Уважаемые пользователи портала! Если Вы по каким то причинам утеряли свой пароль, то воспользуйтесь специальной формой для восстонавления доступа к акаунту. Также Вы можете зарегистрироваться на нашем портале.
,
Курс валют предоставлен сайтом kursvalut.com
.

Молодой, да лучший


0

Вчера, 17:34
 Количество просмотров: 77
    

Подведены итоги конкурса «Педагогический дебют»

Молодой, да лучший
Сергей ДОДИН, учитель истории и обществознания школы № 14, был единственным представителем сильного пола на конкурсе.
Фото Николая СТЕРНИНА


Молодые учителя писали эссе, готовили самопрезентацию и публичное выступление на проблемную тему. Самым трудным и основным испытанием для них было показать открытые уроки. Победителями стали аж девять человек, поскольку победителя выбирали в зависимости от учебного предмета, который он ведёт. Лучшими молодыми педагогами стали: Анна ИСАЕВА, воспитатель детского сада № 35; Марина ВОЛКОВА, учитель начальных классов школы № 39; Ирина ТАЛАНКИНА, учитель начальных классов школы № 4; Дарья ДОЛГОПОЛОВА, учитель английского языка школы № 14; Сергей ДОДИН, учитель истории и обществознания школы № 14; Кристина КАЗЫКИНА, учитель математики школы № 20; Ирина ЯКУНИНА, педагог-психолог школы № 6; Алена ШЕЕРОВА, учитель физкультуры школы № 31; и Ольга ЛОЖКИНА, педагог-хореограф из ЦРТДиЮ «Гармония».

Некоторые победители рассказали о себе нашей газете.

Сергей Додин, 24 года, учитель истории и обществознания школы №14, стаж работы 2 года.

- Профессию учителя я выбрал осознанно. Окончил иркутский пединститут. Мой идеал учителя – Елена Евгеньевна ВЕСЕЛКОВА, учитель истории и обществознания школы № 3. О ней я и писал своё эссе. Она смогла сохранить у своих учеников тот интерес к истории, который есть у всех пятиклассников, преподавала предмет доступно. Теперь мы встречаемся как коллеги, поддерживаем отношения. Я собираюсь работать по своей профессии, меня всё устраивает: и дети, и нагрузка, и зарплата.

Анна Исаева, 25 лет, воспитатель детского сада № 35, стаж 4,5 года.

- Я работаю на ясельной группе от 2 до 3 лет. Второй раз участвую в этом конкурсе и вот, наконец, победила. Я подала документы на повышение квалификации, думаю, что эта победа мне поможет.

Трое из победителей в апреле будущего года будут представлять Ангарск на областном конкурсе «Новая волна».

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Ту-154 упал в Сочи!
Пил, пью, буду пить...
Медведев призвал наказать продавцов боярышника
Все новости категории

Спортивные новости
Ангарские волейболисты взяли бронзу на зональном этапе первенства России по волейболу
Наши 50 медалей на II этапе Кубка Сибири по плаванию
Турнир по смешанному боевому единоборству ММА «SibForce-1» прошел в Иркутске
Все новости категории

Реклама


ВНИМАНИЕ!
ГАЗЕТА "ВРЕМЯ"
НАБИРАЕТ
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
МОЛОДЫХ
И ДЕРЗКИХ! ___________________________
ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН.
пос. Мегет,
30, 32, 34 мкр.
пос. Старица
тел. 52-29-55,
8-950-134-77-30
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
тел. 8-964-809-78-16 ___________________________
ПРОДАМ
щенков ПУДЕЛЯ
МИНИАТЮРНОГО
Окрас чёрный.
Родословная
8-924-627-54-83

Архив новостей

«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Статей за Декабрь 2016 (449)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)
Статей за Август 2016 (457)
Статей за Июль 2016 (438)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru