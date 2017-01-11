Сегодня стартует Всероссийская олимпиада школьников

Заместитель министра пояснил, что на региональном уровне за путевку на заключительный (федеральный) этап поборются учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений Приангарья, продемонстрировавшие лучшие результаты в ходе муниципального этапа. Площадки для проведения регионального этапа организованы на базе ведущих вузов областного центра – Иркутского государственного университета и Байкальского государственного университета, а также Иркутского регионального колледжа педагогического образования.Первыми свои знания продемонстрируют изучающие французский язык – олимпиада по нему пройдет 11-12 января в ИГУ. Также в перечне предметов литература, право, физика, русский язык, физическая культура, астрономия, экономика, история, английский, немецкий и китайский языки, математика, химия, мировая художественная культура, информатика и информационно-коммуникационные технологии, основы безопасности жизнедеятельности, биология, география, обществознание, экология. Завершится региональный этап 22 февраля олимпиадой по технологии.В 2016 году участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Иркутской области стали 1 439 человек. На федеральном уровне за звание лучших боролись 67 представителей Приангарья, из которых 20 человек были признаны призерами, один – победителем. Победа в заключительном этапе Всероссийской олимпиады приравнивается к 100 баллам ЕГЭ по предмету. Кроме того, на усмотрение руководства вуза, победитель может быть зачислен на программу высшего профессионального образования без проведения дополнительных экзаменационных испытаний.