Семейный рецепт

Почему картошка в семье НИКИФОРОВЫХ – главное блюдо

В былые годы в библиотеке А.Г. НИКИФОРОВА было 2500 книг. Сейчас Анатолий Гаврилович читает «Историю государства Российского» Карамзина.

Анатолий Гаврилович и Светлана Борисовна своим внуком гордятся: Егор окончил школу № 27, с семи лет занимается футболом, играет за Ангарск в молодёжной команде «Ангара».

Ольга КРАСНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

Светлана Борисовна, супруга Анатолия Гавриловича, - отличная хозяйка. Она много времени проводит на кухне и любит хорошую посуду. 25 лет назад купила набор цепторовской посуды и до сих пор не нарадуется. Еще одна семейная ценность - рижский сервиз на 12 персон, которому 35 лет. Хозяйка рассказывает, что в те годы купить такой сервиз было большой удачей. Но однажды зашла в посудный магазин у рынка.- вспоминает Светлана Борисовна.Анатолий Гаврилович слушает жену и признается, что чайные чашки этого сервиза его не устраивают:В этом мы убедились, когда нас пригласили в столовую, где Светлана Борисовна накрыла стол урожаем со своей дачи. После того как сын Игорь (работает газоспасателем) построил родителям дом, с дачи можно не выезжать. Итак, на столе были соленые кабачки, которые по вкусу не отличишь от груздей, соленые огурчики и помидорчики, лечо, икра из кабачков, варенье из тыквы. И еще одно дивное блюдо, которое оказалось обычной картошкой с мясом (рецепт смотри ниже). Светлана Борисовна рассказывает, когда Анатолий работал в горисполкоме, сотрудники, готовясь к празднику, всегда просили его принести фирменное блюдо семьи - забайкальскую картошечку.Никифоровы прожили вместе 52 года. Познакомились, когда учились в сельской школе в Забайкалье. В Ангарск приехали в 1964 году. Светлана Борисовна работала в детском саду, затем преподавала в начальных классах. За плечами у Анатолия Гавриловича 18 лет работы в АНХК, где он прошел путь от электромонтера до секретаря парткома азотно-тукового завода, потом работал замначальника цеха АЭМЗ и секретарем парткома. Почти 8 лет был зампредседателя Ангарского горисполкома. В те годы это была важная должность, но, по словам Никифорова, никаких привилегий у него не было.Сейчас 76-летний Анатолий Гаврилович ведет активный образ жизни. Он - заместитель председателя Совета ветеранов Ангарского городского округа.Подводя итоги уходящего года, супруги Никифоровы радуются: 18-летний внук Егор поступил в Иркутский российский университет юстиции. Учился он хорошо (по ЕГЭ у него 226 баллов), но дедушка и бабушка, не загадывая, копили на учебу на коммерческой основе. А когда Егор поступил на бюджет, сделали ему подарок - автомобиль.Огорчение года: давние друзья семьи - супруги НЕПОМНЯЩИЕ - уехали из Ангарска к детям в Москву., - рассказывает Анатолий Гаврилович. -