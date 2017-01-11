Пробегом по оливье

В первом трезвом флешмобе приняли участие 30 ангарчан

Первое утро года бывает трезвым. Это своим личным примером показали 1 января 30 ангарчан.

“За компанию” и мороз не помеха для пробежки.



Оксана ТИХАЯ,

фото автора и участников пробежки

Так в нашем городе впервые прошла трезвая пробежка. В России же трезвые забеги проходят уже пятый год. У нас её организатором стал 29-летний Григорий ГАВРИЛОВ, мастер погрузо-разгрузочных работ ЗАО «Стройкомплекс». Григорий не профессиональный спортсмен. Недели за две он разместил в соцсетях приглашение всем желающим принять участие в таком необычном мероприятии, на которое откликнулись три десятка ангарчан.В конце 2015 года Гаврилов создал в соцсети «Одноклассники» группу «Пробежка и турники (для любителей)». Желающие собираются каждое воскресенье в пойме Китоя в 12.00 независимо от погоды, в районе бывшей лыжной базы в 95-м квартале. Очередное занятие выпало как раз на 1 января. Тренировку решили не отменять, наоборот, придать ей более массовый характер.Старт от площади Ленина. Бежать предстоит примерно 1,5 километра мимо музея часов и «Мирамакса» с поворотом на улицу Чайковского до входа в парк строителей. При желании там можно недолго позаниматься на уличных тренажерах. Перед забегом, как и полагается, легкая разминка и короткий инструктаж.- дает последние наставления Григорий.Пока он это делает, спрашиваю у участников забега, кто сколько выпил в новогоднюю ночь и когда лёг спать. Компания собралась разновозрастная. Тут и работницы управления образования, 30-летняя Татьяна КОРМЩИКОВА и 37-летняя Юлия МАШКОВА. И семиклассница из школы № 19 Александра ХОХРЯКОВА с другом Александром КИСАРИНОВЫМ, учащимся автотранспортного техникума. 53-летний работник АНХК Владимир, отметив Новый год тремя бокалами шампанского, лег спать в 3 часа ночи, хорошо выспался и решил бежать со всеми. Почти все участники забега живут неподалёку, в старой части города. А 29-летний офицер запаса Владимир ЕРЁМЕНКО, сотрудник охранного предприятия «Антарис», ради такого дела приехал из 32-го микрорайона.Большинство по традиции встретили праздник бокалом или рюмкой спиртного. Но есть и те, кто совсем не выпивал: 36-летняя Катерина КИРИЛЛОВА, уборщица из политехникума, и 18-летний Герман ВАСЮК, пригубивший «детского» шампанского.- говорит Герман.Честно говоря, сама я как-то не планировала принять участие в забеге. Но общий боевой задор сделал свое дело. Пробежав несколько метров при температуре минус 20, перехожу на спортивную ходьбу, оглядываюсь назад. Наша процессия порядком растянулась. Молодежь далеко впереди, мамы с детьми бегут в хвосте. У входа в парк строителей общее фото на память. Кто-то расходится, другие идут к тренажерам.- предупреждает Григорий.Организатор трезвого забега не в курсе, что именно 1 января, когда соотечественники продолжают бурно встречать Новый год, православная церковь отмечает день памяти мученика Вонифатия - святого, которому молятся об избавлении от пьянства. Дату специально никто не подгадывал, день памяти мученика попал на первый день года из-за того, что в 1918 году большевики перевели страну на григорианский календарь. Впрочем, это нисколько не умаляет сути произошедшего события. Ведь его участники личным примером доказали, что начать новую жизнь можно когда угодно. Было бы желание.