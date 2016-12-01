Королева автоколонны

И правда об убыточных маршрутахТему транспорта по праву можно назвать самой обсуждаемой темой уходящего года. А когда говорили: «Транспорт», неизменно добавляли: «Волокитина». Её обвиняли, выгоняли, подавали на неё в суд. Какая она, «самая скандальная перевозчица», в домашней обстановке?За этим большим столом вся семья собирается каждый Новый год. Слева направо: Арина, Любовь ВОЛОКИТИНА, Ирина СОЛОДОВНИКОВА, Николай Николаевич и Галина Николаевна АЛЕКСЕЕВЫ, Юлия и Соня.
«В гости пойдём к моим родителям,
- решительно ответила Любовь Волокитина на наше предложение. – Бизнес у нас семейный, начинала всё моя мама Галина Николаевна АЛЕКСЕЕВА».
И мы пришли к Галине Николаевне и Николаю Николаевичу.
У Алексеевых большой дом в черте города. С ними живёт их старшая внучка, 20-летняя Юлия, студентка академии правосудия в Иркутске. Сама Любовь Волокитина живёт недалеко, также в собственном доме, в котором сейчас идёт ремонт.
Алексеевы воспитали трёх дочерей: Светлану, Любовь и Ирину.
Старшая дочь Светлана ВАЛЕЕВА первой из сестёр стала заниматься перевозками как ИП «Валеева», работала на маршрутах № 20 и 40. В 2012 году 39-летняя Светлана, мать троих детей, умерла от двусторонней пневмонии. Её младшей дочери Алине тогда было 1 год и 7 месяцев, среднему сыну Тимуру - на два года больше, старшей – 16 лет.
До этих событий семья Любы Волокитиной 10 лет жила в Санкт-Петербурге. После трагедии с сестрой Любовь с мужем вернулись в Ангарск. Так она стала директором автоколонны 1951. У нее две дочери: 13-летняя Софья и 9-летняя Арина. По прогнозам врачей, 7 января родится долгожданный сын. Несмотря на своё положение, Любовь Николаевна всё время в бегах: в суды, в Министерство транспорта, на базу, на конечную – всё время за рулём.
Младшая из трех сестер Ирина СОЛОДОВНИКОВА – директор ресторанов «Якудза» и заместитель директора автоколонны 1951.
Когда старшая дочь Волокитиных Соня была помладше, спрашивала:
- Мама, ты кем работаешь?
- Директором.
- А Ира кем работает?
- Директором.
-А бабушка кем работает?
- Тоже директором.
- У нас что, все - директора?Время идёт, жизнь продолжается. Фотографии внуков у АЛЕКСЕЕВЫХ на почётном месте.
Но так было не всегда. Сильные и хваткие характеры достались всем от мамы. Галина Николаевна, бухгалтер по профессии, первой в этой семье в 90-е годы ушла с предприятия, чтобы работать на себя. Начинала с того, что с дочерью Светой шила халаты и продавала на базарах. Затем стали шить куртки «Аляски», ездили с баулами по всей области. Алексеевы сами построили себе двухэтажный дом, молотком стучали все три девчонки. Держали семь коров, 50 куриц, купили пекарное оборудование, открыли пекарню. И, наконец, в 1998 году вышли на рынок общественных перевозок под названием ИП «Алексеев». Николай Николаевич, который много лет работал на ТЭЦ-10 водителем автобуса, ушел с предприятия в семейный бизнес.
Начали с шести «Газелей», постепенно расширились до 32. Купили собственную базу. В 2010 году, когда мэр МИХАЙЛОВ вышел на перевозчиков с предложением перейти на большие автобусы, Алексеевы закупили ПАЗы. Автоколонна 1951 появилась в 2004 году. С её появлением работники стали официально трудоустроенными.
Люба свой путь в бизнесе начинала с сети киосков. В 18 лет сама заработала на машину.
- Приезжаю тогда домой и говорю: «Папа, поздравь меня, я купила машину».
Он выходит на улицу посмотреть, а там стоит бордовый УАЗ-таблетка. А я объясняю: мне же надо товар развозить.
Галина Николаевна о дочерях говорит так:- Дети росли в годы массовой наркомании, я очень этого боялась, поэтому старалась, чтобы они всё время были заняты.
В скандалах, интригах и постоянных обвинениях в адрес этого автопредприятия уже никто и не помнит, что именно автоколонна 1951 начала первой по собственной инициативе возить льготников до Китоя, побеждала в 2010 году в городском конкурсе на лучший семейный бизнес. Семейная реликвия у бизнесменов – это дело. Чтобы его держать, надо иметь крутой нрав.
Сейчас этот опытный перевозчик, имеющий в собственности 26 автобусов, из них два больших ЛиАЗа, и собственную базу с шиномонтажкой, оказался не у дел. Официально с Волокитиной контракт по городскому маршруту № 2 расторгли, она возит людей законно только по межмуниципальным маршрутам – в Архиереевку, в «Строитель», а за «двойку» судится с администрацией АГО. По словам Любови Волокитиной, её судебное разбирательство – прецедент, никогда ещё никто не судился за признание действующего договора действующим!
Что бы ни говорили о ней, но Волокитиной не было в числе тех перевозчиков, которые подписывались за повышение стоимости проезда в городском транспорте. Более того, на заседание комиссии по обсуждению тарифа её… не пустили.
Мы спросили: действительно ли городские перевозки – это такое убыточное дело, как говорят все перевозчики? И услышали: нет. Да, стало тяжело после того, как параллельно пустили другие «двойки», выручки упали. Но предприятие на плаву. Представьте теперь, как живут перевозчики, у которых нет конкурентов на маршрутах.P.S.
Когда верстался номер, стало известно, что 27 декабря Любовь ВОЛОКИТИНА родила сына весом 3520, ростом 53 см. Пост директора она не оставляет, остается бороться.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,фото Николая СТЕРНИНА