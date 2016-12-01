На волне любви

Зачем Павел НЕУДАЧИН несёт домой камни

Павел и Наталья НЕУДАЧИНЫ вместе 8 лет, однако медовый месяц в их жизни ещё не закончился.

Три дня дочка Неудачиных жила без имени. Её хотели назвать Галина в честь мам Павла и Натальи. Перебирали имена Дарья, София, Диана. На четвёртый день друзья, поздравлявшие с рождением дочери, предложили Алину. В этот же день в роддоме Павел посмотрел на дочь и решил: «Алиса!»



Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

У 44-летнего Павла Неудачина это третий брак и третий ребенок. Старшая дочь Наталья, получив два высших образования – экономическое и психологическое, живет и работает в Москве. Ей 25 лет. В прошлом году она победила в конкурсе по кредитованию, проводимом среди банковских служащих. Сыну Геннадию – 17 лет, он учится в 11 классе.С мамой Алисы женой Натальей Павел Геннадьевич не только отдыхает, но и работает. Она – руководитель отдела снабжения в компании «Волна». Даже сейчас, находясь в отпуске по уходу за ребенком, вторую половину дня проводит в переговорах с поставщиками. С дочкой в этот момент помогает мама.В доме Неудачиных повсюду детские вещи: игрушки, книги, качели и даже автомобиль. Алисе 9 месяцев, она произносит свои первые слова и делает первые шаги, держась за папин палец. Наталья пять раз в неделю ходит с дочкой в бассейн. Малышка растет здоровой и спокойной. Спокойствие, как утверждает Павел, ей по наследству передалось от мамы.Наталья – мудрая женщина. Она во всем поддерживает супруга. Два года назад январские праздники, когда вся страна пировала, Неудачины провели в Горячинске по программе лечебного голодания. Павел тогда похудел на 10 килограммов, а Наталья, которая в тот момент весила 53 кг, домой вернулась с 46. А когда на 8 Марта супруг подарил ей розовую удочку, полюбила рыбалку.- признался нашей газете Павел. -С рыбалки, к которой Павла пристрастил отец, Неудачины привозят домой камни. Белыми круглыми камнями они украсили дома душевую кабину, на черном плоском подают гостям суши. Мрамор и камешки необычной формы лежат на полках. И каждый с историей. Этот привезли из Бурятии, куда ездили в начале знакомства, этот – в Мурино из рыбы достали, эта россыпь – с Малого моря.А вот елки в доме предпринимателя нет. Новый год Павел с женой встречают не дома. Именно в январские каникулы, когда все предприятия, включая компанию «Волна», отдыхают, семья предпринимателей устраивает себе полноценный отпуск. Нынче едут в Таиланд, потому что маленькой Алисе очень полезен морской воздух и водные процедуры.