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Погода в доме


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Вчера, 22:50
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11000-я подписчица газеты «Время» Галина БАРАНОВА всегда знает, какая у нас будет погода. Потому что её муж Алексей Баранов, работает в Ангарской гидрометобсерватории.



Погода в доме
Галина БАРАНОВА утверждает, что наши синоптики всегда правильно предсказывают погоду.
Фото Николая СТЕРНИНА


- Мой муж делает погоду, - смеётся подписчица. - Он у меня зонды запускает. А когда домой приходит, сообщает, чего нам ждать в ближайшие три дня.

И что, часто прогнозы совпадают?

- Всегда! – уверяет Галина Федоровна.

Наша подписчица приехала в Ангарск с родителями в 10-летнем возрасте из Заларинского района. Здесь окончила 10-е училище по специальности штукатур-маляр. Работала в ДОСТе. Оказывается, это очень опасная работа!

- Сейчас я на инвалидности. Упала с лесов при ремонте подъезда, - рассказывает подписчица. - Леса поломались, я упала, травмировала позвоночник. 1,5 месяца в больнице и 9 месяцев на больничном. Сейчас хожу с поясом, работать нельзя.

Галина Федоровна с мужем вырастили дочь Любу, ей 33 года, уже подрастает внучка Вика. Дачи у них нет. Зато есть прекрасное место для отдыха.

- Мы отдыхаем в деревне Большой Луг на Олхе, у меня там сестра и брат живут, - рассказывает подписчица. - Там необыкновенно красивая природа. Наверху гора, внизу речка под горой. Отдыхаем там душой и телом. Мой брат Валера не захотел в Ангарск после армии ехать, решил остаться там. Дали ему в Большом Луге землю, он построил дом. Сейчас у него четверо детей выросло, внуков полно… Молодец, теперь нам есть куда ехать.

Галина Федоровна никогда нигде и ничего не выигрывала.

- Это у меня впервые в жизни случилось, спасибо за сюрприз, я и не знала, что меня подарок ждёт, пока моя почтальон Лена не сказала. Я газету вашу очень люблю, жду не дождусь свежего номера. Говорю: «Лена, куда ты пропала?» А когда получу, сяду и оторваться не могу. Читаю до полуночи... Всю перечитываю.

От газеты «Время» подписчице достался сертификат в Универмаг на улице Чайковского.

Наталья ОЖОГИНА
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