Фото из архива Н.А. ЩЕЛКУНОВОЙ

Наталья ОЖОГИНА

Надежда Щелкунова родилась в Иркутске, потом семья переехала в Ангарск. Всю жизнь Надежда Анатольевна работала в АНХК бухгалтером-экономистом, сейчас на пенсии. Однако выход на пенсию не повод не работать. Наша подписчица рассказывает:Вот тебе и пенсия. Заслуженный отдых. Аж на двух фронтах. Да и правильно! Пока у человека есть заделье, никакая хворь его не возьмёт.А чтобы уже наверняка – ходит Надежда Анатольевна с мужем на лыжах. Специально выезжают в окрестности турбазы «Юбилейная» и катаются. Ну если лыжи, то, может быть, и скандинавской ходьбой увлекается? Да нет, говорит, времени на неё нет.Щелкуновы любят путешествовать. Где только не были. В Испании побывали, в Париже, Таиланде, Барселоне, в Китае несколько раз.– говорит подписчица.Надежда Анатольевна 19 лет газету выписывает, с тех пор, как замуж вышла. И до сих пор с нами. Само постоянство. У неё и сын с невесткой тоже выписывают газету. И 13-летний внук нас читает. Его любимая рубрика «Вопрос дня». Интересно ему мнение людей. Психологом, наверное, вырастет.В общем, буквально семейный подряд. Вот за организацию семейного подряда мы и вручили Надежде Анатольевне сертификат в Универмаг на улице Чайковского.