МЫ ЭТО ЗАПОМНИМ

События 2016 года в лицах
ЯНВАРЬ
- Спортзал для инвалидов открыт в одном из бывших отделений МСЧ-28 на ул. Гагарина. Зал вошёл в структуру МАУ «Ангара».- 45 семей работников бюджетной сферы Ангарска получили квартиры в новом доме в 12 микрорайоне, построенном за счет городской казны. Условия приобретения были фантастическими. Например: 50% платишь сразу, вторую половину вносишь без процентов в течение 5 лет. При этом стоимость одного квадратного метра ниже рыночной – 38 тысяч рублей (по данным системы Realityvision, стоимость 1 кв. м вторичного жилья в нашем городе равна 42 532,72 рубля).
- Четверо студентов АнГТУ - Лев АНТОНОВ, Екатерина КОНДРАШОВА, Маргарита ШИРИНА и Борислав КУСТОВ - получили губернаторскую стипендию в размере 50 тысяч рублей за успехи в учебе и активную жизненную позицию.
- Ангарская нефтехимическая компания запустила установку по производству метилтретбутилового спирта и перешла на выпуск топлива стандарта Евро-5 – высший экологический класс топлива.
ФЕВРАЛЬ- Учителем года-2016 стала учитель химии школы № 37 Светлана ТЫНЧЕРОВА.
- БФ «Близко к сердцу» получил национальную премию «Сможем вместе» в Москве из рук легендарного доктора РОШАЛЯ. Таким образом была отмечена акция «Врачи-волонтеры против рака», во время которой было обследовано более тысячи человек. У 16 заболевание было обнаружено на ранней стадии, что практически гарантирует полное излечение.
- В конкурсе «Русский сад-2015», организованном популярным журналом «Сад своими руками», в номинации «Водоем» победил искусственный пруд на даче ангарчанки Елены РОМАНОВОЙ.
- В музее часов ангарский коллекционер Михаил КУЛИГИН впервые представил свою коллекцию значков из более чем 5 тысяч (!) экземпляров. Большая часть экспонатов никогда не поступала в свободную продажу, а является нагрудными знаками различных ведомств.
- Самой знаменитой библиотеке города (той, что «на площади») исполнилось 60 лет. Полезная площадь составляет 1800 кв.м (почти два гектара!), а книжный фонд – 120 тысяч экземпляров.
МАРТ
- На IV чемпионате России по хлебопечению, проходившем в Красноярске, пекари нашего «Каравая» были признаны экспертами (в их число входили профессионалы из России, Германии и Франции) лучшими в изготовлении пшеничного хлеба. Лучшим кондитером Сибири названа Ирина ГАПАСОВА из «Каравая» с трехъярусным тортом «Сибирь заповедная».
- Возобновлено движение трамвая по маршруту № 10, закрытому в ноябре 2015 года как убыточный. Оказалось, что он не убыточный (расходы перекрывает субсидия из областного бюджета за перевозку льготников), а единственный вид транспорта, который ходит в ту сторону.
- Открыт после реконструкции музей Трудовой Славы АНХК. Открытие совпало с 90-летием Бориса Александровича БЛУДОВА, бывшего генерального директора комбината. Интересно, что сын Блудова живет и работает в Москве, а вот его внук – старший оператор на заводе масел АНХК.
- 30-летие творческой жизни на сцене народного театра «Чудак» отметил учитель Сергей МЕТЕЛКИН. Актер еще помнит время, когда спектакли игрались только на большой сцене ДК и все равно мест не хватало, поэтому в фойе шла радиотрансляция.
- Не стало Евгения КОНСТАНТИНОВА, нашего коллеги, известного ангарского репортера, автора документального цикла «Ангарские хроники», и Ивана Григорьевича ЗЮСЬКО – ветерана ангарской милиции, легенды ангарского сыска.
АПРЕЛЬ
- Впервые за всю историю ангарского КВН победителями игры, посвящённой 65-летию города, стали сразу две команды: сборная АНХК «Нефть» и сборная «Ангарского водоканала». Лучшей шуткой игры можно считать шутку «Нефти»:- У Андрея сегодня день рождения, давай подарим ему литр 95-го.
- Он нам что, родственник что ли? Купим пять литров «Хеннесси», и ладно.- АО «Городская стоматологическая поликлиника», что в 6 микрорайоне, исполнилось 40 лет. Сегодня это один из крупнейших стоматологических центров в России, на базе которого действует межтерриториальный центр стоматологической имплантологии. В поликлинике, кроме навороченной техники и классных врачей, есть собственная картинная галерея и зимний сад. Сделай такое учреждение, и тебе тоже поставят бронзовый бюст на работе, как основателю клиники и большому патриоту Ангарска Виктору ТРОФИМОВУ.
- Очередной тотальный диктант в городе добровольно писал 501 человек. Трое сделали это на «отлично».
- Победительницей городского конкурса красоты «Мисс Ангарск-2016» в ДК «Современник» стала 17-летняя Анастасия ОСИНОВСКАЯ, ученица школы № 5.
- 15-летняя школьница родила дочку. Отцу ребенка – 19 лет. Это самая молодая мама в истории города.
МАЙ- 65-летие города ангарчане отметили грандиозным карнавалом, на котором даже врачи сняли белые халаты и оказались настоящими стилягами.- Жители Одинска начали борьбу за сохранение от застройки сакральных родовых земель вокруг поселка.
- 14 -е лето на острове Зелёный на Китое проходит городской семейный турслет.
ИЮНЬ
Эту городскую традицию придумали и осуществили Александр и Жанетта ФЕДОРОВЫ, известные в городе туристы, когда поняли, что их квартира слишком мала для всех друзей. Не бойтесь проблем! Они открывают новые возможности.
ИЮЛЬ- 60 лет исполнилось старейшему загородному лагерю «Здоровье» АНХК. Пионерские костры здесь жгли аж три поколения ангарчан.
- Молельная комната в честь архангела Михаила от храма Успения Божией Матери открыта на железнодорожном вокзале. Теперь попросить у Бога помощи перед дальней дорогой можно практически не отходя от кассы.
- 48 ангарских выпускников окончили школу с золотой медалью, причем 18 из них сразу с двумя – федеральной и региональной. Чтобы получить последнюю, надо не только 11-й, но и 9-й класс окончить с отличием.
- 29-летняя ангарчанка Екатерина БУКИНА, воспитанница спортшколы «Победа», завоевала бронзовую медаль в вольной борьбе в весовой категории до 75 кг на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Она стала третьей олимпийской чемпионкой, воспитанной Натальей ИВАНОВОЙ, нынешним директором школы, и Вячеславом ЗАЙЦЕВЫМ, бывшим директором. Победа не помешала администрации города принять решение о реорганизации «Победы», фактически уничтожающей ее как самостоятельную единицу.
АВГУСТ
- Подведены предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Оказалось, что сельским хозяйством в Ангарском районе занимаются 4 предпринимателя, 11 организаций, 42 крестьянско-фермерских хозяйства, 156 садоводческих объединений граждан и занимают они больше 10 тысяч га земли.
- Не стало Петра Дмитриевича АНТОНОВА – заслуженного работника физической культуры РФ, Почетного гражданина Ангарска, патриарха ангарского футбола.
- 66-летний инвалид, ангарчанин Александр ВАРЕНКОВ за 68 дней пешком дошёл из Ангарска в Москву, желая рассказать в столице тем, кому это интересно, как живут инвалиды за Уральскими горами.
СЕНТЯБРЬ
- Игорь ПАВЛОВ перестал быть генеральным директором АНХК вскоре после неожиданного прилета на промплощадку лично Игоря СЕЧИНА, президента ОАО «НК «Роснефть». Никаких заявлений для прессы по этому поводу сделано не было, но вездесущие обыватели клянутся, что причиной увольнения стало очередное обнаруженное на комбинате воровство бензина, правда, уже совсем в неприличных размерах. Новым «генералом» назначен 56-летний Василий ЗАХАРОВ, работавший в Москве в аппарате компании. Заменили также и троих заместителей гендиректора, все новые - ангарчане. - Школа № 6 открыла 10-й класс для школьников-инвалидов. Чтобы это случилось, понадобилось не только упорство ее директора Инны МОРОЗОВОЙ, но и отчаяние ученицы этого класса Ани ГАБЫШЕВОЙ, которая написала президенту ПУТИНУ, что у школы нет денег, чтобы дети-инвалиды продолжили учебу. И деньги тут же нашлись.
- Вырублена под корень одна из старейших аллей города, тянущаяся от площади Ленина до аллеи Любви. Взамен должна появиться новая современная аллея с лиственницами, белым тополем, рябиной, барбарисом и другими зелеными братьями. Правда, до этой красоты нужно еще дожить.
- Новым депутатом в Государственной Думе от Ангарска стал иркутянин Алексей КРАСНОШТАНОВ, а новым депутатом в Думе АГО - директор «Ангарского водоканала» Александр АЛЕКСЕЕВ.
- Не стало Юрия Тимофеевича ГРИГОРИШИНА - судьи всероссийской категории по футболу и республиканской по хоккею, три десятилетия – начальника хоккейной команды «Ермак», одного из фанатов и столпов ангарского спорта.
ОКТЯБРЬ - Правительство Иркутской области ограничило число поездок льготников до 30. Так выяснилось, что перевозчики возят льготников не бесплатно, а за деньги из областного бюджета. По словам Александра БИТАРОВА, председателя регионального правительства, в 2013 году ангарские перевозчики получили 299 миллионов из 630, выделенных на всю область.
- На здании школы № 14 выпускники прежних лет установили мемориальную доску, объясняющую всем, кто будет жить после нас, что в этом здании работала школа №1. Изготавливавшая доску фирма «Лидер» допустила грамматическую ошибку в ее тексте, что не помешало ее сотруднику взять за исправление ошибки тысячу рублей, а фирме быть отмеченной как лучшая фирма года в городском конкурсе предпринимателей.
- Третий муниципальный конкурс «Супербабушка» окончательно и бесповоротно разрушил традиционное представление о бабушке как о немощной старушке в очках и платочке. Несмотря на внуков (у одной из участниц их аж 12), ангарских бабушек на улице окликают: «Девушка!»
- Учеником года-2016 стал десятиклассник лицея № 1 Антон ТИМОФЕЕВ – единственный ребенок в семье работника ТЭЦ и работницы нефтехимической компании.
- Туи - редкие для Сибири вечнозеленые деревья - высажены по ул. К.Маркса и Ворошилова. До них здесь росли тополя, клены и рябины.
- Главный тренер ХК «Ермак» Сергей ДУШКИН отстранен от должности в связи с серией проигрышей команды, с которой он работал с мая 2016 года. Новым тренером ХК «Ермак» стал Игорь ЖИЛИНСКИЙ, тренировавший ХК «Гомель» в Белоруссии.
НОЯБРЬ- 65 лет исполнилось нашей газете – единственной газете в мире, которую читает четвертое поколение ангарчан.
- Наталья БРЕУС выиграла конкурс, объявленный Министерством здравоохранения Иркутской области, и снова стала главным врачом Ангарского перинатального центра – того самого, где ее не желали видеть после скандального интервью нашей газете об обстоятельствах смерти роженицы Е. ВИТЮГОВОЙ.
- 65 лет исполнилось ТЭЦ-1 – станции, с которой начался наш город.
- Бородинский хлеб (тот самый, сладенький) АО «Каравай» отмечен золотой медалью в финале национального конкурса «100 лучших товаров России».
- Иркутская область вышла на второе место по стране по распространению ВИЧ (первое у Свердловской). Основной путь заражения ангарчан – половой.
- Станции юных техников исполнилось 60 лет. Сегодня в ней и 15 ее филиалах, находящихся в школах и даже детских учреждениях, бесплатно занимаются 1450 детей.
- Не стало Владимира Петровича ХАЛТУРИНА – Почетного гражданина города, врача-акушера-гинеколога высшей категории, отличника здравоохранения, отдавшего ангарскому здравоохранению более 43 лет жизни, и Олега Владимировича НЕФА – владельца фирмы «ОНЕКА», старейшего ангарского багетчика, создателя уникальной технологии изготовления картин из камней.
ДЕКАБРЬ- 65 лет исполнилось горбольнице № 1 – больнице, в которую ходили еще наши бабушки! И продолжают ходить!
- 30 лет исполнилось детскому образцовому театру «Росток» школы № 4. Его режиссеру Александру ГОВОРИНУ удалось вырастить талантливых детей в подвале обычной микрорайонской школы.
- Старейшему поэту нашего города Вадиму Николаевичу БОГАТЫРЕВУ исполнилось 95 лет, 85 лет отметила создатель «Академии на грядках» Елена Сергеевна ЦЕЛЮТИНА.
- Первое место в региональном конкурсе занял видеоролик Ангарского городского округа «Город, доступный для всех». Жюри конкурса, очевидно, не знало, что даже на открытие декады инвалидов ангарских инвалидов приходится заносить в ДК на руках.
- Закончился самый громкий процесс года о покушении на Евгения САРСЕНБАЕВА. Владимира МАРТУСОВА, нанесшего предпринимателю 18 ножевых ранений, приговорили к 14 годам лишения свободы и возмещению материального вреда в размере 241 тысячи рублей и морального в размере 600 тысяч. С учетом времени, которое Мартусов провел на принудительном лечении в психиатрической лечебнице, сидеть ему осталось фактически 6 лет.
- Традиционная ярмарка добрых дел (прежде она называлась ярмаркой социальных проектов) собрала нынче чуть более 170 тысяч рублей. А было время, когда собирали и по миллиону.
- На 90-м году ушел из жизни Иван Михайлович КУЗОВКОВ - ветеран труда и спорта АНХК, в последние годы тренировавший ребят в детском клубе «Восход».
Фото Николая СТЕРНИНА