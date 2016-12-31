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Зарядите батарейки!


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Вчера, 23:04
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Зачем нужно отдыхать в Новый год

Зарядите батарейки!
Учёные утверждают, что сейчас люди спят на час меньше, чем раньше: в среднем семь часов и три минуты в сутки. 
Фото Николая СТЕРНИНА


На днях, после бурного трудового дня, стою на кухне, ужин ваяю. Осталось немного: укропчик в салат накрошить. Укроп зимой – зелёное золото, режу аккуратно, он с маслом нерафинированным знаете, как сочетается? Накрошила. Затем так же аккуратно, ножичком с разделочной доски счищаю нарезанное… в мусорный пакет. Ага. Наелись зелени...

Это я к чему? К тому, что отдыхать надо. Чтобы не глючить. Даже если вы отдыхать не умеете и привыкли летать, жужжать и спасать мир, пока не кончится заряд батарейки… Всё равно надо отдыхать. Буквально заставлять себя.

Нам ведь вот уже 12-й год страна дарит настоящий маленький отпуск! Можно сказать – возвращает нас посреди такой долгой и морозной зимы в детство... Ура, у нас каникулы!

Так как же отдыхать тем, кто отдыхать не умеет? Есть один рецепт, который железно работает, – сменить обстановку или вид деятельности. Если вы на работе днями и ночами говорите, например, детям преподаёте литературу, то в каникулы возьмите аудиокнижку и слушайте… И молчите… Если днями готовите, то тоже бросьте это дело! Походите по кафе, а лучше по гостям, там бесплатно накормят. И вообще во время отдыха лучше делать то, что нравится. Или вспомнить, что в детстве нравилось. Идите на каток, в спортзал, в бассейны, в кино, вставайте на лыжи...

Ну а если вообще сил нет ни на что и даже телик смотреть противно: триллеры пугают, от мелодрам тошнит, а от просмотра безобидной комедии тянет поплакать, то вам явно нужно просто выспаться! Значит, вы много дней недосыпали свои законные 8 часов.

Бог ведь не зря нам треть жизни на сон положил и ночью свет на Земле выключает. Чтобы все знали своё место, когда стемнеет, и шли спать, а не в Интернет.

Кстати, зимой и ночь в два раза длиннее. Было бы дел поменьше, да гены медвежьи - дрыхли бы сутками, чтобы на наше карликовое лето энергией запастись. Так что тем, кто от забот насущных выгорел как свечка, приглашаем на диван, под одеяло, в чудесный и увлекательный мир снов!

Кстати, сон - это самый дешевый отдых из всех возможных. Можно сказать, бесплатный лежачий тур. И не смейтесь. Это для тех, кто целыми днями на диване перед телевизором валяется, сонный режим – рутина. А для тех, кто месяцами на работе вертится как белка в колесе, а потом ещё в выходные дома летает как электровеник, возможность выспаться в предстоящие каникулы – самый настоящий праздник!

В общем, с Новым годом! Начните его с отдыха, зарядите батарейки!


Наталья ОЖОГИНА
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