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Что будет?


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11 января 2017
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10 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

Начался приём заявок на ежегодный областной конкурс «Почётная семья Иркутской области» (для молодых, многодетных и приемных семей), управление соцзащиты (ул. Коминтерна, 41), кабинет 116,
тел. 52-28-94.

Последний день набора мальчишек от 8 до 10 лет на городской конкурс «Вперёд, мальчиши!»,
ДК «Нефтехимик», тел. 52-25-25.

19.00 – матч ХК «Ермак» - ХК «Торос», Дворец спорта «Ермак».

11 ЯНВАРЯ, СРЕДА

10.00-18.00 - информационная акция для детей «Заповедная Россия», библиотека № 10 (95 кв-л, дом 12), вход свободный.

17.00 – очередная встреча в клубе читающей молодёжи «PROчтение», библиотека на площади Ленина, вход свободный.

17.00 – «Нам года не беда!», вечер отдыха для людей среднего и старшего возраста, ДК «Энергетик», вход свободный.

12 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

15.00 –литературно-музыкальный вечер Галины КОБАК, композитора и участницы ансамбля «Надежда», «Песни русского сердца», библиотека на площади Ленина, вход свободный.

17.00 – заседание клуба «Культура здоровья» (читает Владимир КОЖЕВИН), библиотека № 6
(8 мрн, 8 дом), вход свободный.

19.00 – матч ХК «Ермак» - ХК «Ижсталь», Дворец спорта «Ермак».

13 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

18.30 – концерт «Бах и его время» (Даниэль ЗАРЕЦКИЙ из Санкт-Петербурга), Иркутск, органный зал, тел. 8 (3952)50-01-21.

19.00 – открытие фестиваля «Рождество Христово славим!», концерт праздничного хора Свято-Троицкого кафедрального собора, ДК «Нефтехимик», вход свободный.

14 ЯНВАРЯ, СУББОТА

10.00 – клуб садоводов «Академия на грядках», тема «Селекция получения семян. Агротехника выращивания», ДК «Нефтехимик».

12.00 – спектакль «Двенадцать месяцев», Иркутск, ТЮЗ, тел. 8(3952)34-41-02.

14.00 – «Художественная лотерея», розыгрыш картин ангарских художников по входным билетам, выставочный зал (ул. Глинки, 25), тел. 52-34-02.

15 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

10.30 – заседание клуба «Дачная жизнь», библиотека № 1 (206 кв-л, дом 3), вход свободный.

13.00 – чемпионат Иркутской области по баскетболу среди мужских команд, спортзал «Нефтехимик» (29 мрн), вход свободный.

14.00 – праздничный концерт, посвященный 20-летию инструментальной группы «Ассорти»,
ДК «Энергетик».

18.00 – спектакль московского театра ростовых кукол «Щенки спешат на помощь»,
ДК «Современник».

16 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Работают выставки:
«Встречая Новый год» (до 26 января), Художественный центр, Карла Маркса, 41. «Не бывает напрасным прекрасное», творчество ДХШ № 1 (до 24 января), Художественный центр, Карла Маркса, 41.
«По страницам русской сказки» (Р.П. КУЗАКОВОЙ), музей минералов (ул. Глинки, 25).
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