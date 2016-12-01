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На волне любви


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Вчера, 17:21
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Зачем Павел НЕУДАЧИН несёт домой камни

Предприниматель, директор компании «Волна» Павел НЕУДАЧИН в этом году открыл 22 розничные торговые точки в городах Ангарск, Усолье, Иркутск. Но самым главным событием для него стало рождение дочери Алисы. Отличный год, хоть и високосный. Правильно говорят, что везет тому, кто везет.

На волне любви
Павел и Наталья НЕУДАЧИНЫ вместе 8 лет, однако медовый месяц в их жизни ещё не закончился.

У 44-летнего Павла Неудачина это третий брак и третий ребенок. Старшая дочь Наталья, получив два высших образования – экономическое и психологическое, живет и работает в Москве. Ей 25 лет. В прошлом году она победила в конкурсе по кредитованию, проводимом среди банковских служащих. Сыну Геннадию – 17 лет, он учится в 11 классе.

С мамой Алисы женой Натальей Павел Геннадьевич не только отдыхает, но и работает. Она – руководитель отдела снабжения в компании «Волна». Даже сейчас, находясь в отпуске по уходу за ребенком, вторую половину дня проводит в переговорах с поставщиками. С дочкой в этот момент помогает мама.

На волне любви
Три дня дочка Неудачиных жила без имени. Её хотели назвать Галина в честь мам Павла и Натальи. Перебирали имена Дарья, София, Диана. На четвёртый день друзья, поздравлявшие с рождением дочери, предложили Алину. В этот же день в роддоме Павел посмотрел на дочь и решил: «Алиса!»

В доме Неудачиных повсюду детские вещи: игрушки, книги, качели и даже автомобиль. Алисе 9 месяцев, она произносит свои первые слова и делает первые шаги, держась за папин палец. Наталья пять раз в неделю ходит с дочкой в бассейн. Малышка растет здоровой и спокойной. Спокойствие, как утверждает Павел, ей по наследству передалось от мамы.

Наталья – мудрая женщина. Она во всем поддерживает супруга. Два года назад январские праздники, когда вся страна пировала, Неудачины провели в Горячинске по программе лечебного голодания. Павел тогда похудел на 10 килограммов, а Наталья, которая в тот момент весила 53 кг, домой вернулась с 46. А когда на 8 Марта супруг подарил ей розовую удочку, полюбила рыбалку.

- Мы почти все выходные проводим за городом, - признался нашей газете Павел. - У нас в Сибири шикарная природа, никакая заграница не сравнится. Можно уплыть подальше от цивилизации и наслаждаться уединением. Там мозги отдыхают, а глаза радуются. Я люблю место, где река Тисса впадает в Оку. Там осенью температура днем плюс 15, а ночью – минус 15. Изюбры ходят. Я там в этом году хариуса поймал весом полтора килограмма. Есть у нас еще одно место, где мы с другом за два дня на спиннинги 330 хариусов буквально на одном месте поймали! Было это в сентябре, накануне моего дня рождения. И такой подарок!

С рыбалки, к которой Павла пристрастил отец, Неудачины привозят домой камни. Белыми круглыми камнями они украсили дома душевую кабину, на черном плоском подают гостям суши. Мрамор и камешки необычной формы лежат на полках. И каждый с историей. Этот привезли из Бурятии, куда ездили в начале знакомства, этот – в Мурино из рыбы достали, эта россыпь – с Малого моря.

А вот елки в доме предпринимателя нет. Новый год Павел с женой встречают не дома. Именно в январские каникулы, когда все предприятия, включая компанию «Волна», отдыхают, семья предпринимателей устраивает себе полноценный отпуск. Нынче едут в Таиланд, потому что маленькой Алисе очень полезен морской воздух и водные процедуры.

Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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