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Общий стаж – век


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11 января 2017
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12000-я подписчица Галина Васильевна СТОЛЯРОВА – родоначальница династии ангарских нефтехимиков. Общий стаж работы этой семьи в АНХК – 100 лет!

Общий стаж – век
Галина СТОЛЯРОВА (третья слева в верхнем ряду) в компании сотрудников РМЗ АНХК у источников за «Юбилейным».
Фото из архива Г.В. СТОЛЯРОВОЙ


Галина Васильевна приехала с мужем Винидиктом Ильичом СТОЛЯРОВЫМ в Ангарск в 1961 году. Окончила Иркутский институт народного хозяйства, поэтому сразу по приезде поступила работать экономистом цеха связи на нефтехимический комбинат, через два года стала замначальника планового отдела РМЗ АНХК, а с 1983 года – начальником этого отдела. Её стаж работы в АНХК – 35 лет. Винидикт Ильич в первые годы в Ангарске работал мастером, прорабом на стройке, а в 1967 году стал руководителем группы технадзора за зданиями в отделе главного механика нефтехимического комбината. Он проработал на комбинате 29 лет. Дочь Столяровых Елена БЕЛОБОРОДОВА работает технологом на РМЗ АНХК вот уже 36 лет. Вместе – ровно век.

- На РМЗ мы с коллективом семьями в воскресенье ездили в лес кататься на лыжах, а потом собирались к костру, - вспоминает Галина Васильевна. – Кипятили чай в котелке, воду брали из незамерзающего источника. В Новый год наряжались в костюмы, наши поэты сочиняли стихи, выпускали лесную газету, привозили на общий стол стряпню. Я и внучек туда брала своих. А ещё мы ездили компанией на Ольхон, где жили в палатках, ловили омуль и хариус, там же солили и привозили домой…

У Галины Столяровой есть дача. Чтобы заниматься садоводством по всем правилам, она ходила в клуб «Академия на грядках», а сейчас в каждом выпуске нашей газеты ждёт страничку Майи НОВИК.

- Мне вообще всё в газете нравится, я её читаю от начала до конца, а выписываю с 1963 года, - говорит Галина Васильевна. – Ещё мне очень нравятся статьи Олега ТЮМЕНЕВА. Истории про простых людей. В центральных газетах такое не прочитаешь, там чаще про звёзд пишут, а «Время» пишет про ангарчан.

От нашей редакции подписчице достался в подарок сертификат в чайно-кофейные отделы ТД «Гефест» и магазина «Силуэт».

Наталья ОЖОГИНА
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