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Фонд переезжает


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Вчера, 22:47
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Фонд «Близко к сердцу» переезжает в новое помещение в здании будущего хосписа в 20-м квартале, дом 11, тел. 8 (3955) 63-53-73.

Это здание наиболее полно отвечает философии организации хосписа во всём мире. А именно: отдельные палаты для пациентов, прекрасная территория для прогулок, возможность круглосуточного пребывания близких людей с больным и еще много того, что отличает хоспис от казённой больницы. Чтобы привлечь достаточно средств для скорейшего начала ремонта в здании, пустующем уже несколько лет, вы тоже можете присоединиться и стать благотворителем, отправив sms на номер 3443 со словом ХОСПИС и суммой пожертвования через пробел (например, ХОСПИС 200).

Оксана ТИХАЯ


Кстати

В Ангарске начинает свою работу филиал иркутского благотворительного фонда «Будущее Сибири». Он занимается помощью нуждающимся людям. От населения принимают одежду, обувь, игрушки, мебель – все, чем можно поделиться с ближними. Тел. 8-924-712-99-11.
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