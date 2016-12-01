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Семейный рецепт


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Вчера, 18:19
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Почему картошка в семье НИКИФОРОВЫХ – главное блюдо

Семейный рецепт
В былые годы в библиотеке А.Г. НИКИФОРОВА было 2500 книг. Сейчас Анатолий Гаврилович читает «Историю государства Российского» Карамзина.

Гостей в семье Никифоровых мелодичным боем встречают часы в прихожей. Их купил Анатолий Гаврилович, который признается, что ходьбу по магазинам считает пустой тратой времени. Но как-то зашел и увидел эти часы. Купил. Так хорошая вещь нашла свое место, а хозяева квартиры заимели хорошую привычку уходить из дома и приходить по часам.


Светлана Борисовна, супруга Анатолия Гавриловича, - отличная хозяйка. Она много времени проводит на кухне и любит хорошую посуду. 25 лет назад купила набор цепторовской посуды и до сих пор не нарадуется. Еще одна семейная ценность - рижский сервиз на 12 персон, которому 35 лет. Хозяйка рассказывает, что в те годы купить такой сервиз было большой удачей. Но однажды зашла в посудный магазин у рынка.

- Продавцы сказали, что сервиз уже продан, но я стояла как вкопанная. И тогда они сдались: «Берите!» И тут до меня доходит, что денег у меня с собой нет и увезти сервиз я не смогу - 22 коробки. Звоню Толе, он сразу приехал, посмотрел на меня, на сервиз. Ничего не сказал, только головой покачал да вздохнул, - вспоминает Светлана Борисовна.

Анатолий Гаврилович слушает жену и признается, что чайные чашки этого сервиза его не устраивают:

- Они маленькие. А мы, забайкальцы, чай с молоком пьем из больших кружек.

В этом мы убедились, когда нас пригласили в столовую, где Светлана Борисовна накрыла стол урожаем со своей дачи. После того как сын Игорь (работает газоспасателем) построил родителям дом, с дачи можно не выезжать. Итак, на столе были соленые кабачки, которые по вкусу не отличишь от груздей, соленые огурчики и помидорчики, лечо, икра из кабачков, варенье из тыквы. И еще одно дивное блюдо, которое оказалось обычной картошкой с мясом (рецепт смотри ниже). Светлана Борисовна рассказывает, когда Анатолий работал в горисполкоме, сотрудники, готовясь к празднику, всегда просили его принести фирменное блюдо семьи - забайкальскую картошечку.

Семейный рецепт
Анатолий Гаврилович и Светлана Борисовна своим внуком гордятся: Егор окончил школу № 27, с семи лет занимается футболом, играет за Ангарск в молодёжной команде «Ангара».

Никифоровы прожили вместе 52 года. Познакомились, когда учились в сельской школе в Забайкалье. В Ангарск приехали в 1964 году. Светлана Борисовна работала в детском саду, затем преподавала в начальных классах. За плечами у Анатолия Гавриловича 18 лет работы в АНХК, где он прошел путь от электромонтера до секретаря парткома азотно-тукового завода, потом работал замначальника цеха АЭМЗ и секретарем парткома. Почти 8 лет был зампредседателя Ангарского горисполкома. В те годы это была важная должность, но, по словам Никифорова, никаких привилегий у него не было.

- Анатолий Адамович БУБ, председатель горисполкома, пригласил меня и спросил, есть ли у меня квартира. Есть, говорю, мы в двушке вчетвером живем. А раз есть, отвечает, не рассчитывай, что мы тебе побольше квартиру дадим, у нас для своих работников льгот нет.

Сейчас 76-летний Анатолий Гаврилович ведет активный образ жизни. Он - заместитель председателя Совета ветеранов Ангарского городского округа.

Подводя итоги уходящего года, супруги Никифоровы радуются: 18-летний внук Егор поступил в Иркутский российский университет юстиции. Учился он хорошо (по ЕГЭ у него 226 баллов), но дедушка и бабушка, не загадывая, копили на учебу на коммерческой основе. А когда Егор поступил на бюджет, сделали ему подарок - автомобиль.

Огорчение года: давние друзья семьи - супруги НЕПОМНЯЩИЕ - уехали из Ангарска к детям в Москву.

- Мы с Владимиром, который почти 30 лет работал в райисполкоме, горисполкоме, был мэром и председателем Думы Ангарска, познакомились еще студентами, вместе учились в вечернем институте. А потом даже породнились - мой двоюродный брат женат на его тете, - рассказывает Анатолий Гаврилович. - С Непомнящими мы дружим семьями более 50 лет, в следующем году обязательно съездим к ним в гости.

Ольга КРАСНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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