Погода в доме

Галина БАРАНОВА утверждает, что наши синоптики всегда правильно предсказывают погоду.

Фото Николая СТЕРНИНА

Наталья ОЖОГИНА

- смеётся подписчица. -И что, часто прогнозы совпадают?– уверяет Галина Федоровна.Наша подписчица приехала в Ангарск с родителями в 10-летнем возрасте из Заларинского района. Здесь окончила 10-е училище по специальности штукатур-маляр. Работала в ДОСТе. Оказывается, это очень опасная работа!- рассказывает подписчица. -Галина Федоровна с мужем вырастили дочь Любу, ей 33 года, уже подрастает внучка Вика. Дачи у них нет. Зато есть прекрасное место для отдыха., - рассказывает подписчица. -Галина Федоровна никогда нигде и ничего не выигрывала.От газеты «Время» подписчице достался сертификат в Универмаг на улице Чайковского.