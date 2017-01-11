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Сегодня стартует Всероссийская олимпиада школьников


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11 января 2017
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Сегодня стартует Всероссийская олимпиада школьников
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартует в Иркутской области сегодня, 11 января. Интеллектуальные состязания пройдут по 22 предметам. К участию приглашены более 1,5 тысяч старшеклассников. Об этом сообщил заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфенов.

Заместитель министра пояснил, что на региональном уровне за путевку на заключительный (федеральный) этап поборются учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений Приангарья, продемонстрировавшие лучшие результаты в ходе муниципального этапа. Площадки для проведения регионального этапа организованы на базе ведущих вузов областного центра – Иркутского государственного университета и Байкальского государственного университета, а также Иркутского регионального колледжа педагогического образования.

Первыми свои знания продемонстрируют изучающие французский язык – олимпиада по нему пройдет 11-12 января в ИГУ. Также в перечне предметов литература, право, физика, русский язык, физическая культура, астрономия, экономика, история, английский, немецкий и китайский языки, математика, химия, мировая художественная культура, информатика и информационно-коммуникационные технологии, основы безопасности жизнедеятельности, биология, география, обществознание, экология. Завершится региональный этап 22 февраля олимпиадой по технологии.

В 2016 году участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Иркутской области стали 1 439 человек. На федеральном уровне за звание лучших боролись 67 представителей Приангарья, из которых 20 человек были признаны призерами, один – победителем. Победа в заключительном этапе Всероссийской олимпиады приравнивается к 100 баллам ЕГЭ по предмету. Кроме того, на усмотрение руководства вуза, победитель может быть зачислен на программу высшего профессионального образования без проведения дополнительных экзаменационных испытаний.

irkobl.ru
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