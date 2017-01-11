Что будет?

10 ЯНВАРЯ, ВТОРНИКНачался приём заявок на ежегодный областной конкурс «Почётная семья Иркутской области»
(для молодых, многодетных и приемных семей), управление соцзащиты (ул. Коминтерна, 41), кабинет 116,
тел. 52-28-94.Последний день набора мальчишек от 8 до 10 лет на городской конкурс «Вперёд, мальчиши!»,
ДК «Нефтехимик», тел. 52-25-25.19.00 – матч ХК «Ермак» - ХК «Торос»,
Дворец спорта «Ермак».
11 ЯНВАРЯ, СРЕДА10.00-18.00 - информационная акция для детей «Заповедная Россия»,
библиотека № 10 (95 кв-л, дом 12), вход свободный. 17.00 – очередная встреча в клубе читающей молодёжи «PROчтение»,
библиотека на площади Ленина, вход свободный.17.00 – «Нам года не беда!», вечер отдыха для людей среднего и старшего возраста,
ДК «Энергетик», вход свободный.
12 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ15.00 –литературно-музыкальный вечер Галины КОБАК, композитора и участницы ансамбля «Надежда»,
«Песни русского сердца», библиотека на площади Ленина, вход свободный. 17.00 – заседание клуба «Культура здоровья»
(читает Владимир КОЖЕВИН), библиотека № 6
(8 мрн, 8 дом), вход свободный.19.00 – матч ХК «Ермак» - ХК «Ижсталь»,
Дворец спорта «Ермак».
13 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА18.30 – концерт «Бах и его время» (Даниэль ЗАРЕЦКИЙ из Санкт-Петербурга),
Иркутск, органный зал, тел. 8 (3952)50-01-21.19.00 – открытие фестиваля «Рождество Христово славим!»,
концерт праздничного хора Свято-Троицкого кафедрального собора, ДК «Нефтехимик», вход свободный.
14 ЯНВАРЯ, СУББОТА10.00 – клуб садоводов «Академия на грядках», тема «Селекция получения семян. Агротехника выращивания»,
ДК «Нефтехимик».12.00 – спектакль «Двенадцать месяцев»,
Иркутск, ТЮЗ, тел. 8(3952)34-41-02.
14.00 – «Художественная лотерея»,
розыгрыш картин ангарских художников по входным билетам, выставочный зал (ул. Глинки, 25), тел. 52-34-02.
10.30 – заседание клуба «Дачная жизнь»,
15 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
библиотека № 1 (206 кв-л, дом 3), вход свободный.
13.00 – чемпионат Иркутской области по баскетболу среди мужских команд,
спортзал «Нефтехимик» (29 мрн), вход свободный.14.00 – праздничный концерт,
посвященный 20-летию инструментальной группы «Ассорти»,
ДК «Энергетик».
18.00 – спектакль московского театра ростовых кукол «Щенки спешат на помощь»,
ДК «Современник».
16 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИКРаботают выставки:
«Встречая Новый год» (до 26 января), Художественный центр, Карла Маркса, 41. «Не бывает напрасным прекрасное», творчество ДХШ № 1 (до 24 января), Художественный центр, Карла Маркса, 41.
«По страницам русской сказки» (Р.П. КУЗАКОВОЙ), музей минералов (ул. Глинки, 25).