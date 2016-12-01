Работа, дача и спорт – вот рецепт молодости Надежды ЩЕЛКУНОВОЙ.
Фото из архива Н.А. ЩЕЛКУНОВОЙ- Ой, не верю! Быть такого не может! – с такими словами в редакцию зашла наша 11500-я подписчица Надежда Анатольевна ЩЕЛКУНОВА. – Я уже и привыкла, что все вокруг что-то выигрывают, а я – ничего и никогда.
Надежда Щелкунова родилась в Иркутске, потом семья переехала в Ангарск. Всю жизнь Надежда Анатольевна работала в АНХК бухгалтером-экономистом, сейчас на пенсии. Однако выход на пенсию не повод не работать. Наша подписчица рассказывает:- Коллега из АНХК открыла отделы для дачников в торговых центрах города и всех нас после пенсии собрала. У меня у самой дача есть. На 7-й радиостанции. Пускай всего 4 сотки, зато всё растёт: цветы, томаты, перцы, огурцы... На картошку, правда, совсем чуть-чуть остаётся.
Вот тебе и пенсия. Заслуженный отдых. Аж на двух фронтах. Да и правильно! Пока у человека есть заделье, никакая хворь его не возьмёт.
А чтобы уже наверняка – ходит Надежда Анатольевна с мужем на лыжах. Специально выезжают в окрестности турбазы «Юбилейная» и катаются. Ну если лыжи, то, может быть, и скандинавской ходьбой увлекается? Да нет, говорит, времени на неё нет.
Щелкуновы любят путешествовать. Где только не были. В Испании побывали, в Париже, Таиланде, Барселоне, в Китае несколько раз.
- Что в газете вашей читать люблю? «Приметы дня» нравятся, «Письма без цензуры», статьи Галины АМЯГИ и Олега ТЮМЕНЕВА. А ещё - честность вашей газеты. Вы - наша опора,
– говорит подписчица.
Надежда Анатольевна 19 лет газету выписывает, с тех пор, как замуж вышла. И до сих пор с нами. Само постоянство. У неё и сын с невесткой тоже выписывают газету. И 13-летний внук нас читает. Его любимая рубрика «Вопрос дня». Интересно ему мнение людей. Психологом, наверное, вырастет.
В общем, буквально семейный подряд. Вот за организацию семейного подряда мы и вручили Надежде Анатольевне сертификат в Универмаг на улице Чайковского.
Наталья ОЖОГИНА