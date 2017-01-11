Общий стаж – век

12000-я подписчица Галина Васильевна СТОЛЯРОВА – родоначальница династии ангарских нефтехимиков. Общий стаж работы этой семьи в АНХК – 100 лет!Галина СТОЛЯРОВА (третья слева в верхнем ряду) в компании сотрудников РМЗ АНХК у источников за «Юбилейным».
Фото из архива Г.В. СТОЛЯРОВОЙ
Галина Васильевна приехала с мужем Винидиктом Ильичом СТОЛЯРОВЫМ в Ангарск в 1961 году. Окончила Иркутский институт народного хозяйства, поэтому сразу по приезде поступила работать экономистом цеха связи на нефтехимический комбинат, через два года стала замначальника планового отдела РМЗ АНХК, а с 1983 года – начальником этого отдела. Её стаж работы в АНХК – 35 лет. Винидикт Ильич в первые годы в Ангарске работал мастером, прорабом на стройке, а в 1967 году стал руководителем группы технадзора за зданиями в отделе главного механика нефтехимического комбината. Он проработал на комбинате 29 лет. Дочь Столяровых Елена БЕЛОБОРОДОВА работает технологом на РМЗ АНХК вот уже 36 лет. Вместе – ровно век. - На РМЗ мы с коллективом семьями в воскресенье ездили в лес кататься на лыжах, а потом собирались к костру, -
вспоминает Галина Васильевна. – Кипятили чай в котелке, воду брали из незамерзающего источника. В Новый год наряжались в костюмы, наши поэты сочиняли стихи, выпускали лесную газету, привозили на общий стол стряпню. Я и внучек туда брала своих. А ещё мы ездили компанией на Ольхон, где жили в палатках, ловили омуль и хариус, там же солили и привозили домой…
У Галины Столяровой есть дача. Чтобы заниматься садоводством по всем правилам, она ходила в клуб «Академия на грядках», а сейчас в каждом выпуске нашей газеты ждёт страничку Майи НОВИК. - Мне вообще всё в газете нравится, я её читаю от начала до конца, а выписываю с 1963 года,
- говорит Галина Васильевна. – Ещё мне очень нравятся статьи Олега ТЮМЕНЕВА. Истории про простых людей. В центральных газетах такое не прочитаешь, там чаще про звёзд пишут, а «Время» пишет про ангарчан.
От нашей редакции подписчице достался в подарок сертификат в чайно-кофейные отделы ТД «Гефест» и магазина «Силуэт».
Наталья ОЖОГИНА