И стар, и млад

На каких семьях держится страна

Четыре поколения семьи ДЕМИДОВЫХ на праздники собираются вместе. Слева направо стоят: муж Светы Евгений ХВАЛЫНСКИЙ с дочкой Тасей, Света, Андрей, Диана, Серёжа. Сидят: Сергей Кузьмич, Влада, Валентина Григорьевна и Татьяна Анатольевна.

Фото Николая СТЕРНИНА



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

А писать о вас надо книгу, причём Красную, занести вас туда как редкий вид – настоящая русская семья, в которой есть традиции, в которой почитают старшее поколение, во всём поддерживают детей и внуков, любят Родину. На таких Россия держится.Татьяна и Сергей познакомились в студенческие годы в поезде. Причем Сергей, студент-медик, обманул девушку, представился студентом сельхозинститута. И она решила знакомство не продолжать, не хотелось ей в деревне жить. Настояла на повторной встрече Танина подружка (дай Бог каждой девчонке по такой подружке). Пришли они по указанному адресу, а там общежитие мединститута. Зашли. Мальчишки для таких гостей купили настойки яблочной за 39 копеек и суп в пакетах сварили, аж ложка стояла. А через две недели Сергей предложение сделал, через полтора месяца после знакомства уже сыграли свадьбу. Семья жила так, как нам в любимых советских фильмах показывают: сначала в студенческом общежитии, там же родилась первая дочь, Диана. Потом получили однокомнатную квартиру. Там родилась младшая, Света. Татьяна Анатольевна работала учителем математики сначала в иркутской школе, потом в школе № 39., - рассказала она нашей газете. -Сергей Демидов стоял у истоков гастроэнтерологии Ангарска, был эндоскопистом, пять лет работал в экстренной помощи, с 1984 года совмещал основную должность с работой в инфекционной больнице. И вот уже 25 лет - заведующий рентгенологией.Теперь в его подчинении работает и старшая дочь. Диана ЯНУЩАК – врач УЗИ. О выборе профессии говорит:Сергей Демидов много читает, детей и внуков к этому приучал. В их квартире огромная библиотека. Все читают, и у всех 100-процентная грамотность.Младшая дочь Демидовых Светлана ХВАЛЫНСКАЯ тоже поступала в медицинский университет, но поняла, что это не её. Окончила ИГУ, факультет сервиса и рекламы, с красным дипломом. Работала менеджером в агентстве недвижимости. Сейчас в отпуске по уходу за ребёнком. Её дочери Таисии 1,5 месяца.Демидовы богаты на внуков. У Дианы два сына: Андрею 16 лет, Сергею, названному в честь деда, 6 лет. У Светланы две дочери: Тася и 7-летняя Влада.Демидовы живут в Китое, в пятикомнатной квартире. Правда, живут только старшие, дочери с семьями – в Ангарске. А в большую квартиру родители недавно забрали бабушку, 83-летнюю Валентину Григорьевну, ей уже стало тяжело одной в родном доме в Нижнеудинске.- рассказывает Татьяна Анатольевна.Валентина Григорьевна тоже всю жизнь в труде – работала заведующей райсобеса 40 лет. Говорит: так любила свою работу! Так стариков любила! Просто летела на работу! Теперь понятно, откуда такая страсть к работе – родителями заложена.Первой в Китой занесло Татьяну Анатольевну. Её, учительницу 39-й школы, позвала за собой коллега работать в 11-ю школу. И она пошла. Ездила туда, когда транспорт ходил безобразно, ноги отмораживала. Жалела поначалу жутко, что из городской школы ушла, но коллега говорила: «Терпи!». Как в воду глядела.– прямо хором говорят Демидовы. –На долю Татьяны Демидовой выпало строительство нового здания школы № 11. Проектно-сметная документация уже прошла госэкспертизу. Документы ушли в Москву, в Минстрой. По самым оптимистичным прогнозам, школа будет в 2018 году. Строить её планируют за ДК «Лесник». И, судя по руководителю, всё получится!