Молодой, да лучший

Подведены итоги конкурса «Педагогический дебют»

Сергей ДОДИН, учитель истории и обществознания школы № 14, был единственным представителем сильного пола на конкурсе. Фото Николая СТЕРНИНА



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

Молодые учителя писали эссе, готовили самопрезентацию и публичное выступление на проблемную тему. Самым трудным и основным испытанием для них было показать открытые уроки. Победителями стали аж девять человек, поскольку победителя выбирали в зависимости от учебного предмета, который он ведёт. Лучшими молодыми педагогами стали: Анна ИСАЕВА, воспитатель детского сада № 35; Марина ВОЛКОВА, учитель начальных классов школы № 39; Ирина ТАЛАНКИНА, учитель начальных классов школы № 4; Дарья ДОЛГОПОЛОВА, учитель английского языка школы № 14; Сергей ДОДИН, учитель истории и обществознания школы № 14; Кристина КАЗЫКИНА, учитель математики школы № 20; Ирина ЯКУНИНА, педагог-психолог школы № 6; Алена ШЕЕРОВА, учитель физкультуры школы № 31; и Ольга ЛОЖКИНА, педагог-хореограф из ЦРТДиЮ «Гармония».Некоторые победители рассказали о себе нашей газете.Сергей Додин, 24 года, учитель истории и обществознания школы №14, стаж работы 2 года.Анна Исаева, 25 лет, воспитатель детского сада № 35, стаж 4,5 года.Трое из победителей в апреле будущего года будут представлять Ангарск на областном конкурсе «Новая волна».