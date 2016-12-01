Молодой, да лучший

Подведены итоги конкурса «Педагогический дебют»Сергей ДОДИН, учитель истории и обществознания школы № 14, был единственным представителем сильного пола на конкурсе.
Фото Николая СТЕРНИНА
Молодые учителя писали эссе, готовили самопрезентацию и публичное выступление на проблемную тему. Самым трудным и основным испытанием для них было показать открытые уроки. Победителями стали аж девять человек, поскольку победителя выбирали в зависимости от учебного предмета, который он ведёт. Лучшими молодыми педагогами стали: Анна ИСАЕВА, воспитатель детского сада № 35; Марина ВОЛКОВА, учитель начальных классов школы № 39; Ирина ТАЛАНКИНА, учитель начальных классов школы № 4; Дарья ДОЛГОПОЛОВА, учитель английского языка школы № 14; Сергей ДОДИН, учитель истории и обществознания школы № 14; Кристина КАЗЫКИНА, учитель математики школы № 20; Ирина ЯКУНИНА, педагог-психолог школы № 6; Алена ШЕЕРОВА, учитель физкультуры школы № 31; и Ольга ЛОЖКИНА, педагог-хореограф из ЦРТДиЮ «Гармония».
Некоторые победители рассказали о себе нашей газете.
Сергей Додин, 24 года, учитель истории и обществознания школы №14, стаж работы 2 года.
- Профессию учителя я выбрал осознанно. Окончил иркутский пединститут. Мой идеал учителя – Елена Евгеньевна ВЕСЕЛКОВА, учитель истории и обществознания школы № 3. О ней я и писал своё эссе. Она смогла сохранить у своих учеников тот интерес к истории, который есть у всех пятиклассников, преподавала предмет доступно. Теперь мы встречаемся как коллеги, поддерживаем отношения. Я собираюсь работать по своей профессии, меня всё устраивает: и дети, и нагрузка, и зарплата
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Анна Исаева, 25 лет, воспитатель детского сада № 35, стаж 4,5 года.- Я работаю на ясельной группе от 2 до 3 лет. Второй раз участвую в этом конкурсе и вот, наконец, победила. Я подала документы на повышение квалификации, думаю, что эта победа мне поможет
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Трое из победителей в апреле будущего года будут представлять Ангарск на областном конкурсе «Новая волна».
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА