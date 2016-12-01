Фонд переезжает

Фонд «Близко к сердцу» переезжает в новое помещение в здании будущего хосписа в 20-м квартале, дом 11, тел. 8 (3955) 63-53-73.
Это здание наиболее полно отвечает философии организации хосписа во всём мире. А именно: отдельные палаты для пациентов, прекрасная территория для прогулок, возможность круглосуточного пребывания близких людей с больным и еще много того, что отличает хоспис от казённой больницы. Чтобы привлечь достаточно средств для скорейшего начала ремонта в здании, пустующем уже несколько лет, вы тоже можете присоединиться и стать благотворителем, отправив sms на номер 3443 со словом ХОСПИС и суммой пожертвования через пробел (например, ХОСПИС 200).
Оксана ТИХАЯКстатиВ Ангарске начинает свою работу филиал иркутского благотворительного фонда «Будущее Сибири». Он занимается помощью нуждающимся людям. От населения принимают одежду, обувь, игрушки, мебель – все, чем можно поделиться с ближними. Тел. 8-924-712-99-11.