Королева автоколонны

И правда об убыточных маршрутах

За этим большим столом вся семья собирается каждый Новый год. Слева направо: Арина, Любовь ВОЛОКИТИНА, Ирина СОЛОДОВНИКОВА, Николай Николаевич и Галина Николаевна АЛЕКСЕЕВЫ, Юлия и Соня.

Время идёт, жизнь продолжается. Фотографии внуков у АЛЕКСЕЕВЫХ на почётном месте.

Семейная реликвия у бизнесменов – это дело. Чтобы его держать, надо иметь крутой нрав.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,фото Николая СТЕРНИНА

- решительно ответила Любовь Волокитина на наше предложение. –И мы пришли к Галине Николаевне и Николаю Николаевичу.У Алексеевых большой дом в черте города. С ними живёт их старшая внучка, 20-летняя Юлия, студентка академии правосудия в Иркутске. Сама Любовь Волокитина живёт недалеко, также в собственном доме, в котором сейчас идёт ремонт.Алексеевы воспитали трёх дочерей: Светлану, Любовь и Ирину.Старшая дочь Светлана ВАЛЕЕВА первой из сестёр стала заниматься перевозками как ИП «Валеева», работала на маршрутах № 20 и 40. В 2012 году 39-летняя Светлана, мать троих детей, умерла от двусторонней пневмонии. Её младшей дочери Алине тогда было 1 год и 7 месяцев, среднему сыну Тимуру - на два года больше, старшей – 16 лет.До этих событий семья Любы Волокитиной 10 лет жила в Санкт-Петербурге. После трагедии с сестрой Любовь с мужем вернулись в Ангарск. Так она стала директором автоколонны 1951. У нее две дочери: 13-летняя Софья и 9-летняя Арина. По прогнозам врачей, 7 января родится долгожданный сын. Несмотря на своё положение, Любовь Николаевна всё время в бегах: в суды, в Министерство транспорта, на базу, на конечную – всё время за рулём.Младшая из трех сестер Ирина СОЛОДОВНИКОВА – директор ресторанов «Якудза» и заместитель директора автоколонны 1951.Когда старшая дочь Волокитиных Соня была помладше, спрашивала:Но так было не всегда. Сильные и хваткие характеры достались всем от мамы. Галина Николаевна, бухгалтер по профессии, первой в этой семье в 90-е годы ушла с предприятия, чтобы работать на себя. Начинала с того, что с дочерью Светой шила халаты и продавала на базарах. Затем стали шить куртки «Аляски», ездили с баулами по всей области. Алексеевы сами построили себе двухэтажный дом, молотком стучали все три девчонки. Держали семь коров, 50 куриц, купили пекарное оборудование, открыли пекарню. И, наконец, в 1998 году вышли на рынок общественных перевозок под названием ИП «Алексеев». Николай Николаевич, который много лет работал на ТЭЦ-10 водителем автобуса, ушел с предприятия в семейный бизнес.Начали с шести «Газелей», постепенно расширились до 32. Купили собственную базу. В 2010 году, когда мэр МИХАЙЛОВ вышел на перевозчиков с предложением перейти на большие автобусы, Алексеевы закупили ПАЗы. Автоколонна 1951 появилась в 2004 году. С её появлением работники стали официально трудоустроенными.Люба свой путь в бизнесе начинала с сети киосков. В 18 лет сама заработала на машину.- Приезжаю тогда домой и говорю:Он выходит на улицу посмотреть, а там стоит бордовый УАЗ-таблетка. А я объясняю: мне же надо товар развозить.Галина Николаевна о дочерях говорит так:В скандалах, интригах и постоянных обвинениях в адрес этого автопредприятия уже никто и не помнит, что именно автоколонна 1951 начала первой по собственной инициативе возить льготников до Китоя, побеждала в 2010 году в городском конкурсе на лучший семейный бизнес.Сейчас этот опытный перевозчик, имеющий в собственности 26 автобусов, из них два больших ЛиАЗа, и собственную базу с шиномонтажкой, оказался не у дел. Официально с Волокитиной контракт по городскому маршруту № 2 расторгли, она возит людей законно только по межмуниципальным маршрутам – в Архиереевку, в «Строитель», а за «двойку» судится с администрацией АГО. По словам Любови Волокитиной, её судебное разбирательство – прецедент, никогда ещё никто не судился за признание действующего договора действующим!Что бы ни говорили о ней, но Волокитиной не было в числе тех перевозчиков, которые подписывались за повышение стоимости проезда в городском транспорте. Более того, на заседание комиссии по обсуждению тарифа её… не пустили.Мы спросили: действительно ли городские перевозки – это такое убыточное дело, как говорят все перевозчики? И услышали: нет. Да, стало тяжело после того, как параллельно пустили другие «двойки», выручки упали. Но предприятие на плаву. Представьте теперь, как живут перевозчики, у которых нет конкурентов на маршрутах.Когда верстался номер, стало известно, что 27 декабря Любовь ВОЛОКИТИНА родила сына весом 3520, ростом 53 см. Пост директора она не оставляет, остается бороться.