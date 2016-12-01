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Гнездо орла


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Сегодня, 13:39
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Почему у Тараненко нет дома никакой животинки

Гнездо орла
Когда Сергей готовит или чай пьёт, за ним смотрят в оба глаза сразу несколько зверей и птиц.

Город держат не стены, а люди. Есть человек – есть дело. Есть дело – есть город. Чем больше тех, кто любит и умеет делать дело, тем сильнее и интереснее город. Простите за избитые истины, они нам сейчас понадобятся.

…Дома у Сергея ТАРАНЕНКО, создателя и долгие годы руководителя зоопарка при Дворце творчества детей и молодежи, много разных зверей и птиц. На холодильнике сверлит глазом орел. На лампе висит обезьянка. Щурится на плиту с холостяцким ужином лиса. Рядом прыгают зайцы и качает рогами красавец-олень. В комнате тоже каждой твари по паре. Если бы они были живыми, а не игрушечными, сувенирными и на картинках, в этой однушке было б не протолкнуться, ну и запашок соответствующий. Последствия совместного с животными проживания наш герой знает очень хорошо. Так хорошо, что советует всем десять раз подумать, прежде чем завести даже малюсенького мышонка. Любовь - это всегда труд, и без разницы, кого ты любишь: человека или белку.

Самый противный зверь - это обезьяна. Когда Сергей только пришел в зоопарк, там была одна, на дух женщин и девчонок не выносила, потому что тоже девочка. Но Сергею голову на грудь сразу бряк и скалит на школьниц желтые, нечищеные зубы. Пришлось над ней шефство взять. Два часа мыл-чистил ее клетку… Потом две минуты любовался чистотой. А через две минуты надо было снова мыть. Потому что не зря зверя этого обезьяной назвали. Противные они очень.

Гнездо орла
На холодильнике сверлит глазом орёл.

Другое дело - совы. Сидят, молчат, не моргают. Достоинство. Невозмутимость. Если что, просто ухнет. Вот бы и человеку так. Один раз рот открыл - все по кустам.

Сергей знает всех – и тех, кто в норах, и тех, кто в дуплах. Полезные для жизни знания. Вот заяц, к примеру. Это только в мультиках он прыгает и лыбится, а в жизни, особенно зимой, даром энергию не тратит, сел за кустом, не отсвечивает.

30 лет проведя среди зверей, Сергей всё понял про эту жизнь. И сделал ровно наоборот.

Устроили его работать на комбинат оператором. Новая установка. Чистота. Зарплата. Хоть маникюр делай. А он тихо начал звереть - скучно! Тут на глаза ему попалась наша газета. У нас же в городе людям голову морочит она одна. А в газете объявление: «Живому уголку Дворца пионеров требуется руководитель». Сергей пришел, посмотрел и ночь не спал. Думал: поработаю годик для души. Душе понадобилось 30 лет. А потому что работа - это не только бабло и еда. А потому что люди - это не волки и не хомяки.

Живой уголок этот именно Сергей сделал тем зоопарком, о котором сегодня все знают и таскают туда детей. Сильно его в этом поддерживала бывший директор Дворца Ксения Федоровна ВАСИЛЬЕВА. У нее в кабинете много лет стоял макет зоопарка, который какая-то администрация обещала соорудить в парке за Дворцом пионеров. Круговые клетки, сзади открытые вольеры, вокруг сосны – вполне реальный проект, и каждый мог увидеть живую лису, и не ее одну. Тараненко считает, что общение с животными дает человеку больше, чем телевизор, а ребенку важнее, чем учебник. Тот, кто птиц кормил, ослика чистил, за слабым ухаживал, скотиной не вырастет, а ведь это главное.

Сергея от смерти именно животные спасли. Хотя чуть не умер он тоже от них. Энцефалитный клещ, который его укусил, сидел, вероятно, на молоденькой косуле, которую в зоопарк принесли. Выписался из больницы, надо было инвалидность оформлять, да никто не сказал. Еле ноги переставляет, а клетки нечищеные, кормить надо всех, и опять кто-то заболел…Пришлось вставать и идти. Любимое дело реально жить помогает, сколько бы за него ни платили.

Сергею, кстати, платили немного, как и всем работникам дополнительного образования. В отличие от учителей они не могут себе даже уроков больше набрать. До шести работаешь или до девяти, разницы в оплате нет, никто ведь не заставляет, иди домой, ну и что, что лисенок сегодня не ел, родня он тебе, что ли? Бессребреники, фанаты, подвижники. Пока они есть, рынок еще не окончательно задавил жизнь. Между прочим, Тараненко, который создал в Ангарске детский зоопарк, сам в настоящем-то зоопарке ни разу и не был, даже в Московском. А потому что на какие шиши туда поедешь? Да и не мэр он, чтобы ездить куда-то за городской счет.

Ладно ездить. Но ведь у него и на квартиру при такой работе денег нет, чтобы купить. Прописан в 9-метровой комнате в общежитии, практически в шкафу, как Чебурашка. Живет в служебной однокомнатной квартире. Когда ушел на пенсию, его вызвали в КУМИ и пристыдили: «У вас совесть вообще есть? Нет? Чего вы муниципальное служебное жилье занимаете? Нам оно нужно для молодых специалистов!»

Сергей растерялся. Как работать без финансирования, он знал. Как зверей растить-сохранять в малопригодных условиях на радость детворе и гордости города. А как на улице на старости лет не остаться, кто ответит?

На стенах его служебной квартирки висят почетные грамоты от трех губернаторов, которые благодарят Тараненко за «честный, добросовестный и многолетний труд». Вот сколько таких грамот надо, чтобы человека не гнали из дома, не плевали в душу? А может, надо просто сказать этим молодым специалистам, что через 30 лет, когда они перестанут быть молодыми и выйдут на пенсию, их так же попросят дать дорогу, т.е. освободить квартиру молодым?

Большой вопрос, согласятся ли молодые кадры на такую работу и перспективу.

Галина АМЯГА,
фото Николая СТЕРНИНА
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