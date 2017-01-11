Общий стаж – век

Галина СТОЛЯРОВА (третья слева в верхнем ряду) в компании сотрудников РМЗ АНХК у источников за «Юбилейным».

Фото из архива Г.В. СТОЛЯРОВОЙ

Наталья ОЖОГИНА

Галина Васильевна приехала с мужем Винидиктом Ильичом СТОЛЯРОВЫМ в Ангарск в 1961 году. Окончила Иркутский институт народного хозяйства, поэтому сразу по приезде поступила работать экономистом цеха связи на нефтехимический комбинат, через два года стала замначальника планового отдела РМЗ АНХК, а с 1983 года – начальником этого отдела. Её стаж работы в АНХК – 35 лет. Винидикт Ильич в первые годы в Ангарске работал мастером, прорабом на стройке, а в 1967 году стал руководителем группы технадзора за зданиями в отделе главного механика нефтехимического комбината. Он проработал на комбинате 29 лет. Дочь Столяровых Елена БЕЛОБОРОДОВА работает технологом на РМЗ АНХК вот уже 36 лет. Вместе – ровно век.вспоминает Галина Васильевна. –У Галины Столяровой есть дача. Чтобы заниматься садоводством по всем правилам, она ходила в клуб «Академия на грядках», а сейчас в каждом выпуске нашей газеты ждёт страничку Майи НОВИК.- говорит Галина Васильевна. –От нашей редакции подписчице достался в подарок сертификат в чайно-кофейные отделы ТД «Гефест» и магазина «Силуэт».