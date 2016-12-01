МЫ ЭТО ЗАПОМНИМ

События 2016 года в лицах

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ



МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ



ИЮНЬ



ИЮЛЬ



АВГУСТ



СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ



Фото Николая СТЕРНИНА

- Закончился самый громкий процесс года о покушении на Евгения САРСЕНБАЕВА. Владимира МАРТУСОВА, нанесшего предпринимателю 18 ножевых ранений, приговорили к 14 годам лишения свободы и возмещению материального вреда в размере 241 тысячи рублей и морального в размере 600 тысяч. С учетом времени, которое Мартусов провел на принудительном лечении в психиатрической лечебнице, сидеть ему осталось фактически 6 лет.- Традиционная ярмарка добрых дел (прежде она называлась ярмаркой социальных проектов) собрала нынче чуть более 170 тысяч рублей. А было время, когда собирали и по миллиону.- На 90-м году ушел из жизни Иван Михайлович КУЗОВКОВ - ветеран труда и спорта АНХК, в последние годы тренировавший ребят в детском клубе «Восход».