Все родные

О рождественских чудесах есть множество историй. Рождество – это время волшебства, необычных встреч и примирения. Именно в этот день, 7 января, в Ангарске впервые прошла ёлка для детей из приёмных семей.Большая встреча приёмных семей в Ангарске прошла впервые.
Организовала её Наталья ШАЙПЕЛЬ, сама приёмная мама четверых детей: Александра, 17 лет, Сергея, 16 лет, Светланы, 7 лет, и Кости, 3 лет. И это помимо двух родных взрослых дочерей. Мы писали о семье Шайпель в номере за 17 апреля 2016 года – «Заметка про мальчиков»
. На вопрос, зачем проводить такую ёлку, Наталья ответила нашей газете:- В Ангарске более 900 приёмных семей. Нам надо дружить, помогать друг другу, знать, что мы в своих проблемах не одиноки.
Мы также спросили у Натальи Шайпель, зачем семья, в которой есть родные дети, берёт ещё детей.- Я уверена, что, меняя одну-единственную человеческую судьбу, мы меняем весь мир,
- объяснила Наталья.
Самым большим составом на праздник пришла семья Андрея КАЙГОРОДОВА и Оксаны ДИЛАНЯН. У них 10 детей - от 4 месяцев до 28 лет. Пятеро родных и пятеро приёмных. И уже есть две внучки, которые старше самой младшей доченьки Танечки. Её взяли в семью, когда ей был месяц. И вот на празднике она уже в нарядном чепчике и маленьком, почти кукольном белоснежном платьице.Алла СУЛТАНОВА с дочкой Мариной. Близкие и счастливые.- Я не понимаю, когда женщины жалуются, что им с двумя детьми тяжело, мол, не могут справиться. Почему не могут?
– искренне недоумевает Оксана Диланян, на которой собственный дом площадью 200 квадратных метров, восемь детей, а ещё гуси и кролики. До выхода в декрет она ещё и работала в прачечной. Все успевала!
Алла СУЛТАНОВА пришла на праздник с 9-летней единственной дочерью Мариной. До 40 лет Алла и её муж Игорь жили без детей. Чего только не предпринимали, но родить ребеночка так и не получалось. Тогда в семью приняли 4-летнюю Марину. - Я так жалею, что не сделала этого раньше!
– говорит Алла.
Никто из присутствующих на празднике семей не скрывает от детей, что они не кровные. Оказывается, в этом нет беды. Дети умнее некоторых взрослых и воспринимают такую информацию правильно. Однако консультации с психологами на эти темы многие семьи всё-таки проходили.
Помещение для рождественской встречи безвозмездно предоставил Ангарский техникум строительных технологий (директор Валерий ЛЕСНОВ). На первом этаже для приёмных семей была организована фотозона с санями и сказочными оленями. Профессиональный фотограф Надежда БЕЛАН фотографировала желающих. Ангарские мастера-прикладники заранее сделали и подарили каждой семье фоторамку ручной работы. В столовой техникума с малышами играли аниматоры, а для детей постарше проходили мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров. На втором этаже был накрыт роскошный фуршет. Столы, казалось, ломились от вкусностей, а всего-то мамочки скинулись на хлеб, колбасу, помидорки и сделали бутерброды-божьи коровки. Главное – с любовью. Ели все с большим аппетитом.
Кульминацией праздника стал рождественский концерт, на котором выступали сами дети. В зале яблоку некуда было упасть. Сближают такие семьи не только совместные праздники, но и специалисты органов опеки и отделения сопровождения замещающих семей. И те, и другие работают по адресу: улица Коминтерна, 41. Отделение сопровождения предоставляет приемной семье педагогическую и психологическую помощь.
Но более действенно посмотреть в глаза Натальи Шайпель, которая, видя своего уже взрослого и красивого приёмного сына, говорит:- Моя гордость идёт!
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА