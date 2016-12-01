Мы везде пускаем корни

Как устроился в Ангарске новый директор АЭХК

Александр ДУДИН и его жена Елена ЗУБАНЬ вместе почти 10 лет.

За полгода Александр Викторович похудел на 22 килограмма.



Наталья ОЖОГИНА,

фото Николая СТЕРНИНА

Напомним, летом Александр Дудин был назначен новым генеральным директором АО «Ангарский электролизный химический комбинат». До этого он занимал должность заместителя генерального директора по управлению персоналом АО «УЭХК» (Новоуральск). Однако ангарчане хорошо знают нынешнего гендиректора, потому что до Новоуральска Александр Викторович работал на АЭХК, пройдя за 25 лет путь от технолога до заместителя генерального директора. Опыт работы в атомной отрасли у Александра Дудина 30 лет. На днях мы побывали у него дома.Гостиная, где нас встретили Александр Викторович и Елена Валерьевна, выполнена в тёплых тонах, стены окрашены в персиковые и оливковые цвета. Перекрасили после бывших хозяев, у тех всё было синее. Ещё не всё расставили, не все коробки разобрали… Но уже очень уютно. Смеются:Однако долго задержаться на одном месте не всегда удаётся. В «Росатоме» правило – частая ротация кадров. Распространяется на весь топ-менеджмент. Назначили Александра Викторовича пять лет назад ехать в Новоуральск, значит, надо ехать. Этому железному правилу подчиняются все. Как у военных. Отказываться нельзя.– спросил жену Александр Викторович. Ответила:Вначале уехал Александр Дудин, следом за ним, через 10 дней, тогдашний директор АЭХК Александр БЕЛОУСОВ.В Новоуральске живёт 80 тысяч человек. При этом УЭХК – самое большое разделительное производство в мире, по мощности он превосходит АЭХК в 5 раз. Как говорят Елена и Александр, Новоуральск заметно отличается от других городов. Здесь очень высокий интеллектуальный уровень, практически отсутствует криминал, машины стоят возле домов, никто их не трогает...Семья электролизников угощала нас фруктами, конфетами и шарлоткой. На вкус та самая. Очень грамотно выдержано соотношение муки, сахара и фруктов. Спрашиваю Елену Валерьевну: часто стряпает? Нет, отвечает. Редко. Чтобы не соблазняться мучным. Оказывается, Александр Викторович на диете. И очень успешно. За полгода сбросил со 102 килограммов до 80, дойдя практически до спортивных параметров. Есть такая авторская диета Алексея КОВАЛЬКОВА. Как пояснили хозяева дома, согласно этой диете нужно удалить из рациона четыре продукта: белую муку (то есть выпечку из неё), сахар, рис и картофель. Сама по себе диета сложная, но даже если просто исключить эту четвёрку, можно постепенно скинуть лишний вес.Свободного времени маловато, признаётся Александр Викторович, но всё же на занятия фитнесом и волейбол выкраивают. В волейбол семья играет уже 4 года. Вернувшись на АЭХК, Дудин собрал команду из работников комбината. Вместе как-то сподручнее вести здоровый образ жизни.Елена Валерьевна от мужа не отстаёт, спорт для неё – дело привычное. В прошлой жизни (это они так шутят о времени, когда работали на АЭХК до уезда в Новоуральск) она руководила группой в физкультурно-оздоровительном комплексе АЭХК. Сейчас Елена работает в первом отделе АЭХК. А вообще-то у нее музыкальное образование, она ангарчанка, выросла в «квартале». Александр родом из Екатеринбурга. В детстве грибы собирал в тех местах, где позже нашли шахту с телами расстрелянной семьи царя Николая Второго.После института по распределению приехал на Ангарский электролизный химический комбинат, в 1986 году. Между прочим, на тот момент на предприятии работало 10 тысяч человек.Елена и Александр любят путешествовать. Когда жили на Урале, съездили в Пермь, Тобольск, Казань, Верхотурье. Екатеринбург – уже и не считали сколько раз. Здесь побывали в Хакасии - Шира, озеро Тус, Туимский провал. Да что там! До Сочи доезжали на машине!– делится Елена. –Вот такие они. Лёгкие на подъём, но основательные. Не знаем, как насчёт ротаций, но нам, ангарчанам, хотелось бы, чтобы руководитель на АЭХК пришёл всерьёз и надолго. Тогда и подход к руководству комбинатом будет хозяйский.