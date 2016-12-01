Фонд переезжает

Оксана ТИХАЯ

Это здание наиболее полно отвечает философии организации хосписа во всём мире. А именно: отдельные палаты для пациентов, прекрасная территория для прогулок, возможность круглосуточного пребывания близких людей с больным и еще много того, что отличает хоспис от казённой больницы. Чтобы привлечь достаточно средств для скорейшего начала ремонта в здании, пустующем уже несколько лет, вы тоже можете присоединиться и стать благотворителем, отправив sms на номер 3443 со словом ХОСПИС и суммой пожертвования через пробел (например, ХОСПИС 200).