детьми вместе с коллегой Жанной ПЛОТНИКОВОЙ максимально возможные 60 баллов, Игорь Валерьевич так вжился в роль новогоднего волшебника, что принялся наряжать ёлку не только у себя дома, но и в подъезде между этажами.

- Праздник должен быть везде! – в этом в семье Лелюк убеждены не только взрослые, но и дети: 16-летний Никита и 9-летний Данил. В украшении квартиры у семьи полное разделение труда: мальчики наряжают елку в своей комнате, родители – в зале.

В новогоднюю ночь по традиции они ставят на праздничный стол фигурки символов уходящего и приходящего года, а под елку – угощение для хозяина будущего года, чтобы он принес им радость и благополучие. В полночь, с последним боем курантов, Лелюк в полном составе выходят во двор пускать салют, а когда возвращаются, находят под елкой подарки.

Праздник должен быть везде
В прошлом году подвал в гараже Лелюк затопило, поэтому соленья хранятся на застеклённой лоджии.

В том, что мечты имеют свойство сбываться, супруги убеждались неоднократно. Так, Надежда в молодости хотела встретить не принца, а доктора: голубоглазого блондина на белом коне. Игорь, у которого с рождения светлые волосы и голубые глаза, в момент знакомства работал врачом «скорой помощи» и на третье свидание приехал на белых «Жигулях». Как заказывали!

Вместе Лелюк уже 17 лет. Шесть из них живут в трехкомнатной квартире в 17 микрорайоне. Ипотеку давно выплатили. Строят дом на дачном участке за городом. План по сыновьям и деревьям давно перевыполнили.

2016 год, хоть и был високосным, оказался для семьи Лелюк плодотворным на знаковые события. Никита успешно сдал ГИА за 9 класс. Учась в 10 классе, устроился на подработку: обзванивает потенциальных клиентов, предлагая им подключить Интернет и многоканальное телевидение. Данила приняли барабанщиком в оркестр баянистов «Юпитер», и он получил первую медаль на музыкальном конкурсе. Надежда увлеклась дизайном квартиры: с помощью жидких обоев украсила стены в прихожей, а лоджию с легкой руки мужа превратила в оранжерею.

Несколько лет назад Игорь вместо привычного букета подарил жене орхидею в горшочке. Потом еще одну. И еще. Сегодня растения дают сразу по три-семь стрелок, каждая из которых цветет по полгода. Сейчас рядом с ними тянутся вверх две виноградные лозы, которые Лелюк приобрели на осенней ярмарке садоводов. В атмосфере любви и тепла они так быстро обросли листочками, что к осени, возможно, дадут свои первые плоды.

Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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