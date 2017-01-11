Что будет?

10 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

11 ЯНВАРЯ, СРЕДА

12 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

13 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

14 ЯНВАРЯ, СУББОТА



15 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

16 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

(для молодых, многодетных и приемных семей), управление соцзащиты (ул. Коминтерна, 41), кабинет 116,тел. 52-28-94.ДК «Нефтехимик», тел. 52-25-25.Дворец спорта «Ермак».библиотека № 10 (95 кв-л, дом 12), вход свободный.библиотека на площади Ленина, вход свободный.ДК «Энергетик», вход свободный.«Песни русского сердца», библиотека на площади Ленина, вход свободный.(читает Владимир КОЖЕВИН), библиотека № 6(8 мрн, 8 дом), вход свободный.Дворец спорта «Ермак».Иркутск, органный зал, тел. 8 (3952)50-01-21.концерт праздничного хора Свято-Троицкого кафедрального собора, ДК «Нефтехимик», вход свободный.ДК «Нефтехимик».Иркутск, ТЮЗ, тел. 8(3952)34-41-02.розыгрыш картин ангарских художников по входным билетам, выставочный зал (ул. Глинки, 25), тел. 52-34-02.библиотека № 1 (206 кв-л, дом 3), вход свободный.спортзал «Нефтехимик» (29 мрн), вход свободный.посвященный 20-летию инструментальной группы «Ассорти»,ДК «Энергетик».18.00 – спектакль московского театра ростовых кукол «Щенки спешат на помощь»,ДК «Современник».«Встречая Новый год» (до 26 января), Художественный центр, Карла Маркса, 41. «Не бывает напрасным прекрасное», творчество ДХШ № 1 (до 24 января), Художественный центр, Карла Маркса, 41.«По страницам русской сказки» (Р.П. КУЗАКОВОЙ), музей минералов (ул. Глинки, 25).